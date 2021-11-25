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Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
У России, где тоже доминирует дельта, в отличие, например, от Индии или Индонезии, где сейчас и альфа, и дельта, при должном уровне вакцинации есть все шансы повторить "японское чудо".
2021-11-25T07:02+0500
2021-11-25T09:24+0500
в мире
япония
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Владислав Стрекопытов. В Японии исчез коронавирус. Пятая и самая сильная волна пандемии, вызванная сверхзаразным вариантом дельта, внезапно прекратилась. По мнению группы исследователей, патоген "самоуничтожился" в результате фатальной мутации. О возможных причинах "японского чуда" — в материале РИА Новости.Дельта уничтожила конкурентов и сама себяТри месяца назад, на пике распространения штамма дельта, в Японии выявляли около 26 тысяч инфицированных в день. Сейчас — меньше 200. Смертность вообще стремится к нулю. В качестве основных факторов, позволивших переломить ситуацию, обычно называют высокий уровень вакцинирования и дисциплину. Однако в Национальном институте генетики и Университете Ниигаты, возглавляемом профессором Ицуро Иноуэ, считают, что все дело в генетических изменениях коронавируса.Визуализировав на диаграмме различные варианты SARS-CoV-2, ученые установили, что альфа-версия, доминировавшая в четвертую волну COVID-19 в Японии с марта по июнь, генетически была очень разнообразной: состояла из пяти основных групп с множеством разветвленных мутаций. Предполагали, что более заразная и агрессивная дельта будет еще разнообразнее. Но, как ни странно, обнаружили обратное: вначале мутации быстро накапливались, а потом вдруг прекратились.Значительная часть изменений происходила на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за исправление ошибок, возникающих при репликации. По мнению исследователей, в какой-то момент вирус, пытаясь исправить ошибки, просто утратил способность размножаться."Мы были просто шокированы, — признался профессор Иноуэ в интервью газете The Japan Times. — Похоже, по мере накопления мутаций вирус стал неисправным и лишился возможности самокопирования".На то, что белок nsp14 чрезвычайно важен для защиты нуклеиновых кислот, указал и профессор медицинского факультета Университета Симанэ Такеши Урано."Nsp14 работает с другими вирусными белками, — отметил ученый. — Исследования показали, что вирус с поврежденным nsp14 значительно хуже реплицируется. Это может быть одним из факторов быстрого снижения заболеваемости".Подобное случалось и в прошлом. Так, в 2003-м внезапно сошла на нет вспышка тяжелого острого респираторного синдрома SARS.Лабораторные эксперименты подтвердили, что из-за мутаций в белке nsp14 репликация вируса останавливается. В Японии отменили все ограничения, но заболеваемость не увеличилась.Дельта уничтожила конкурентов и сама себяПрофессор Иноуэ считает, что тут совпали несколько факторов. Во-первых, массовая вакцинация (полностью привились более 75 процентов населения) и строгая профилактика. Во-вторых, Японии повезло, что дельта там уже к концу августа вытеснила все остальные варианты. Эволюция вируса ограничивалась лишь одной линией, которая в конце концов выродилась.Поэтому у России, где тоже доминирует дельта, в отличие, например, от Индии или Индонезии, где сейчас и альфа, и дельта, при должном уровне вакцинации есть все шансы повторить "японское чудо".Есть, правда, еще одно но. Те же самые ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты выяснили, что у жителей Азии есть защитный фермент APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2. У европейцев и африканцев этого нет. Насколько это существенно и как APOBEC3A взаимодействует с белком nsp14, пока до конца не ясно — исследование еще не завершили. По крайней мере, в Южной Корее, генетически близкой Японии, пандемия продолжается.А профессор Тестуо Фукава из Института социального обеспечения будущего в Токио считает, что ситуацию с COVID-19 усугубляет лишний вес. В Японии всего 3,6 процента населения страдают ожирением — это один из самых низких показателей в мире."И смертность у нас действительно низкая, — сказал Фукава в интервью BBC. — Ожирение — фактор риска при COVID-19, но все-таки не самый важный".На время или навсегдаТем не менее праздновать победу над вирусом, даже в масштабах одной страны, рано."У нас пока все хорошо, потому что в Японии была дельта. Подкрадывались и другие варианты, но дельта их сдерживала. Теперь же место для новых штаммов открылось. Одними вакцинами проблему не решить. Нужен иммиграционный контроль, поскольку мы не знаем, что придет из других стран", — подчеркивает Ицуро Иноуэ.Ученые призывают не ослаблять бдительности, готовиться к очередной волне. И прежде всего — продолжать вакцинацию.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/naskolko-bezopasna-nazalnaya-vaktsina-ot-koronavirusa-21371515.html
https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-voz-nazvali-luchshuyu-v-uzbekistane-test-sistemu-na-koronavirus-21474017.html
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япония, коронавирус covid-19

Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19

07:02 25.11.2021 (обновлено: 09:24 25.11.2021)
© REUTERS / Issei KatoСвященники готовятся к молитве на фестивале Sanja Matsuri в Токио
Священники готовятся к молитве на фестивале Sanja Matsuri в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Issei Kato
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У России, где тоже доминирует дельта, в отличие, например, от Индии или Индонезии, где сейчас и альфа, и дельта, при должном уровне вакцинации есть все шансы повторить "японское чудо".
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Владислав Стрекопытов. В Японии исчез коронавирус. Пятая и самая сильная волна пандемии, вызванная сверхзаразным вариантом дельта, внезапно прекратилась. По мнению группы исследователей, патоген "самоуничтожился" в результате фатальной мутации. О возможных причинах "японского чуда" — в материале РИА Новости.

Дельта уничтожила конкурентов и сама себя

Три месяца назад, на пике распространения штамма дельта, в Японии выявляли около 26 тысяч инфицированных в день. Сейчас — меньше 200. Смертность вообще стремится к нулю. В качестве основных факторов, позволивших переломить ситуацию, обычно называют высокий уровень вакцинирования и дисциплину. Однако в Национальном институте генетики и Университете Ниигаты, возглавляемом профессором Ицуро Иноуэ, считают, что все дело в генетических изменениях коронавируса.
Визуализировав на диаграмме различные варианты SARS-CoV-2, ученые установили, что альфа-версия, доминировавшая в четвертую волну COVID-19 в Японии с марта по июнь, генетически была очень разнообразной: состояла из пяти основных групп с множеством разветвленных мутаций. Предполагали, что более заразная и агрессивная дельта будет еще разнообразнее. Но, как ни странно, обнаружили обратное: вначале мутации быстро накапливались, а потом вдруг прекратились.
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Значительная часть изменений происходила на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за исправление ошибок, возникающих при репликации. По мнению исследователей, в какой-то момент вирус, пытаясь исправить ошибки, просто утратил способность размножаться.
"Мы были просто шокированы, — признался профессор Иноуэ в интервью газете The Japan Times. — Похоже, по мере накопления мутаций вирус стал неисправным и лишился возможности самокопирования".
На то, что белок nsp14 чрезвычайно важен для защиты нуклеиновых кислот, указал и профессор медицинского факультета Университета Симанэ Такеши Урано.
"Nsp14 работает с другими вирусными белками, — отметил ученый. — Исследования показали, что вирус с поврежденным nsp14 значительно хуже реплицируется. Это может быть одним из факторов быстрого снижения заболеваемости".
Подобное случалось и в прошлом. Так, в 2003-м внезапно сошла на нет вспышка тяжелого острого респираторного синдрома SARS.
Лабораторные эксперименты подтвердили, что из-за мутаций в белке nsp14 репликация вируса останавливается. В Японии отменили все ограничения, но заболеваемость не увеличилась.

Дельта уничтожила конкурентов и сама себя

Профессор Иноуэ считает, что тут совпали несколько факторов. Во-первых, массовая вакцинация (полностью привились более 75 процентов населения) и строгая профилактика. Во-вторых, Японии повезло, что дельта там уже к концу августа вытеснила все остальные варианты. Эволюция вируса ограничивалась лишь одной линией, которая в конце концов выродилась.
Поэтому у России, где тоже доминирует дельта, в отличие, например, от Индии или Индонезии, где сейчас и альфа, и дельта, при должном уровне вакцинации есть все шансы повторить "японское чудо".
Есть, правда, еще одно но. Те же самые ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты выяснили, что у жителей Азии есть защитный фермент APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2. У европейцев и африканцев этого нет. Насколько это существенно и как APOBEC3A взаимодействует с белком nsp14, пока до конца не ясно — исследование еще не завершили. По крайней мере, в Южной Корее, генетически близкой Японии, пандемия продолжается.
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А профессор Тестуо Фукава из Института социального обеспечения будущего в Токио считает, что ситуацию с COVID-19 усугубляет лишний вес. В Японии всего 3,6 процента населения страдают ожирением — это один из самых низких показателей в мире.
"И смертность у нас действительно низкая, — сказал Фукава в интервью BBC. — Ожирение — фактор риска при COVID-19, но все-таки не самый важный".

На время или навсегда

Тем не менее праздновать победу над вирусом, даже в масштабах одной страны, рано.
"У нас пока все хорошо, потому что в Японии была дельта. Подкрадывались и другие варианты, но дельта их сдерживала. Теперь же место для новых штаммов открылось. Одними вакцинами проблему не решить. Нужен иммиграционный контроль, поскольку мы не знаем, что придет из других стран", — подчеркивает Ицуро Иноуэ.
Ученые призывают не ослаблять бдительности, готовиться к очередной волне. И прежде всего — продолжать вакцинацию.
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