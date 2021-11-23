https://uz.sputniknews.ru/20211123/kazaxstan-nameren-postroit-v-uzbekistane-tri-optovoraspredelitelnyx-tsentra-21479207.html

Казахстан намерен построить в Узбекистане три оптово–распределительных центра

Казахстан намерен построить в Узбекистане три оптово–распределительных центра

О новом проекте стало известно в ходе рабочей поездки министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова в Ташкент.

2021-11-23T12:50+0500

2021-11-23T12:50+0500

2021-11-23T12:51+0500

общество

узбекистан

казахстан

"агроэкспрессы"

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Казахстан предложил построить в Узбекистане три оптово–распределительных центра. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова в Ташкент.Во встрече также приняли участие премьер-министр Абдулла Арипов, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр транспорта Илхом Махкамов и министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.В рамках переговоров участники обозначили наращивание объемов взаимной торговли до $10 млрд. Помимо этого, стороны обсудили ход реализации проекта Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС). К тому же достигнута договоренность о его промышленной направленности. "Для достижения МЦТЭС максимального экономического эффекта и в целях интегрирования с транспортными коридорами Север-ЮГ, Западная Европа – Западный Китай казахстанской стороной предложено обеспечить сопряжение МЦТЭС с ЦТТ "Алатау" и МЦПС "Хоргос" на территории РК, а также МЦТ "Термез" на узбекско-афганской границе и планируемых аналогичных приграничных центров на границах Узбекистана с Кыргызстаном и Туркменистаном", - информирует министерство торговли Казахстана.В ходе встречи министры также обсудили вопрос строительства дополнительных трех оптово-распределительных центров (ОРЦ) на территории Узбекистана за счет инвесторов из Казахстана, и возможность создания ОРЦ узбекским бизнесом в северных регионах соседней республики.Кроме того, достигнута договоренность о проведении совместной работы по формированию агроэкспресса между Казахстаном и Узбекистаном. К тому же стороны намерены подписать форвардные контракты по поставкам ранних культур для стабилизации внутреннего спроса во время межсезонья.

https://uz.sputniknews.ru/20210420/torgovyy-xab-na-granitse-ruz-i-kazaxstana-za-chey-schet-budet-realizovan-proekt-18409996.html

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узбекистан, казахстан, "агроэкспрессы"