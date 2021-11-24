https://uz.sputniknews.ru/20211124/inostrantsam-v-rossii-stanet-prosche-nayti-rabotu-21493822.html

Иностранцам в России станет проще найти работу

Иностранцам в России станет проще найти работу

Подробнее о единой платформе "Работа России" и ее плюсах для иностранных работников читайте в материале.

2021-11-24T08:47+0500

2021-11-24T08:47+0500

2021-11-24T09:43+0500

работа

иностранцы

работник

россия

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Иностранцы смогут дистанционно искать подходящую работу и заключать договор для работы в России.Об этом сообщили в Министерстве труда. Соответствующий законопроект уже готов.Проект предлагает расширить функционал единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений — "Работа России". Это позволит интегрировать ее с мобильным приложением, разработкой которого занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.В Минтруде назвали развитие организованных форм трудовой миграции одним из важных направлений миграционной политики и отметили, что работа по привлечению иностранных сотрудников под потребности российских работодателей постепенно систематизируется.Возможности сервиса "Работа в России" обеспечат прозрачность и легализацию трудовых мигрантов, считают в ведомстве.До конца 2021 года трудовым мигрантам также станет доступно мобильное приложение "Работа в ЕАЭС". Новый сервис позволит дистанционно находить вакансии и решать все вопросы, связанные с жизнью в другой стране.

https://uz.sputniknews.ru/20211110/raskryto-kolichestvo-jiteley-uzbekistana-uexavshix-na-rabotu-v-rossiyu-21279506.html

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