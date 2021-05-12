https://uz.sputniknews.ru/20210512/nazvana-samaya-nizkaya-i-vysokaya-stoimost-rastitelnogo-masla-v-uzbekistane-18699443.html
Названа самая низкая и высокая стоимость растительного масла в Узбекистане
Названа самая низкая и высокая стоимость растительного масла в Узбекистане
Госкомстат представил итоги исследования, проведенного 12 мая на центральных дехканских рынках страны. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T18:49+0500
2021-05-12T18:49+0500
2021-05-12T18:49+0500
экономика
государственный комитет по статистике
продукты
еда
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные продовольственные товары в регионах Узбекистана.Исследование было проведено на центральных дехканских рынках 12 мая.Как рассказали в комитете, минимальная цена — 14 тысяч сумов за литр (отечественное хлопковое масло) — была зафиксирована в Нукусе на рынке "Нукус дехкон бозори", в Гулистане — на рынке "Гулистон дехкон бозори", Фергане — на рынке "Марказий дехкон бозори”, а также в Ташкенте на рынке "Миробод дехкон бозори". Также на этих рынках можно купить хлопковое масло по цене в диапазоне от 14 до 20 тысяч сумов за литр — за столько его продают частные предприниматели.Максимальная цена составила 24 тысячи сумов за литр (это уже импортное подсолнечное масло). Столько литр продукта стоит в Ташкенте на рынке "Миробод дехкон бозори", в Чирчике — на рынке "Чирчик дехкон бозори", в Янгиюле — на рынке "Ихтисослашган Янгийўл шахар дехкон бозори".Стоимость более дешевого подсолнечного масла на этих рынках варьируется в пределах от 17 до 20 тысяч сумов за литр.Напомним, на совещании в среду президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство продуктов питания — в частности, растительного масла. Перед ответственными лицами поставлена задача заготовить 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла.До этого власти ограничили экспорт масла и освободили от НДС завозимый из-за границы продукт.
https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html
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государственный комитет по статистике, продукты, еда
Названа самая низкая и высокая стоимость растительного масла в Узбекистане
Госкомстат представил итоги исследования, проведенного 12 мая на центральных дехканских рынках страны.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Государственный комитет по статистике опубликовал информацию
о минимальных и максимальных ценах на отдельные продовольственные товары в регионах Узбекистана.
Исследование было проведено на центральных дехканских рынках 12 мая.
В нем есть и растительное масло, стоимость которого в последние недели неприятно удивляет жителей республики.
Как рассказали в комитете, минимальная цена — 14 тысяч сумов за литр (отечественное хлопковое масло) — была зафиксирована в Нукусе на рынке "Нукус дехкон бозори", в Гулистане — на рынке "Гулистон дехкон бозори", Фергане — на рынке "Марказий дехкон бозори”, а также в Ташкенте на рынке "Миробод дехкон бозори".
Также на этих рынках можно купить хлопковое масло по цене в диапазоне от 14 до 20 тысяч сумов за литр — за столько его продают частные предприниматели.
Максимальная цена составила 24 тысячи сумов за литр (это уже импортное подсолнечное масло). Столько литр продукта стоит в Ташкенте на рынке "Миробод дехкон бозори", в Чирчике — на рынке "Чирчик дехкон бозори", в Янгиюле — на рынке "Ихтисослашган Янгийўл шахар дехкон бозори".
Стоимость более дешевого подсолнечного масла на этих рынках варьируется в пределах от 17 до 20 тысяч сумов за литр.
Напомним, на совещании в среду президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство продуктов питания
— в частности, растительного масла. Перед ответственными лицами поставлена задача заготовить 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла.
До этого власти ограничили экспорт
масла и освободили от НДС завозимый из-за границы продукт.