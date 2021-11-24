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Россия планирует открыть таможенные представительства в Узбекистане
Россия планирует открыть таможенные представительства в Узбекистане
Соответствующее соглашение между правительствами двух стран распорядился подписать президент России Владимир Путин.
2021-11-24T17:36+0500
2021-11-24T17:44+0500
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Владимир Путин распорядился подписать с российской стороны соглашение между правительствами России и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб двух стран. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан", - информируется в распоряжении.Президент России поручил Федеральной таможенной службе страны провести переговоры с Узбекистаном и подписать указанное соглашение от имени российского правительства.В сентябре этого года Государственный таможенный комитет Узбекистана заявил о намерении применить в республике практику удаленного электронного декларирования. В качестве эксперимента проект планировалось запустить в таможенных управлениях Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekistan-i-rf-namereny-uskorit-prinyatie-novoy-pyatiletney-programmy-sotrudnichestva-21141515.html
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узбекистан, таможенники, таможенная служба рф

Россия планирует открыть таможенные представительства в Узбекистане

17:36 24.11.2021 (обновлено: 17:44 24.11.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМеждународный таможенный форум
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Соответствующее соглашение между правительствами двух стран распорядился подписать президент России Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Владимир Путин распорядился подписать с российской стороны соглашение между правительствами России и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб двух стран.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан", - информируется в распоряжении.
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Президент России поручил Федеральной таможенной службе страны провести переговоры с Узбекистаном и подписать указанное соглашение от имени российского правительства.
В сентябре этого года Государственный таможенный комитет Узбекистана заявил о намерении применить в республике практику удаленного электронного декларирования. В качестве эксперимента проект планировалось запустить в таможенных управлениях Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей.
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