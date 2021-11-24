https://uz.sputniknews.ru/20211124/metro-tashkenta-s-1-dekabrya-otkajetsya-ot-jetonov-dlya-oplaty-proezda-21499545.html

Метро Ташкента с 1 декабря откажется от жетонов для оплаты проезда

Метро Ташкента с 1 декабря откажется от жетонов для оплаты проезда

Их перестали продавать еще прошлой осенью, однако ранее купленные жетоны все еще принимались к оплате.

2021-11-24T13:09+0500

2021-11-24T13:09+0500

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общество

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Метрополитен Ташкента с 1 декабря перестанет принимать жетоны для оплаты поездки. С 1 ноября 2020-го в метро перестали продавать жетоны после установки автоматизированной системы оплаты за проезд. За последние два года все станции столичного метро были оборудованы стационарными валидаторами — они позволяют осуществлять платежи с помощью технологий беспроводной передачи данных (NFC). Для поездки в метрополитене пассажиры сегодня могут приобрести разовые билеты, использовать QR-коды, а также специальные транспортные карты.Оплатить проезд теперь можно в том числе "лицом": сейчас в метро активно тестируют технологию Face Pay.Модернизировать столичный метрополитен помогает в том числе Россия.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-stolichnom-metro-testiruyut-texnologiyu-facepay-21480796.html

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