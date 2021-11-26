https://uz.sputniknews.ru/20211126/kuda-poyti-rabotat-uzbekistantsam-v-2022-godu--video-21537486.html
Куда пойти работать узбекистанцам в 2022 году — видео
Куда пойти работать узбекистанцам в 2022 году — видео
Уровень безработицы в стране снизился до 9,4%, однако в трудоустройстве все еще нуждаются 1,4 млн человек.
2021-11-26T15:18+0500
2021-11-26T15:18+0500
2021-11-26T15:18+0500
видео
узбекистан
работа
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На прошлой неделе президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам снижения безработицы. В ходе встречи глава государства определил конкретные меры, которые будут приняты в 2022 году. Насколько они могут быть эффективными, корреспондент Sputnik обсудила с доктором экономических наук Леонидом Холодом.Что такое безработица для Узбекистана? Какова ее структура? Насколько остра эта проблема для республики? Ответы на эти вопросы — в материале и видео Sputnik Узбекистан. При этом по итогам трех кварталов 2021 года уровень безработицы в Узбекистане составил 9,4%, снизившись в годовом выражении на 1,7%. Это неплохие показатели для Узбекистана, считает Леонид Холод. По его мнению, стране необходимо понижать данный процент и дальше, ведь среди безработных достаточно много женщин и молодежи от 16 до 30 лет. В районные центры содействия занятости в январе-сентябре 2021 года обратились 842 тысячи граждан — 302 тысячи из них получили работу. В этом году власти создали 338,2 тысячи новых рабочих мест в республике, годовая программа выполнена на 107,4%.Эти меры оказались своевременными, актуальными и крайне эффективными, подчеркнул эксперт. Холод добавил, что 13 триллионов сумов, которые были направлены на программы по развитию семейного бизнеса и профобучение неработающих граждан, — это базовая, самая необходимая мера по борьбе с безработицей.Развитие этого местного бизнеса при грамотной логистике может выйти на международный уровень.Необязательно уезжать из республики, чтобы работать на мировом рынке, подчеркнул Холод.Какие еще меры позволят сократить уровень безработицы в Узбекистане? Как льготные кредиты помогут решить проблемы сельского хозяйства? Чем именно хокимияты поддержат птицеводов и животноводов?Подробно о мерах господдержки для безработных и бизнеса, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/kak-uzbekistanu-poborot-bezrabotitsu-sredi-molodeji-21349445.html
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узбекистан, работа
Куда пойти работать узбекистанцам в 2022 году — видео
За девять месяцев в Узбекистане уровень безработицы снизился до 9,4%, однако в трудоустройстве все еще нуждаются 1,4 млн человек.
На прошлой неделе президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам снижения безработицы.
В ходе встречи глава государства определил конкретные меры, которые будут приняты в 2022 году.
Насколько они могут быть эффективными, корреспондент Sputnik обсудила с доктором экономических наук Леонидом Холодом.
Что такое безработица для Узбекистана? Какова ее структура? Насколько остра эта проблема для республики?
Ответы на эти вопросы — в материале и видео Sputnik Узбекистан
.
По данным опроса Министерства занятости и трудовых отношений, в республике сегодня официально работают 6,1 миллиона граждан, неофициально – 5,9 миллиона. В трудоустройстве нуждаются 1,4 миллиона человек.
При этом по итогам трех кварталов 2021 года уровень безработицы в Узбекистане составил 9,4%, снизившись в годовом выражении на 1,7%.
Это неплохие показатели для Узбекистана, считает Леонид Холод. По его мнению, стране необходимо понижать данный процент и дальше, ведь среди безработных достаточно много женщин и молодежи от 16 до 30 лет.
В районные центры содействия занятости в январе-сентябре 2021 года обратились 842 тысячи граждан — 302 тысячи из них получили работу.
В этом году власти создали 338,2 тысячи новых рабочих мест в республике, годовая программа выполнена на 107,4%.
Эти меры оказались своевременными, актуальными и крайне эффективными, подчеркнул эксперт.
Холод добавил, что 13 триллионов сумов, которые были направлены на программы по развитию семейного бизнеса и профобучение неработающих граждан, — это базовая, самая необходимая мера по борьбе с безработицей.
"Чтобы молодежь и другие слои граждан оставались в республике, нужно наличие рабочих мест с достойной оплатой труда, равноценной заработку за рубежом. Отлично подойдут для этого плодоводство и овощеводство, IT-сфера", — сказал экономист.
Развитие этого местного бизнеса при грамотной логистике может выйти на международный уровень.
Необязательно уезжать из республики, чтобы работать на мировом рынке, подчеркнул Холод.
Какие еще меры позволят сократить уровень безработицы в Узбекистане? Как льготные кредиты помогут решить проблемы сельского хозяйства?
Чем именно хокимияты поддержат птицеводов и животноводов?
Подробно о мерах господдержки для безработных и бизнеса, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.