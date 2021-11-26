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В Госкомстате раскрыли, как изменились цены на самые популярные продукты
В Госкомстате раскрыли, как изменились цены на самые популярные продукты
Названа минимальная и максимальная стоимость расхожих продуктов питания в различных регионах страны.
2021-11-26T10:32+0500
2021-11-26T10:47+0500
общество
узбекистан
госкомстат
цены
продукты
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал новый "продовольственный" отчет.В ведомстве изучили, сколько стоят на дехканских рынках Узбекистана самые популярные продукты питания:По сравнению с прошлым отчетом Госкомстата, заметные изменения в цене наблюдаются только на сахар — он подорожал.Лук и морковь же, наоборот, подешевели. Цены на мясо и остальные продукты не изменились.Ранее сообщалось, что в Узбекистане в 2021 году из-за неурожая цены на морковь на рынках значительно выросли. Следовательно, и плов в точках общепита подорожал с начала года почти на треть. Однако цены на морковь в ноябре упали и "индекс плова" тоже скоро понизится, убеждены аналитики.
https://uz.sputniknews.ru/20210512/nazvana-samaya-nizkaya-i-vysokaya-stoimost-rastitelnogo-masla-v-uzbekistane-18699443.html
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узбекистан, госкомстат, цены, продукты

В Госкомстате раскрыли, как изменились цены на самые популярные продукты

10:32 26.11.2021 (обновлено: 10:47 26.11.2021)
© UnsplashКартофель
Картофель - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Unsplash
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Названа минимальная и максимальная стоимость расхожих продуктов питания в различных регионах страны.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал новый "продовольственный" отчет.
В ведомстве изучили, сколько стоят на дехканских рынках Узбекистана самые популярные продукты питания:
говядина с костями — от 45 000 до 68 000 сумов за кг;
баранина — от 52 000 до 80 000 сумов за кг;
картофель — от 3 000 до 7 000 сумов за кг;
лук — от 1 000 до 4 000 сумов за кг;
морковь — от 1 000 до 5 500 сумов за кг;
яйца — от 7 000 до 15 000 сумов за десяток;
рис — от 5 000 до 17 500 сумов за кг;
масло растительное — от 14 000 до 24 000 сумов за 1 литр;
сахар — от 7 800 до 10 500 сумов за кг.
По сравнению с прошлым отчетом Госкомстата, заметные изменения в цене наблюдаются только на сахар — он подорожал.
Лук и морковь же, наоборот, подешевели. Цены на мясо и остальные продукты не изменились.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане в 2021 году из-за неурожая цены на морковь на рынках значительно выросли. Следовательно, и плов в точках общепита подорожал с начала года почти на треть.
Однако цены на морковь в ноябре упали и "индекс плова" тоже скоро понизится, убеждены аналитики.
Картофель во фритюрнице - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
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