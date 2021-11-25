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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20211125/student-v-nukuse-nayden-mertvym-v-arendovannoy-kvartire-21521621.html
Студент в Нукусе найден мертвым в арендованной квартире
Студент в Нукусе найден мертвым в арендованной квартире
Тело молодого человека обнаружено 24 ноября в арендованной квартире. Вместе с ним в ней находились еще шесть человек. Никто из них не пострадал.
2021-11-25T16:28+0500
2021-11-25T16:28+0500
происшествия
каракалпакстан
студент
нукус
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Прокуратура Республики Каракалпакстан взяла под контроль расследование гибели студента Нукусского государственного педагогического института.Как сообщает ведомство, тело молодого человека было обнаружено 24 ноября в квартире, которую он снимал в 22-м микрорайоне города Нукус.По предварительным данным, смерть наступила примерно в 7 утра от отравления угарным газом от отопительного котла — парень спал на кухне.Как сообщается, вместе с ним в квартире находились еще шесть человек. Все они находились в других комнатах, поэтому никто из них не пострадал.Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.Этот случай с отравлением стал вторым за последнюю неделю. 17 ноября в приспособленном для проживания контейнере на территории ООО “Агрокимётаъминотсервис” в Самаркандской области скончались двое рабочих. По предварительной версии следствия, причиной смерти могло стать также отравление угарным газом. Более точную информацию даст судебно-медицинская экспертиза.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/pogibshie-v-karakalpakstane-podrostki-pytalis-sovershit-kraju-19199192.html
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каракалпакстан, студент, нукус, прокуратура

Студент в Нукусе найден мертвым в арендованной квартире

16:28 25.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Москве
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Тело молодого человека обнаружено 24 ноября в квартире, которую он снимал в 22-м микрорайоне города Нукус. Расследование гибели студента взяла под контроль прокуратура Каракалпакстана.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Прокуратура Республики Каракалпакстан взяла под контроль расследование гибели студента Нукусского государственного педагогического института.
Как сообщает ведомство, тело молодого человека было обнаружено 24 ноября в квартире, которую он снимал в 22-м микрорайоне города Нукус.
По предварительным данным, смерть наступила примерно в 7 утра от отравления угарным газом от отопительного котла — парень спал на кухне.
Как сообщается, вместе с ним в квартире находились еще шесть человек. Все они находились в других комнатах, поэтому никто из них не пострадал.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.
Этот случай с отравлением стал вторым за последнюю неделю. 17 ноября в приспособленном для проживания контейнере на территории ООО “Агрокимётаъминотсервис” в Самаркандской области скончались двое рабочих.
По предварительной версии следствия, причиной смерти могло стать также отравление угарным газом. Более точную информацию даст судебно-медицинская экспертиза.
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