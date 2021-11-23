https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-uzbekistane-podschitali-uscherb-ot-ejegodnyx-prirodnyx-kataklizmov--21488582.html
В Узбекистане подсчитали ущерб от ежегодных природных катаклизмов
В Узбекистане подсчитали ущерб от ежегодных природных катаклизмов
Из-за изменения климата повышается риск стихийных бедствий, особенно засух, наводнений и оползней. Все это наносит стране ущерб на миллиарды долларов.
2021-11-23T19:40+0500
2021-11-23T19:40+0500
2021-11-23T22:31+0500
экономика
узбекистан
засуха
наводнение
оползень
стихийное бедствие
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Стихийные бедствия ежегодно наносят Узбекистану ущерб почти на 3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности республики.Как было отмечено в ходе круглого стола, проведенного совместно Минэкономразвития, Всемирным банком и Региональным экологическим центром Центральной Азии, затрагивают они каждый год в среднем 1,4 миллиона человек.Согласно прогнозам, изменения климата повышает риск стихийных бедствий, особенно засух, наводнений и оползней. По мнению представителя Узгидромет Натальи Агальцевой, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в стране, повышение температуры может быть еще на 1,5-3 градуса по Цельсию. По данным Узгидромета, средние темпы потепления в стране превышают средние темпы в глобальном масштабе, наблюдаются интенсивное таяние ледников, сокращение водных ресурсов, рост числа экстремальных метеорологических явлений: селей, лавин, засух. За последние 55 лет площадь Аральского моря на границе Узбекистана и Казахстана сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.В начале ноября в Узбекистане впервые за 150 лет официальных метеорологических наблюдений в республике была зафиксирована пылевая мгла, которая вызывает помутнение атмосферы и незначительное ухудшение горизонтальной видимости. Над Ташкентом пылевое облако нависало несколько дней, концентрация пыли в атмосфере до 30 раз превышала допустимые нормы, люди жаловались на пыль в квартирах и домах даже при закрытых окнах.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/sinoptiki-obyasnili-prirodu-vypavshego-v-tashkente-gryaznogo-snega-21399803.html
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узбекистан, засуха, наводнение, оползень, стихийное бедствие
В Узбекистане подсчитали ущерб от ежегодных природных катаклизмов
19:40 23.11.2021 (обновлено: 22:31 23.11.2021)
Во всем виновато изменение климата. Из-за этого повышается риск стихийных бедствий, особенно засух, наводнений и оползней.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Стихийные бедствия ежегодно наносят Узбекистану ущерб почти на 3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности республики.
Как было отмечено
в ходе круглого стола, проведенного совместно Минэкономразвития, Всемирным банком и Региональным экологическим центром Центральной Азии, затрагивают они каждый год в среднем 1,4 миллиона человек.
Согласно прогнозам, изменения климата повышает риск стихийных бедствий, особенно засух, наводнений и оползней.
"По оценкам, крупное наводнение может стоить экономике около пяти процентов ВВП. Столь же серьезные экономические последствия будет иметь и засуха ", — отметили в пресс-службе министерства.
По мнению представителя Узгидромет Натальи Агальцевой, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в стране, повышение температуры может быть еще на 1,5-3 градуса по Цельсию.
"Прогнозы климатических моделей говорят о том, что в ближайшее столетие повышение температуры может быть еще на 1,5-3 градуса Цельсия в зависимости от той ситуации, как будет она развиваться у нас в стране", — цитирует Агальцеву пресс-служба Минэкономразвития.
По данным Узгидромета, средние темпы потепления в стране превышают средние темпы в глобальном масштабе, наблюдаются интенсивное таяние ледников, сокращение водных ресурсов, рост числа экстремальных метеорологических явлений: селей, лавин, засух.
За последние 55 лет площадь Аральского моря на границе Узбекистана и Казахстана сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.
В начале ноября в Узбекистане впервые за 150 лет официальных метеорологических наблюдений в республике была зафиксирована пылевая мгла
, которая вызывает помутнение атмосферы и незначительное ухудшение горизонтальной видимости.
Над Ташкентом пылевое облако нависало несколько дней, концентрация пыли в атмосфере до 30 раз превышала допустимые нормы, люди жаловались на пыль в квартирах и домах даже при закрытых окнах.