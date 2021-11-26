https://uz.sputniknews.ru/20211126/pod-tashkentom-poymali-opasnogo-prestupnika--ego-iskali-bolshe-goda-21533404.html

Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года

Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года

28-летний беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.

2021-11-26T11:39+0500

2021-11-26T11:39+0500

2021-11-26T11:39+0500

общество

ташкент

задержание преступников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21533537_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_be492d153718587243874e68d252bbb4.jpg

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Ташкентской области правоохранители поймали 28-летнего мужчину, который находился в розыске более года.Преступника признали виновным в совершении особо тяжких преступлений. Беглец был осужден на 15 лет за умышленное убийство и разбой.С сентября 2020-го он разыскивался сотрудниками УВД Кашкадарьинской областиВо время задержания мужчина не собирался так просто сдаваться: он попытался оказать сопротивление и скрыться. Однако сбежать ему не удалось. Этим летом власти Узбекистана решили "осовременить" борьбу с преступностью. Так, в арсенале правоохранителей появятся дроны и "умные" камеры.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/uzbekskie-spetsslujby-sxvatili-aptechnyx-narkodilerov-21208347.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, задержание преступников