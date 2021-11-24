https://uz.sputniknews.ru/20211124/rossiya-podelitsya-s-uzbekskimi-studentami-voennym-opytom-na-blijnem-vostoke-21495048.html
Россия поделится с узбекскими студентами военным опытом на Ближнем Востоке
Россия поделится с узбекскими студентами военным опытом на Ближнем Востоке
Российские военнослужащие расскажут о своем опыте на Ближнем Востоке.
2021-11-24T09:44+0500
2021-11-24T09:44+0500
2021-11-24T09:45+0500
общество
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21495161_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_6e7f92e1f55da0cef820fdf5a721116b.jpg
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Студенты высших военных училищ в Узбекистане изучают опыт применения сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Ближнем Востоке.Преподаватели кафедры ПВО сухопутных войск в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище и представители Вооруженных сил России обменялись опытом в подготовке военных кадров.Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в процессе подготовки военных специалистов, в частности, расширение учебно-материальной базы.Сейчас подготовка офицерских кадров в Узбекистане осуществляется в Академии вооруженных сил страны и военно-медицинской академии ВС.Профильное образование также можно получить в трех училищах — Чирчикском высшем танковом командно-инженерном, Самаркандском высшем военном автомобильном командно-инженерном и Джизакском высшем военном авиационном, а также военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи.Узбекистан и Россия активно сотрудничают в различных сферах, в том числе в военной.Летом военнослужащие стран провели совместные учения на полигоне "Термез" и отработали действия на случай вторжения афганских террористических формирований на территорию Узбекистана.Российские военные также побывали в Музее археологии и Музее культуры и истории Сурхандарьинской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/rossiyskie-voennye-otpravilis-na-uzbeksko-afganskuyu-granitsu--poka-dlya-ucheniy-19890460.html
ближний восток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21495161_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_495c4f30f80c0bc2442e97370affbca8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ближний восток
Россия поделится с узбекскими студентами военным опытом на Ближнем Востоке
09:44 24.11.2021 (обновлено: 09:45 24.11.2021)
Узбекистан и Россия активно сотрудничают в различных сферах, в том числе в военной.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Студенты высших военных училищ в Узбекистане изучают опыт применения сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Ближнем Востоке.
Преподаватели кафедры ПВО сухопутных войск в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище и представители Вооруженных сил России обменялись опытом в подготовке военных кадров.
"Был изучен анализ полученного опыта применения подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск в военных действиях, которые велись в регионе Ближнего Востока", — сообщили в Минобороны Узбекистана.
Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в процессе подготовки военных специалистов, в частности, расширение учебно-материальной базы.
Сейчас подготовка офицерских кадров в Узбекистане осуществляется в Академии вооруженных сил страны и военно-медицинской академии ВС.
Профильное образование также можно получить в трех училищах — Чирчикском высшем танковом командно-инженерном, Самаркандском высшем военном автомобильном командно-инженерном и Джизакском высшем военном авиационном, а также военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи.
Узбекистан и Россия активно сотрудничают в различных сферах, в том числе в военной.
Летом военнослужащие стран провели совместные учения на полигоне "Термез" и отработали действия на случай вторжения афганских террористических формирований на территорию Узбекистана.
Российские военные также побывали
в Музее археологии и Музее культуры и истории Сурхандарьинской области.