https://uz.sputniknews.ru/20211126/v-goskomstate-raskryli-kak-izmenilis-tseny-na-samye-populyarnye-produkty-21531712.html

В Госкомстате раскрыли, как изменились цены на самые популярные продукты

В Госкомстате раскрыли, как изменились цены на самые популярные продукты

Названа минимальная и максимальная стоимость расхожих продуктов питания в различных регионах страны.

2021-11-26T10:32+0500

2021-11-26T10:32+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал новый "продовольственный" отчет.В ведомстве изучили, сколько стоят на дехканских рынках Узбекистана самые популярные продукты питания:По сравнению с прошлым отчетом Госкомстата, заметные изменения в цене наблюдаются только на сахар — он подорожал.Лук и морковь же, наоборот, подешевели. Цены на мясо и остальные продукты не изменились.Ранее сообщалось, что в Узбекистане в 2021 году из-за неурожая цены на морковь на рынках значительно выросли. Следовательно, и плов в точках общепита подорожал с начала года почти на треть. Однако цены на морковь в ноябре упали и "индекс плова" тоже скоро понизится, убеждены аналитики.

https://uz.sputniknews.ru/20210512/nazvana-samaya-nizkaya-i-vysokaya-stoimost-rastitelnogo-masla-v-uzbekistane-18699443.html

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узбекистан, госкомстат, цены, продукты