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https://uz.sputniknews.ru/20211124/v-erevane-protestuyuschie-zablokirovali-metro-21500101.html
В Ереване протестующие заблокировали метро
В Ереване протестующие заблокировали метро
В столице Армении уже третий день проходят Акции протеста. Участники требуют от властей обнародовать детали переговоров с Азербайджаном и отказаться от невыгодных для страны условий демаркации и делимитации границы.
2021-11-24T13:17+0500
2021-11-24T13:25+0500
в мире
ереван
протесты
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Ереване протестующие временно блокировали метро, по данным полиции, двое участников акции доставлены в отделения, передает РИА Новости.В столице Армении уже третий день проходят Акции протеста. Участники требуют от властей обнародовать детали переговоров с Азербайджаном и отказаться от невыгодных для страны условий демаркации и делимитации границы. В пресс-службе местной полиции заявили, что сейчас метро работает в обычном режиме. "Движение восстановлено. Два человека подвергнуты приводу", - сказал источник. Ранее один из организаторов протестов, глава партии "Зартонк" ("Пробуждение") Ара Зограбян передал основные условия участников акций. По его словам, протестующие требуют от властей должным образом вооружить военнослужащих на передовой и защитить территориальную целостность Армении. Премьер Армении Никол Пашинян 18 ноября сообщил, что минобороны России выступило с предложением по подготовительным работам демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Он поручил министру обороны республики Сурену Папикяну уточнить детали предложений с российским коллегой.В декабре 2020 года военнослужащие Азербайджана установили свои посты недалеко от участков автотрассы Горис - Капан в приграничной Сюникской области Армении. Позднее Баку оповестил Ереван о намерении разместить с полуночи 11 ноября таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги. Азербайджанский пункт пограничного и таможенного контроля был установлен на автодороге Капан - Чакатен 15 ноября. Дорога Горис - Капан имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана в Армению. Установив КПП на небольшом участке трассы, Азербайджан фактически получает полный контроль над всей дорогой. Также есть объездной путь, но он очень узкий и поэтому большегрузные машины преодолевают его с трудом. Особенно опасным он становится в зимний период, когда выпадает снег и на дорогах образуется гололедица.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/snova-vystrely-armeniya-i-azerbaydjan-narushili-peremirie-21380087.html
https://uz.sputniknews.ru/20211013/putin-provel-vstrechu-s-pashinyanom-o-chem-govorili-prezident-rf-i-premer-armenii-20891276.html
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ереван, протесты

В Ереване протестующие заблокировали метро

13:17 24.11.2021 (обновлено: 13:25 24.11.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкВ Ереване возобновил работу общественный транспорт
В Ереване возобновил работу общественный транспорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
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В столице Армении уже третий день проходят Акции протеста. Участники требуют от властей обнародовать детали переговоров с Азербайджаном и отказаться от невыгодных для страны условий демаркации и делимитации границы.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Ереване протестующие временно блокировали метро, по данным полиции, двое участников акции доставлены в отделения, передает РИА Новости.
В столице Армении уже третий день проходят Акции протеста. Участники требуют от властей обнародовать детали переговоров с Азербайджаном и отказаться от невыгодных для страны условий демаркации и делимитации границы.
В пресс-службе местной полиции заявили, что сейчас метро работает в обычном режиме. "Движение восстановлено. Два человека подвергнуты приводу", - сказал источник.
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Ранее один из организаторов протестов, глава партии "Зартонк" ("Пробуждение") Ара Зограбян передал основные условия участников акций. По его словам, протестующие требуют от властей должным образом вооружить военнослужащих на передовой и защитить территориальную целостность Армении.
Премьер Армении Никол Пашинян 18 ноября сообщил, что минобороны России выступило с предложением по подготовительным работам демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Он поручил министру обороны республики Сурену Папикяну уточнить детали предложений с российским коллегой.
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В декабре 2020 года военнослужащие Азербайджана установили свои посты недалеко от участков автотрассы Горис - Капан в приграничной Сюникской области Армении. Позднее Баку оповестил Ереван о намерении разместить с полуночи 11 ноября таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги. Азербайджанский пункт пограничного и таможенного контроля был установлен на автодороге Капан - Чакатен 15 ноября.
Дорога Горис - Капан имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана в Армению. Установив КПП на небольшом участке трассы, Азербайджан фактически получает полный контроль над всей дорогой. Также есть объездной путь, но он очень узкий и поэтому большегрузные машины преодолевают его с трудом. Особенно опасным он становится в зимний период, когда выпадает снег и на дорогах образуется гололедица.
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