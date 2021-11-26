Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211126/evropeyskie-smi-nazvali-glavnye-turisticheskie-jemchujiny-uzbekistana-21529536.html
Европейские СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана
Европейские СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана
Автор статьи также указал одну не туристическую, но бесценную достопримечательность страны, из-за которой ее стоит посетить.
2021-11-26T08:55+0500
2021-11-26T08:55+0500
общество
узбекистан
туристы
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21528980_248:379:2675:1744_1920x0_80_0_0_cfb2cdc6ff73f4a1e26dc9f8517ef898.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Австрийское издание Kurier выпустило статью, посвященную туризму в Узбекистане.Автор материала отметил, что у республики выгодное географическое расположение и нестандартный для европейцев климат. Интерес у иностранных туристов могут вызвать несколько мест, пишет газета.Прежде всего, это Каракалпакстан. Данный регион посещают только настоящие любители путешествий, подчеркивается в статье. Каракалпакстан также будет интересен туристам, интересующимся историей, так как через регион когда-то пролегал Шелковый путь. Многие иностранцы приезжают в Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, пишет автор статьи. Между городами очень удобно передвигаться на сверхсовременном скоростном поезде "Афросиаб", отметили европейцы. Хива до сих пор является музеем под открытым небом, пишет Kurier. Старый город Ичан-Кала окружен двухкилометровой и семиметровой мощной крепостной стеной, которая поражает своим величием. Этот город, как отметил автор, один из самых красивых объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и всегда полон местных и иностранных туристов.Впрочем, есть еще одна бесценная достопримечательность республики. "Стоит особо подчеркнуть, что доброта народа Узбекистана сама по себе является достопримечательностью", — подчеркнуло издание. Автор также напомнил, что в республике активно развивается горный туризм. В частности, в регионе Чимган, "где сегодня в полутора часах езды к северу от Ташкента развивается небольшой лыжный городок со склонами до 3 300 метров над уровнем моря".Ранее британское издание Country and Town опубликовало статью о горнолыжном досуге в Узбекистане. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".
https://uz.sputniknews.ru/20211010/uzbekistan-popal-v-top-5-stran-gde-stoit-otmetit-novyy-god-20842077.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21528980_432:280:2416:1768_1920x0_80_0_0_1c4e5b0e7ac7bfa724067518b812d761.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, туристы, сми

Европейские СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана

08:55 26.11.2021
© Unsplash / Artem BryzgalovУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Unsplash / Artem Bryzgalov
Подписаться на
Автор статьи также указал одну не туристическую, но бесценную достопримечательность страны, из-за которой ее стоит посетить.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Австрийское издание Kurier выпустило статью, посвященную туризму в Узбекистане.
Автор материала отметил, что у республики выгодное географическое расположение и нестандартный для европейцев климат.
Интерес у иностранных туристов могут вызвать несколько мест, пишет газета.
Прежде всего, это Каракалпакстан. Данный регион посещают только настоящие любители путешествий, подчеркивается в статье. Каракалпакстан также будет интересен туристам, интересующимся историей, так как через регион когда-то пролегал Шелковый путь.
Многие иностранцы приезжают в Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, пишет автор статьи. Между городами очень удобно передвигаться на сверхсовременном скоростном поезде "Афросиаб", отметили европейцы.

"Туристы отправляются в Ташкент с настоящими восточными базарами, Самарканд со знаменитой площадью Регистан, Бухару с оживленной жизнью в еврейском квартале и историческим городским прудом Ляби-Хауз, а также посещают глиняную крепостную стену Хивы, которая является центром исторического Хорезма", — говорится в материале.

Хива до сих пор является музеем под открытым небом, пишет Kurier. Старый город Ичан-Кала окружен двухкилометровой и семиметровой мощной крепостной стеной, которая поражает своим величием.
Этот город, как отметил автор, один из самых красивых объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и всегда полон местных и иностранных туристов.
Впрочем, есть еще одна бесценная достопримечательность республики.
"Стоит особо подчеркнуть, что доброта народа Узбекистана сама по себе является достопримечательностью", — подчеркнуло издание.
Автор также напомнил, что в республике активно развивается горный туризм. В частности, в регионе Чимган, "где сегодня в полутора часах езды к северу от Ташкента развивается небольшой лыжный городок со склонами до 3 300 метров над уровнем моря".
Ранее британское издание Country and Town опубликовало статью о горнолыжном досуге в Узбекистане. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".
Новогодняя елка - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
Общество
Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год
10 октября, 10:30
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:35Ложь о прививках: стоит ли России ставить на себе эксперимент
09:20Суд вынес приговор узбекистанцу, откусившему нос жене во время ссоры
08:55Европейские СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана
08:30Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли
07:30Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма
07:02Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"
ВчераМода, футбол, изоляция: жизнь во Вьетнаме в 2021 году
ВчераСердцем на Восток: звезды из России, вышедшие в свет в узбекских нарядах
ВчераРусское оружие версии 2021
ВчераСенаторы выяснили почему взрываются газовые баллоны в авто
ВчераВ каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе — рейтинг
ВчераКак Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин
ВчераУзбекистан и Туркменистан возобновляют работу двух КПП
ВчераВ Навои восстановили в работе 20 учителей, уволенных за отказ от вакцинации
ВчераСуд оценил шутку блогеров с угоном такси в 3,5 года — видео
ВчераНазначен директор Агентства по развитию садоводства
ВчераНовая авиакомпания Silk Avia появится в Узбекистане
ВчераЦифровизация железнодорожного транспорта: в чем главное преимущество
ВчераНародный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения
ВчераВ Сенате оценили успехи Узбекистана в здравоохранении при Мирзиёеве