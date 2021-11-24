https://uz.sputniknews.ru/20211124/rossiya-podelitsya-s-uzbekskimi-studentami-voennym-opytom-na-blijnem-vostoke-21495048.html

Россия поделится с узбекскими студентами военным опытом на Ближнем Востоке

Россия поделится с узбекскими студентами военным опытом на Ближнем Востоке

Российские военнослужащие расскажут о своем опыте на Ближнем Востоке.

2021-11-24T09:44+0500

2021-11-24T09:44+0500

2021-11-24T09:45+0500

общество

ближний восток

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Студенты высших военных училищ в Узбекистане изучают опыт применения сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Ближнем Востоке.Преподаватели кафедры ПВО сухопутных войск в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище и представители Вооруженных сил России обменялись опытом в подготовке военных кадров.Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в процессе подготовки военных специалистов, в частности, расширение учебно-материальной базы.Сейчас подготовка офицерских кадров в Узбекистане осуществляется в Академии вооруженных сил страны и военно-медицинской академии ВС.Профильное образование также можно получить в трех училищах — Чирчикском высшем танковом командно-инженерном, Самаркандском высшем военном автомобильном командно-инженерном и Джизакском высшем военном авиационном, а также военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи.Узбекистан и Россия активно сотрудничают в различных сферах, в том числе в военной.Летом военнослужащие стран провели совместные учения на полигоне "Термез" и отработали действия на случай вторжения афганских террористических формирований на территорию Узбекистана.Российские военные также побывали в Музее археологии и Музее культуры и истории Сурхандарьинской области.

https://uz.sputniknews.ru/20210730/rossiyskie-voennye-otpravilis-na-uzbeksko-afganskuyu-granitsu--poka-dlya-ucheniy-19890460.html

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