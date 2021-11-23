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https://uz.sputniknews.ru/20211123/polikliniki-shayxantaxurskogo-rayona-obedinyat-v-medklaster-21490552.html
Поликлиники Шайхантахурского района объединят в медкластер
Поликлиники Шайхантахурского района объединят в медкластер
Шавкат Мирзиёев распорядился объединить десять поликлиник в один медицинский кластер, который будет обслуживать порядка 350 тысяч человек.
2021-11-23T20:39+0500
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общество
шавкат мирзиёев
поликлиника
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана поручил объединить поликлиники в Шайхантахурском районе в один медицинский кластер, сообщает пресс-служба лидера.Соответствующую задачу глава государств поставил во вторник во время посещения района. Как сообщается, медкластер будет создан на базе Центральной многопрофильной поликлиники, в состав которой входят девять семейных поликлиник. Они обслуживают 346 тысяч человек, проживающих в 51 махалле.Президент отметил, что частная медицина будет развиваться, так это требование времени и определенная часть населения обращается в частные клиники. Однако государство должно обеспечить качественной медициной все население.Ранее сообщалось, что во время посещения района глава государства неожиданно зашел в махаллю "Гулобод" и побеседовал с местными жителями. Также он заглянул в детско-юношескую спортивную школу и общеобразовательная школу №45.Также руководитель республики посетил махаллю "Олима Хужаев". Как сообщается, здесь планируется провести реновацию двухэтажных домов, возведенных в 60-е годы прошлого века.Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом и побеседовал с жителями.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/mirziyoev-postavil-novye-zadachi-pered-ximpromom-21403164.html
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шавкат мирзиёев, поликлиника

Поликлиники Шайхантахурского района объединят в медкластер

20:39 23.11.2021 (обновлено: 22:18 23.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в поликлинике Шайхантахурского района
Шавкат Мирзиёев в поликлинике Шайхантахурского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев распорядился объединить десять поликлиник в один медицинский кластер. Он будет обслуживать порядка 350 тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана поручил объединить поликлиники в Шайхантахурском районе в один медицинский кластер, сообщает пресс-служба лидера.
Соответствующую задачу глава государств поставил во вторник во время посещения района. Как сообщается, медкластер будет создан на базе Центральной многопрофильной поликлиники, в состав которой входят девять семейных поликлиник. Они обслуживают 346 тысяч человек, проживающих в 51 махалле.
Президент отметил, что частная медицина будет развиваться, так это требование времени и определенная часть населения обращается в частные клиники. Однако государство должно обеспечить качественной медициной все население.

"Поэтому необходимо превратить это место в кластер, наладить адресное лечение, повысить эффективность и охват. Люди должны ощутить, что в медицине все по справедливости", — сказал Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что во время посещения района глава государства неожиданно зашел в махаллю "Гулобод" и побеседовал с местными жителями. Также он заглянул в детско-юношескую спортивную школу и общеобразовательная школу №45.

"Придя сюда сегодня, я сделал для себя много выводов. Мы обновим и здание этой школы. Будут хорошие условия для уроков и занятия спортом. Этот день станет для вас историческим", — сказал учителям президент.

Также руководитель республики посетил махаллю "Олима Хужаев". Как сообщается, здесь планируется провести реновацию двухэтажных домов, возведенных в 60-е годы прошлого века.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом и побеседовал с жителями.
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