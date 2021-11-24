https://uz.sputniknews.ru/20211124/innoweek-2021-na-kakix-proizvodstvax-uzbekistana-uje-poyavilis-roboty-21510412.html

InnoWeek 2021: на каких производствах Узбекистана уже появились роботы

InnoWeek 2021: на каких производствах Узбекистана уже появились роботы

Что такое этика искусственного интеллекта и готовят ли в стране специалистов для работы с умными технологиями? Ответы на эти вопросы прозвучали на международной конференции в рамках "InnoWeek 2021".

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2021-11-24T21:17+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Сфера применения искусственного интеллекта в Узбекистане расширяется с каждым днем. С таким заявлением на международной конференции "Искусственный интеллект – основа технологического развития" в рамках Международной недели инноваций "InnoWeek 2021" выступила заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.Какие именно проекты с использованием искусственного интеллекта развиваются в Узбекистане и как Россия готова помочь республике в этом процессе – читайте в материале Sputnik.Цифровой помощникПомимо узбекских учёных, в конференции приняли участие эксперты из России. Так, например, об этике искусственного интеллекта рассказал замглавы Минцифры Татарстана Радик Гисмятов.В России термин искусственный интеллект определяется ГОСТом. Это комплекс технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные функции человека. Проще говоря, это система, которая думает подобно человеку, и что немаловажно, делает это рационально.Искусственный интеллект глубоко анализирует большие объемы данных с помощью нейросетей и множеством скрытых уровней. По словам Гисмятова, глубинные нейросети позволяют искусственному интеллекту достичь беспрецедентного уровня точности. И эту способность уже широко применяют в области здравоохранения. В частности, в диагностике раковых опухолей.Замглавы Минцифры Татарстана также рассказал о четырех основных этических принципах реализации подобных проектов в Татарстане. Первый принцип – это обезличивание данных. Дело в том, что обучающие выборки для искусственного интеллекта могут содержать персональную информацию, и она обязательно должна быть деперсонализирована.Второй – гласность и прозрачность. Как рассказал Радик Гисмятов, необходимо публично объяснять, как обеспечивается сохранность персональных данных и корректная работа каждого сервиса на базе ИИ. Они должны функционировать на равных условиях для всех групп граждан. Это обеспечивает третий принцип – доступность и непредвзятость. И, наконец, верификация решений ИИ.Гисмятов также презентовал электронного помощника для взаимодействия с государством. Это - сервис "Лилия". Он позволяет человеку получить государственные услуги через привычные мессенджеры, соцсети или телефонный звонок. Среди таких услуг, например, запись на вакцинацию, подача показаний бытовых счетчиков, подача обращений по вопросам экологии, отлову бездомных животных, информирование о приезде скорой помощи и многое другое.Роботы и людиЕще один участник InnoWeek – генеральный директор KUKA Robotics в России и СНГ Дмитрий Капишников. В своём выступлении он развенчивает миф о том, что роботы способны заменить людей. Специалист утверждает: промышленное внедрение роботов не лишает людей работы, а, наоборот, увеличивает количество рабочих, занятых в промпроизводстве. Это даже доказывает статистика. В 2013 году рынок устройств для коммуникации развлечений, собранных роботами, создал около 6 млн рабочих мест во всем мире.Четвёртая промышленная революция или индустрия 4.0 началась в 2012 году. По словам Капишникова, страны СНГ, к сожалению, не самые развитые в этом направлении. Однако первенство в применении промышленных роботов на пространстве Содружества принадлежит России.Среди основных причин использования роботов — замена ручного труда с целью сократить издержки производства, нежелание молодежи заниматься монотонной работой, увеличение количества инженеров в области промышленной автоматизации, и, конечно, закрытие границ в связи с пандемией коронавируса.Что касается Узбекистана, то установленная база роботов в республике пока очень маленькая. Порядка 40 роботов установлены в Технопарке в Ташкенте, где производят различную бытовую технику. Эта компания поняла перспективность внедрения роботов. И сегодня Технопарк превращается в высокотехнологичного интегратора технологий, подчеркнул Капишников.Нехватка кадровКогда речь заходит о цифровизации, то одна из проблем, с которой сталкиваются специалисты на всем постсоветском пространстве – это кадры. Но этот вопрос сегодня в Узбекистане активно решается.Как рассказал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов, на базе четырех вузов началась подготовка более 130 специалистов в области искусственного интеллекта. А в 15 вузах внедрены курсы и дисциплины по практическому применению ИИ в отраслях и секторах экономики, государственного управления.Высшей аттестационной комиссией открыто специальное направление докторантуры "Цифровые технологии и искусственный интеллект". С 2022 года выделено 5 квот на обучение в докторантуре в области искусственного интеллекта и целевая квота для независимых исследователей.Кроме этого, фондом "Эл-юрт умиди"(занимается подготовкой специалистов за рубежом и диалогом с соотечественниками) выделено 30 квот на краткосрочные зарубежные научные стажировки в области искусственного интеллекта. Победители уже обучаются в ведущих университетах России и других стран.

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Анна Желиховская

узбекистан, робот, искусственный интеллект