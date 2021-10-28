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Узбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества
Узбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества
Это будет единый стратегический документ, определяющий дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между странами с одновременной разработкой дорожной... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T18:36+0500
2021-10-28T18:36+0500
2021-10-28T18:42+0500
экономика
москва
торговля
переговоры
сардор умурзаков
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены ускорить принятие новой программы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на 2022-2026 годы, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).Данный вопрос в четверг в Москве обсудили сопредседатели узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству – заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников.Это будет единый стратегический документ, определяющий дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между странами с одновременной разработкой дорожной карты по его реализации с указанием конкретных мер, механизмов, сроков и ответственных ведомств, уточнили в ведомстве.Вместе с тем министры определили формат дальнейшего взаимодействия для улучшения условий по наращиванию объемов взаимных грузоперевозок, в том числе путем повышения эффективности использования существующих и создания новых транспортных коридоров, связывающих два государства.Участники встречи договорились провести глубокое и всестороннее изучение всех имеющихся барьеров торговли между двумя странами с выработкой механизмов их устранения, включая гармонизацию технических регламентов и стандартов, санитарных и фитосанитарных норм, а также цифровизацию таможенных процедур.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в 2020-м из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом — до 5,641 млрд долларов. В январе-сентябре этого года этот объем уже вырос на 26,2 процента — до 5,117 млрд долларов.Тем не менее количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, за последние четыре года выросло в 2,5 раза и превысило отметку в две тысячи единиц. При этом свыше 200 узбекско-российских предприятий создано в стране только за девять месяцев текущего года. В настоящее время в республике реализуются более 150 совместных проектов на сумму свыше четырнадцати млрд долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной продукции, а также переработки плодоовощной продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html
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москва, торговля, переговоры, сардор умурзаков
Узбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества
18:36 28.10.2021 (обновлено: 18:42 28.10.2021)
Это будет единый стратегический документ, определяющий дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между странами с одновременной разработкой дорожной карты по его реализации.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Узбекистан и Россия намерены ускорить принятие новой программы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на 2022-2026 годы, сообщила
пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).
Данный вопрос в четверг в Москве обсудили сопредседатели узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству – заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Стороны договорились в ускоренном порядке завершить доработку и согласование новой "Программы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на 2022-2026 годы", — говорится в сообщении.
Это будет единый стратегический документ, определяющий дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между странами с одновременной разработкой дорожной карты по его реализации с указанием конкретных мер, механизмов, сроков и ответственных ведомств, уточнили в ведомстве.
Вместе с тем министры определили формат дальнейшего взаимодействия для улучшения условий по наращиванию объемов взаимных грузоперевозок, в том числе путем повышения эффективности использования существующих и создания новых транспортных коридоров, связывающих два государства.
Участники встречи договорились провести глубокое и всестороннее изучение всех имеющихся барьеров торговли между двумя странами с выработкой механизмов их устранения, включая гармонизацию технических регламентов и стандартов, санитарных и фитосанитарных норм, а также цифровизацию таможенных процедур.
Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента).
По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в 2020-м из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом — до 5,641 млрд долларов. В январе-сентябре этого года этот объем уже вырос на 26,2 процента — до 5,117 млрд долларов.
Тем не менее количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, за последние четыре года выросло в 2,5 раза и превысило отметку в две тысячи единиц. При этом свыше 200 узбекско-российских предприятий создано в стране только за девять месяцев текущего года.
В настоящее время в республике реализуются более 150 совместных проектов на сумму свыше четырнадцати млрд долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной продукции, а также переработки плодоовощной продукции.