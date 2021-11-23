https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-voz-nazvali-luchshuyu-v-uzbekistane-test-sistemu-na-koronavirus-21474017.html

Ученые назвали лучшую в Узбекистане тест-систему на коронавирус

Ученые назвали лучшую в Узбекистане тест-систему на коронавирус

В ВОЗ изучили все тесты, которые используются на территории республики, и назвали самый эффективный.

2021-11-23T09:54+0500

2021-11-23T09:54+0500

2021-11-23T13:07+0500

общество

воз

узбекистан

коронавирус covid-19

тест-системы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21474605_0:673:2371:2007_1920x0_80_0_0_a830b7eff342dd72f75c83aed4701b13.jpg

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли, какой из тестов на коронавирус, применяемых в Узбекистане, — лучший.Испытания по качеству тестов для диагностики COVID-19 в Узбекистане провели на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Исследование организовал Институт микробиологии имени Роберта Коха в рамках миссии ВОЗ.В итоге, лучшей оказалась тест-система "АмплиТест", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.Испытания показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, — одни из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.Тесты также показали лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова."АмплиТест" позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавируса, добавили специалисты.В середине ноября ученые из России также создали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус.

https://uz.sputniknews.ru/20211120/zaschischennye-ot-prirody-uchenye-nazvali-tex-komu-ne-strashen-covid-19-21450427.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

воз, узбекистан, коронавирус covid-19, тест-системы