https://uz.sputniknews.ru/20211125/student-v-nukuse-nayden-mertvym-v-arendovannoy-kvartire-21521621.html

Студент в Нукусе найден мертвым в арендованной квартире

Студент в Нукусе найден мертвым в арендованной квартире

Тело молодого человека обнаружено 24 ноября в арендованной квартире. Вместе с ним в ней находились еще шесть человек. Никто из них не пострадал.

2021-11-25T16:28+0500

2021-11-25T16:28+0500

2021-11-25T16:28+0500

происшествия

каракалпакстан

студент

нукус

прокуратура

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Прокуратура Республики Каракалпакстан взяла под контроль расследование гибели студента Нукусского государственного педагогического института.Как сообщает ведомство, тело молодого человека было обнаружено 24 ноября в квартире, которую он снимал в 22-м микрорайоне города Нукус.По предварительным данным, смерть наступила примерно в 7 утра от отравления угарным газом от отопительного котла — парень спал на кухне.Как сообщается, вместе с ним в квартире находились еще шесть человек. Все они находились в других комнатах, поэтому никто из них не пострадал.Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.Этот случай с отравлением стал вторым за последнюю неделю. 17 ноября в приспособленном для проживания контейнере на территории ООО “Агрокимётаъминотсервис” в Самаркандской области скончались двое рабочих. По предварительной версии следствия, причиной смерти могло стать также отравление угарным газом. Более точную информацию даст судебно-медицинская экспертиза.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/pogibshie-v-karakalpakstane-podrostki-pytalis-sovershit-kraju-19199192.html

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каракалпакстан, студент, нукус, прокуратура