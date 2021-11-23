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Ученые назвали лучшую в Узбекистане тест-систему на коронавирус
Ученые назвали лучшую в Узбекистане тест-систему на коронавирус
В ВОЗ изучили все тесты, которые используются на территории республики, и назвали самый эффективный.
2021-11-23T09:54+0500
2021-11-23T13:07+0500
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли, какой из тестов на коронавирус, применяемых в Узбекистане, — лучший.Испытания по качеству тестов для диагностики COVID-19 в Узбекистане провели на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Исследование организовал Институт микробиологии имени Роберта Коха в рамках миссии ВОЗ.В итоге, лучшей оказалась тест-система "АмплиТест", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.Испытания показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, — одни из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.Тесты также показали лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова."АмплиТест" позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавируса, добавили специалисты.В середине ноября ученые из России также создали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус.
https://uz.sputniknews.ru/20211120/zaschischennye-ot-prirody-uchenye-nazvali-tex-komu-ne-strashen-covid-19-21450427.html
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воз, узбекистан, коронавирус covid-19, тест-системы

Ученые назвали лучшую в Узбекистане тест-систему на коронавирус

09:54 23.11.2021 (обновлено: 13:07 23.11.2021)
© UnsplashТест-система на коронавирус, иллюстративное фото
Тест-система на коронавирус, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Unsplash
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Специалисты изучили все тест-системы, которые используются в стране, на предмет эффективности и чувствительности.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли, какой из тестов на коронавирус, применяемых в Узбекистане, — лучший.
Испытания по качеству тестов для диагностики COVID-19 в Узбекистане провели на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Исследование организовал Институт микробиологии имени Роберта Коха в рамках миссии ВОЗ.
В итоге, лучшей оказалась тест-система "АмплиТест", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"На основании результатов, полученных в ходе тренинга, экспертом Института имени Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско было предложено использовать тест-систему ЦСП ФМБА России (экстракция + ОТ-ПЦР) в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Испытания показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, — одни из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.
Тесты также показали лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
"АмплиТест" позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавируса, добавили специалисты.
В середине ноября ученые из России также создали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус.
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