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Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года
Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года
28-летний беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.
2021-11-26T11:39+0500
2021-11-26T11:39+0500
общество
ташкент
задержание преступников
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Ташкентской области правоохранители поймали 28-летнего мужчину, который находился в розыске более года.Преступника признали виновным в совершении особо тяжких преступлений. Беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.С сентября 2020-го он разыскивался сотрудниками УВД Кашкадарьинской областиВо время задержания мужчина не собирался так просто сдаваться: он попытался оказать сопротивление и скрыться. Однако сбежать ему не удалось. Этим летом власти Узбекистана решили "осовременить" борьбу с преступностью. Так, в арсенале правоохранителей появятся дроны и "умные" камеры.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/uzbekskie-spetsslujby-sxvatili-aptechnyx-narkodilerov-21208347.html
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ташкент, задержание преступников

Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года

11:39 26.11.2021
© Depositphotos / PrazisssЧеловек за колючей проволокой
Человек за колючей проволокой - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Prazisss
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Беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Ташкентской области правоохранители поймали 28-летнего мужчину, который находился в розыске более года.
© МВД УзбекистанаЗадержанный преступник
Задержанный преступник - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
Задержанный преступник
© МВД Узбекистана
Преступника признали виновным в совершении особо тяжких преступлений. Беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.
С сентября 2020-го он разыскивался сотрудниками УВД Кашкадарьинской области
Во время задержания мужчина не собирался так просто сдаваться: он попытался оказать сопротивление и скрыться.
Однако сбежать ему не удалось.
"В настоящее время обеспечены неотвратимость наказания и верховенство закона", — подчеркнули в Министерстве внутренних дел.
Этим летом власти Узбекистана решили "осовременить" борьбу с преступностью. Так, в арсенале правоохранителей появятся дроны и "умные" камеры.
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