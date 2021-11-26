https://uz.sputniknews.ru/20211126/mirziyoev-pozdravil-nazarbaeva-s-lichnym-prazdnikom--21538531.html

Мирзиёев поздравил Назарбаева с личным праздником

Мирзиёев поздравил Назарбаева с личным праздником

Стороны также обсудили насущные вопросы, касающиеся Узбекистана и Казахстана: сегодня в Туркестане проходят мероприятия в рамках очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и Форума регионов.

2021-11-26T15:48+0500

2021-11-26T15:48+0500

2021-11-26T15:48+0500

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе лидера государства. Глава Узбекистана поздравил своего экс-коллегу с наступающим Днем первого президента республики Казахстан, который отмечается в этой республике в течение последних 10 лет 1 декабря.Мирзиёев подчеркнул историческую роль и огромный личный вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие современного Казахстана, повышение авторитета страны на международной арене.Говорили также о двусторонних отношениях: с начала года на 40% выросли объемы взаимного товарооборота, расширяются масштабы промышленной кооперации.Сегодня в казахстанском городе Туркестан проходят встречи в рамках очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и Форума регионов. Участие в них принимают главы правительств обеих республик.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и регионального сотрудничества, а также рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/forum-mejregionalnogo-sotrudnichestva-proydet-v-noyabre-21479800.html

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