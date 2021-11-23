https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-uzbekistane-podschitali-uscherb-ot-ejegodnyx-prirodnyx-kataklizmov--21488582.html

В Узбекистане подсчитали ущерб от ежегодных природных катаклизмов

В Узбекистане подсчитали ущерб от ежегодных природных катаклизмов

Из-за изменения климата повышается риск стихийных бедствий, особенно засух, наводнений и оползней. Все это наносит стране ущерб на миллиарды долларов.

2021-11-23T19:40+0500

2021-11-23T19:40+0500

2021-11-23T22:31+0500

экономика

узбекистан

засуха

наводнение

оползень

стихийное бедствие

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Стихийные бедствия ежегодно наносят Узбекистану ущерб почти на 3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности республики.Как было отмечено в ходе круглого стола, проведенного совместно Минэкономразвития, Всемирным банком и Региональным экологическим центром Центральной Азии, затрагивают они каждый год в среднем 1,4 миллиона человек.Согласно прогнозам, изменения климата повышает риск стихийных бедствий, особенно засух, наводнений и оползней. По мнению представителя Узгидромет Натальи Агальцевой, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в стране, повышение температуры может быть еще на 1,5-3 градуса по Цельсию. По данным Узгидромета, средние темпы потепления в стране превышают средние темпы в глобальном масштабе, наблюдаются интенсивное таяние ледников, сокращение водных ресурсов, рост числа экстремальных метеорологических явлений: селей, лавин, засух. За последние 55 лет площадь Аральского моря на границе Узбекистана и Казахстана сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.В начале ноября в Узбекистане впервые за 150 лет официальных метеорологических наблюдений в республике была зафиксирована пылевая мгла, которая вызывает помутнение атмосферы и незначительное ухудшение горизонтальной видимости. Над Ташкентом пылевое облако нависало несколько дней, концентрация пыли в атмосфере до 30 раз превышала допустимые нормы, люди жаловались на пыль в квартирах и домах даже при закрытых окнах.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/sinoptiki-obyasnili-prirodu-vypavshego-v-tashkente-gryaznogo-snega-21399803.html

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узбекистан, засуха, наводнение, оползень, стихийное бедствие