https://uz.sputniknews.ru/20211126/kuda-poyti-rabotat-uzbekistantsam-v-2022-godu--video-21537486.html

Куда пойти работать узбекистанцам в 2022 году — видео

Куда пойти работать узбекистанцам в 2022 году — видео

Уровень безработицы в стране снизился до 9,4%, однако в трудоустройстве все еще нуждаются 1,4 млн человек.

2021-11-26T15:18+0500

2021-11-26T15:18+0500

2021-11-26T15:18+0500

видео

узбекистан

работа

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На прошлой неделе президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам снижения безработицы. В ходе встречи глава государства определил конкретные меры, которые будут приняты в 2022 году. Насколько они могут быть эффективными, корреспондент Sputnik обсудила с доктором экономических наук Леонидом Холодом.Что такое безработица для Узбекистана? Какова ее структура? Насколько остра эта проблема для республики? Ответы на эти вопросы — в материале и видео Sputnik Узбекистан. При этом по итогам трех кварталов 2021 года уровень безработицы в Узбекистане составил 9,4%, снизившись в годовом выражении на 1,7%. Это неплохие показатели для Узбекистана, считает Леонид Холод. По его мнению, стране необходимо понижать данный процент и дальше, ведь среди безработных достаточно много женщин и молодежи от 16 до 30 лет. В районные центры содействия занятости в январе-сентябре 2021 года обратились 842 тысячи граждан — 302 тысячи из них получили работу. В этом году власти создали 338,2 тысячи новых рабочих мест в республике, годовая программа выполнена на 107,4%.Эти меры оказались своевременными, актуальными и крайне эффективными, подчеркнул эксперт. Холод добавил, что 13 триллионов сумов, которые были направлены на программы по развитию семейного бизнеса и профобучение неработающих граждан, — это базовая, самая необходимая мера по борьбе с безработицей.Развитие этого местного бизнеса при грамотной логистике может выйти на международный уровень.Необязательно уезжать из республики, чтобы работать на мировом рынке, подчеркнул Холод.Какие еще меры позволят сократить уровень безработицы в Узбекистане? Как льготные кредиты помогут решить проблемы сельского хозяйства? Чем именно хокимияты поддержат птицеводов и животноводов?Подробно о мерах господдержки для безработных и бизнеса, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211115/kak-uzbekistanu-poborot-bezrabotitsu-sredi-molodeji-21349445.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

узбекистан, работа