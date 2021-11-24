https://uz.sputniknews.ru/20211124/voennye-uzbekistana-i-kazaxstana-povoevali-na-granitse-afganistana-21494044.html
Военные Узбекистана и Казахстана "сразились" на границе Афганистана
Военные Узбекистана и Казахстана "сразились" на границе Афганистана
"Боевиков" ликвидировали при помощи бронетехники, артиллерии, авиации и беспилотников.
2021-11-24T09:06+0500
2021-11-24T09:06+0500
2021-11-24T09:48+0500
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Партнерство-2021" на границе с Афганистаном.Маневры прошли на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области. Военнослужащие отработали действия по уничтожению боевиков с использованием авиации и бронетехники. На заключительном этапе за ходом учений наблюдали министры обороны Узбекистана и Казахстана Баходыр Курбанов и Мурат Бектанов.По сценарию учений военнослужащие двух стран ликвидировали прорыв через границу незаконных военных формирований. "Противников" уничтожили при помощи бронетехники, артиллерии, авиации и беспилотников.Силы ВВС Узбекистана и Казахстана также нанесли удар по дополнительным силам условного врага, пытавшегося прорвать окружение боевиков.В понедельник Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и подписали соответствующее соглашение. Обе страны намерены и дальше проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.
https://uz.sputniknews.ru/20211122/minoborony-uzbekistana-i-kazaxstana-prodoljat-voennyy-dialog-21466584.html
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Военные Узбекистана и Казахстана "сразились" на границе Афганистана
09:06 24.11.2021 (обновлено: 09:48 24.11.2021)
"Противников" ликвидировали при помощи бронетехники, артиллерии, авиации и беспилотников.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Партнерство-2021" на границе с Афганистаном.
Маневры прошли на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.
"На окружном полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области завершились совместные учения "Партнерство-2021" военных подразделений Узбекистана и Казахстана", — рассказал РИА Новости представитель узбекского Министерства обороны.
Военнослужащие отработали действия по уничтожению боевиков с использованием авиации и бронетехники.
На заключительном этапе за ходом учений наблюдали министры обороны Узбекистана и Казахстана Баходыр Курбанов и Мурат Бектанов.
По сценарию учений военнослужащие двух стран ликвидировали прорыв через границу незаконных военных формирований.
"Противников" уничтожили при помощи бронетехники, артиллерии, авиации и беспилотников.
Силы ВВС Узбекистана и Казахстана также нанесли удар по дополнительным силам условного врага, пытавшегося прорвать окружение боевиков.
В понедельник Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и подписали соответствующее соглашение.
Обе страны намерены и дальше проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.