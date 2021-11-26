https://uz.sputniknews.ru/20211126/evropeyskie-smi-nazvali-glavnye-turisticheskie-jemchujiny-uzbekistana-21529536.html

Европейские СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана

Европейские СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана

Автор статьи также указал одну не туристическую, но бесценную достопримечательность страны, из-за которой ее стоит посетить.

2021-11-26T08:55+0500

2021-11-26T08:55+0500

2021-11-26T08:55+0500

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Австрийское издание Kurier выпустило статью, посвященную туризму в Узбекистане.Автор материала отметил, что у республики выгодное географическое расположение и нестандартный для европейцев климат. Интерес у иностранных туристов могут вызвать несколько мест, пишет газета.Прежде всего, это Каракалпакстан. Данный регион посещают только настоящие любители путешествий, подчеркивается в статье. Каракалпакстан также будет интересен туристам, интересующимся историей, так как через регион когда-то пролегал Шелковый путь. Многие иностранцы приезжают в Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, пишет автор статьи. Между городами очень удобно передвигаться на сверхсовременном скоростном поезде "Афросиаб", отметили европейцы. Хива до сих пор является музеем под открытым небом, пишет Kurier. Старый город Ичан-Кала окружен двухкилометровой и семиметровой мощной крепостной стеной, которая поражает своим величием. Этот город, как отметил автор, один из самых красивых объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и всегда полон местных и иностранных туристов.Впрочем, есть еще одна бесценная достопримечательность республики. "Стоит особо подчеркнуть, что доброта народа Узбекистана сама по себе является достопримечательностью", — подчеркнуло издание. Автор также напомнил, что в республике активно развивается горный туризм. В частности, в регионе Чимган, "где сегодня в полутора часах езды к северу от Ташкента развивается небольшой лыжный городок со склонами до 3 300 метров над уровнем моря".Ранее британское издание Country and Town опубликовало статью о горнолыжном досуге в Узбекистане. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".

https://uz.sputniknews.ru/20211010/uzbekistan-popal-v-top-5-stran-gde-stoit-otmetit-novyy-god-20842077.html

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