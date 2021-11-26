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https://uz.sputniknews.ru/20211126/mirziyoev-pozdravil-nazarbaeva-s-lichnym-prazdnikom--21538531.html
Мирзиёев поздравил Назарбаева с личным праздником
Мирзиёев поздравил Назарбаева с личным праздником
Стороны также обсудили насущные вопросы, касающиеся Узбекистана и Казахстана: сегодня в Туркестане проходят мероприятия в рамках очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и Форума регионов.
2021-11-26T15:48+0500
2021-11-26T15:48+0500
политика
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе лидера государства. Глава Узбекистана поздравил своего экс-коллегу с наступающим Днем первого президента республики Казахстан, который отмечается в этой республике в течение последних 10 лет 1 декабря.Мирзиёев подчеркнул историческую роль и огромный личный вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие современного Казахстана, повышение авторитета страны на международной арене.Говорили также о двусторонних отношениях: с начала года на 40% выросли объемы взаимного товарооборота, расширяются масштабы промышленной кооперации.Сегодня в казахстанском городе Туркестан проходят встречи в рамках очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и Форума регионов. Участие в них принимают главы правительств обеих республик.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и регионального сотрудничества, а также рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/forum-mejregionalnogo-sotrudnichestva-proydet-v-noyabre-21479800.html
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узбекистан, казахстан

Мирзиёев поздравил Назарбаева с личным праздником

15:48 26.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась рабочая встреча Президента Республики Узбекистан и Первого Президента Республики Казахстан
Состоялась рабочая встреча Президента Республики Узбекистан и Первого Президента Республики Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны также обсудили насущные вопросы, касающиеся Узбекистана и Казахстана: сегодня в Туркестане проходят мероприятия в рамках очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и Форума регионов.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе лидера государства.
Глава Узбекистана поздравил своего экс-коллегу с наступающим Днем первого президента республики Казахстан, который отмечается в этой республике в течение последних 10 лет 1 декабря.
Мирзиёев подчеркнул историческую роль и огромный личный вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие современного Казахстана, повышение авторитета страны на международной арене.
Говорили также о двусторонних отношениях: с начала года на 40% выросли объемы взаимного товарооборота, расширяются масштабы промышленной кооперации.
Сегодня в казахстанском городе Туркестан проходят встречи в рамках очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и Форума регионов. Участие в них принимают главы правительств обеих республик.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и регионального сотрудничества, а также рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.
Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и министр культуры Кыргызстана Баъыт Султанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Общество
Узбекистан и Казахстан планируют сотрудничать на региональном уровне
23 ноября, 13:04
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