https://uz.sputniknews.ru/20211124/voennye-uzbekistana-i-kazaxstana-povoevali-na-granitse-afganistana-21494044.html

Военные Узбекистана и Казахстана "сразились" на границе Афганистана

Военные Узбекистана и Казахстана "сразились" на границе Афганистана

"Боевиков" ликвидировали при помощи бронетехники, артиллерии, авиации и беспилотников.

2021-11-24T09:06+0500

2021-11-24T09:06+0500

2021-11-24T09:48+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Партнерство-2021" на границе с Афганистаном.Маневры прошли на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области. Военнослужащие отработали действия по уничтожению боевиков с использованием авиации и бронетехники. На заключительном этапе за ходом учений наблюдали министры обороны Узбекистана и Казахстана Баходыр Курбанов и Мурат Бектанов.По сценарию учений военнослужащие двух стран ликвидировали прорыв через границу незаконных военных формирований. "Противников" уничтожили при помощи бронетехники, артиллерии, авиации и беспилотников.Силы ВВС Узбекистана и Казахстана также нанесли удар по дополнительным силам условного врага, пытавшегося прорвать окружение боевиков.В понедельник Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и подписали соответствующее соглашение. Обе страны намерены и дальше проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.

https://uz.sputniknews.ru/20211122/minoborony-uzbekistana-i-kazaxstana-prodoljat-voennyy-dialog-21466584.html

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