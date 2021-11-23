https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-kazani-predotvratili-napadenie-na-obrazovatelnoe-uchrejdenie-21484567.html
В Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение
В Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение
Подростка задержали в Казани за подготовку нападения на образовательное учреждение.
2021-11-23T16:45+0500
2021-11-23T16:45+0500
2021-11-23T16:45+0500
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Подростка задержали в Казани за подготовку вооруженного нападения на образовательное учреждение, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центре общественных связей ФСБ РФ.Известно, что к массовому убийству подростка склонял через мессенджер Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк.Заведено дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.Подчеркивается, что по адресу проживания подростка изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое", и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/kazanskiy-strelok-posle-ekspertizy-vozvraschen-v-butyrku-19771586.html
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происшествия, казань, нападение
В Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение
По адресу проживания подростка изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое".
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Подростка задержали в Казани за подготовку вооруженного нападения на образовательное учреждение, передает РИА Новости
со ссылкой на данные Центре общественных связей ФСБ РФ.
Известно, что к массовому убийству подростка склонял через мессенджер Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк.
"Федеральной службой безопасности РФ в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", — говорится в сообщении.
Заведено дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.
Подчеркивается, что по адресу проживания подростка изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое", и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
В Казани 11 мая произошло
крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.