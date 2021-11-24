https://uz.sputniknews.ru/20211124/kak-izmenitsya-vneshniy-dolg-uzbekistana-v-2022-godu-21493665.html

Как изменится внешний долг Узбекистана в 2022 году

Как изменится внешний долг Узбекистана в 2022 году

Аналитики также изучили, насколько вырос или уменьшился объем внешней задолженности страны по итогам 2021 года.

2021-11-24T08:25+0500

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2021-11-24T08:25+0500

экономика

узбекистан

долги

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министерство финансов по итогам года ожидает роста внешнего госдолга Узбекистана почти на 21% — до 25,5 миллиарда долларов.Это 37,6% от валового внутреннего продукта (ВВП).В следующем году объем внешней задолженности может вырасти до 30,4 миллиарда долларов, или 41% от ВВП.Ранее ведомство опубликовало проект госбюджета и основных макроэкономических показателей Узбекистана на 2022 год. Таким образом, рост объема госдолга составит около 20,9%.В середине ноября власти Узбекистана разработали закон о государственном долге. Он устанавливает основные правила управления госдолгом и максимальную сумму госдолга к ВВП.

https://uz.sputniknews.ru/20211119/gosdolg-uzbekistana-rastet---pochemu-eto-xorosho-21441536.html

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узбекистан, долги