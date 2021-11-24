https://uz.sputniknews.ru/20211124/metro-tashkenta-s-1-dekabrya-otkajetsya-ot-jetonov-dlya-oplaty-proezda-21499545.html
Метро Ташкента с 1 декабря откажется от жетонов для оплаты проезда
Метро Ташкента с 1 декабря откажется от жетонов для оплаты проезда
Их перестали продавать еще прошлой осенью, однако ранее купленные жетоны все еще принимались к оплате.
2021-11-24T13:09+0500
2021-11-24T13:09+0500
2021-11-24T13:54+0500
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ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Метрополитен Ташкента с 1 декабря перестанет принимать жетоны для оплаты поездки. С 1 ноября 2020-го в метро перестали продавать жетоны после установки автоматизированной системы оплаты за проезд. За последние два года все станции столичного метро были оборудованы стационарными валидаторами — они позволяют осуществлять платежи с помощью технологий беспроводной передачи данных (NFC). Для поездки в метрополитене пассажиры сегодня могут приобрести разовые билеты, использовать QR-коды, а также специальные транспортные карты.Оплатить проезд теперь можно в том числе "лицом": сейчас в метро активно тестируют технологию Face Pay.Модернизировать столичный метрополитен помогает в том числе Россия.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-stolichnom-metro-testiruyut-texnologiyu-facepay-21480796.html
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ташкент, метро
Метро Ташкента с 1 декабря откажется от жетонов для оплаты проезда
13:09 24.11.2021 (обновлено: 13:54 24.11.2021)
Их перестали продавать еще прошлой осенью, однако ранее купленные жетоны все еще принимались к оплате.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Метрополитен Ташкента с 1 декабря перестанет принимать жетоны для оплаты поездки.
"С 1 декабря 2021 года Ташкентский метрополитен перестанет принимать жетоны за проезд", — сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
С 1 ноября 2020-го в метро перестали продавать жетоны после установки автоматизированной системы оплаты за проезд.
"Тем не менее, у пассажиров остались ранее купленные жетоны, поэтому они еще принимались к оплате", — уточнил источник.
За последние два года все станции столичного метро были оборудованы стационарными валидаторами — они позволяют осуществлять платежи с помощью технологий беспроводной передачи данных (NFC).
Для поездки в метрополитене пассажиры сегодня могут приобрести разовые билеты, использовать QR-коды, а также специальные транспортные карты.
Оплатить проезд теперь можно в том числе "лицом": сейчас в метро активно тестируют технологию Face Pay.
Модернизировать столичный метрополитен помогает
в том числе Россия.