https://uz.sputniknews.ru/20211124/inostrantsam-v-rossii-stanet-prosche-nayti-rabotu-21493822.html
Иностранцам в России станет проще найти работу
Иностранцам в России станет проще найти работу
Подробнее о единой платформе "Работа России" и ее плюсах для иностранных работников читайте в материале.
2021-11-24T08:47+0500
2021-11-24T08:47+0500
2021-11-24T09:43+0500
работа
иностранцы
работник
россия
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Иностранцы смогут дистанционно искать подходящую работу и заключать договор для работы в России.Об этом сообщили в Министерстве труда. Соответствующий законопроект уже готов.Проект предлагает расширить функционал единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений — "Работа России". Это позволит интегрировать ее с мобильным приложением, разработкой которого занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.В Минтруде назвали развитие организованных форм трудовой миграции одним из важных направлений миграционной политики и отметили, что работа по привлечению иностранных сотрудников под потребности российских работодателей постепенно систематизируется.Возможности сервиса "Работа в России" обеспечат прозрачность и легализацию трудовых мигрантов, считают в ведомстве.До конца 2021 года трудовым мигрантам также станет доступно мобильное приложение "Работа в ЕАЭС". Новый сервис позволит дистанционно находить вакансии и решать все вопросы, связанные с жизнью в другой стране.
https://uz.sputniknews.ru/20211110/raskryto-kolichestvo-jiteley-uzbekistana-uexavshix-na-rabotu-v-rossiyu-21279506.html
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работа, иностранцы, работник
Иностранцам в России станет проще найти работу
08:47 24.11.2021 (обновлено: 09:43 24.11.2021)
Подробнее о единой платформе "Работа России" и ее плюсах для иностранных работников читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Иностранцы смогут дистанционно искать подходящую работу и заключать договор для работы в России.
Об этом сообщили в Министерстве труда. Соответствующий законопроект уже готов.
Проект предлагает расширить функционал единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений — "Работа России".
Это позволит интегрировать ее с мобильным приложением, разработкой которого занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
"Новые функции позволят иностранцам, еще находясь в стране своего проживания, дистанционно найти подходящую вакансию для трудоустройства, пройти онлайн-интервью с будущим работодателем и заключить договор с ним в электронном виде", — пояснили в ведомстве.
В Минтруде назвали развитие организованных форм трудовой миграции одним из важных направлений миграционной политики и отметили, что работа по привлечению иностранных сотрудников под потребности российских работодателей постепенно систематизируется.
Возможности сервиса "Работа в России" обеспечат прозрачность и легализацию трудовых мигрантов, считают в ведомстве.
До конца 2021 года трудовым мигрантам также станет доступно
мобильное приложение "Работа в ЕАЭС". Новый сервис позволит дистанционно находить вакансии и решать все вопросы, связанные с жизнью в другой стране.