https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-kazani-predotvratili-napadenie-na-obrazovatelnoe-uchrejdenie-21484567.html

В Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение

В Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение

Подростка задержали в Казани за подготовку нападения на образовательное учреждение.

2021-11-23T16:45+0500

2021-11-23T16:45+0500

2021-11-23T16:45+0500

россия

происшествия

казань

нападение

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Подростка задержали в Казани за подготовку вооруженного нападения на образовательное учреждение, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центре общественных связей ФСБ РФ.Известно, что к массовому убийству подростка склонял через мессенджер Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк.Заведено дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.Подчеркивается, что по адресу проживания подростка изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое", и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://uz.sputniknews.ru/20210721/kazanskiy-strelok-posle-ekspertizy-vozvraschen-v-butyrku-19771586.html

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происшествия, казань, нападение