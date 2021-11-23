https://uz.sputniknews.ru/20211123/polikliniki-shayxantaxurskogo-rayona-obedinyat-v-medklaster-21490552.html

Поликлиники Шайхантахурского района объединят в медкластер

Поликлиники Шайхантахурского района объединят в медкластер

Шавкат Мирзиёев распорядился объединить десять поликлиник в один медицинский кластер, который будет обслуживать порядка 350 тысяч человек.

2021-11-23T20:39+0500

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общество

шавкат мирзиёев

поликлиника

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана поручил объединить поликлиники в Шайхантахурском районе в один медицинский кластер, сообщает пресс-служба лидера.Соответствующую задачу глава государств поставил во вторник во время посещения района. Как сообщается, медкластер будет создан на базе Центральной многопрофильной поликлиники, в состав которой входят девять семейных поликлиник. Они обслуживают 346 тысяч человек, проживающих в 51 махалле.Президент отметил, что частная медицина будет развиваться, так это требование времени и определенная часть населения обращается в частные клиники. Однако государство должно обеспечить качественной медициной все население.Ранее сообщалось, что во время посещения района глава государства неожиданно зашел в махаллю "Гулобод" и побеседовал с местными жителями. Также он заглянул в детско-юношескую спортивную школу и общеобразовательная школу №45.Также руководитель республики посетил махаллю "Олима Хужаев". Как сообщается, здесь планируется провести реновацию двухэтажных домов, возведенных в 60-е годы прошлого века.Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом и побеседовал с жителями.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/mirziyoev-postavil-novye-zadachi-pered-ximpromom-21403164.html

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шавкат мирзиёев, поликлиника