https://uz.sputniknews.ru/20211124/kak-izmenitsya-vneshniy-dolg-uzbekistana-v-2022-godu-21493665.html
Как изменится внешний долг Узбекистана в 2022 году
Как изменится внешний долг Узбекистана в 2022 году
Аналитики также изучили, насколько вырос или уменьшился объем внешней задолженности страны по итогам 2021 года.
2021-11-24T08:25+0500
2021-11-24T08:25+0500
2021-11-24T08:25+0500
экономика
узбекистан
долги
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министерство финансов по итогам года ожидает роста внешнего госдолга Узбекистана почти на 21% — до 25,5 миллиарда долларов.Это 37,6% от валового внутреннего продукта (ВВП).В следующем году объем внешней задолженности может вырасти до 30,4 миллиарда долларов, или 41% от ВВП.Ранее ведомство опубликовало проект госбюджета и основных макроэкономических показателей Узбекистана на 2022 год. Таким образом, рост объема госдолга составит около 20,9%.В середине ноября власти Узбекистана разработали закон о государственном долге. Он устанавливает основные правила управления госдолгом и максимальную сумму госдолга к ВВП.
https://uz.sputniknews.ru/20211119/gosdolg-uzbekistana-rastet---pochemu-eto-xorosho-21441536.html
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узбекистан, долги
Как изменится внешний долг Узбекистана в 2022 году
Аналитики также изучили, насколько вырос или уменьшился объем внешней задолженности страны по итогам 2021 года.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министерство финансов по итогам года ожидает роста внешнего госдолга Узбекистана почти на 21% — до 25,5 миллиарда долларов.
Это 37,6% от валового внутреннего продукта (ВВП).
В следующем году объем внешней задолженности может вырасти до 30,4 миллиарда долларов, или 41% от ВВП.
Ранее ведомство опубликовало проект госбюджета и основных макроэкономических показателей Узбекистана на 2022 год.
"Государственный внешний долг, ожидаемый в 2021 году, составит 25,5 миллиарда долларов (37,6% ВВП), в 2020 году этот показатель достиг 21,1 миллиарда долларов (35,2%)", — говорится в отчете Минфина.
Таким образом, рост объема госдолга составит около 20,9%.
"Несмотря на рост в условиях пандемии, государственный долг остается умеренным, на безопасном для макроэкономической стабильности уровне, который определен властями страны на уровне 60% к ВВП", — уточнили в ведомстве.
В середине ноября власти Узбекистана разработали
закон о государственном долге. Он устанавливает основные правила управления госдолгом и максимальную сумму госдолга к ВВП.