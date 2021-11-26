https://uz.sputniknews.ru/20211126/pod-tashkentom-poymali-opasnogo-prestupnika--ego-iskali-bolshe-goda-21533404.html
Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года
Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года
28-летний беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.
2021-11-26T11:39+0500
2021-11-26T11:39+0500
2021-11-26T11:39+0500
общество
ташкент
задержание преступников
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Ташкентской области правоохранители поймали 28-летнего мужчину, который находился в розыске более года.Преступника признали виновным в совершении особо тяжких преступлений. Беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.С сентября 2020-го он разыскивался сотрудниками УВД Кашкадарьинской областиВо время задержания мужчина не собирался так просто сдаваться: он попытался оказать сопротивление и скрыться. Однако сбежать ему не удалось. Этим летом власти Узбекистана решили "осовременить" борьбу с преступностью. Так, в арсенале правоохранителей появятся дроны и "умные" камеры.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/uzbekskie-spetsslujby-sxvatili-aptechnyx-narkodilerov-21208347.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, задержание преступников
Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года
Беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Ташкентской области правоохранители поймали 28-летнего мужчину, который находился в розыске более года.
Преступника признали виновным в совершении особо тяжких преступлений. Беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.
С сентября 2020-го он разыскивался сотрудниками УВД Кашкадарьинской области
Во время задержания мужчина не собирался так просто сдаваться: он попытался оказать сопротивление и скрыться.
Однако сбежать ему не удалось.
"В настоящее время обеспечены неотвратимость наказания и верховенство закона", — подчеркнули
в Министерстве внутренних дел.
Этим летом власти Узбекистана решили
"осовременить" борьбу с преступностью. Так, в арсенале правоохранителей появятся дроны и "умные" камеры.