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Названа самая низкая и высокая стоимость растительного масла в Узбекистане
Названа самая низкая и высокая стоимость растительного масла в Узбекистане
Госкомстат представил итоги исследования, проведенного 12 мая на центральных дехканских рынках страны. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T18:49+0500
2021-05-12T18:49+0500
экономика
государственный комитет по статистике
продукты
еда
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные продовольственные товары в регионах Узбекистана.Исследование было проведено на центральных дехканских рынках 12 мая.Как рассказали в комитете, минимальная цена — 14 тысяч сумов за литр (отечественное хлопковое масло) — была зафиксирована в Нукусе на рынке "Нукус дехкон бозори", в Гулистане — на рынке "Гулистон дехкон бозори", Фергане — на рынке "Марказий дехкон бозори”, а также в Ташкенте на рынке "Миробод дехкон бозори". Также на этих рынках можно купить хлопковое масло по цене в диапазоне от 14 до 20 тысяч сумов за литр — за столько его продают частные предприниматели.Максимальная цена составила 24 тысячи сумов за литр (это уже импортное подсолнечное масло). Столько литр продукта стоит в Ташкенте на рынке "Миробод дехкон бозори", в Чирчике — на рынке "Чирчик дехкон бозори", в Янгиюле — на рынке "Ихтисослашган Янгийўл шахар дехкон бозори".Стоимость более дешевого подсолнечного масла на этих рынках варьируется в пределах от 17 до 20 тысяч сумов за литр.Напомним, на совещании в среду президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство продуктов питания — в частности, растительного масла. Перед ответственными лицами поставлена задача заготовить 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла.До этого власти ограничили экспорт масла и освободили от НДС завозимый из-за границы продукт.
https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html
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государственный комитет по статистике, продукты, еда

Названа самая низкая и высокая стоимость растительного масла в Узбекистане

18:49 12.05.2021
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© CC0 / Unsplash / Wine DharmaКартофель во фритюрнице
Картофель во фритюрнице - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© CC0 / Unsplash / Wine Dharma
Госкомстат представил итоги исследования, проведенного 12 мая на центральных дехканских рынках страны.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные продовольственные товары в регионах Узбекистана.
Исследование было проведено на центральных дехканских рынках 12 мая.

В нем есть и растительное масло, стоимость которого в последние недели неприятно удивляет жителей республики.

Как рассказали в комитете, минимальная цена — 14 тысяч сумов за литр (отечественное хлопковое масло) — была зафиксирована в Нукусе на рынке "Нукус дехкон бозори", в Гулистане — на рынке "Гулистон дехкон бозори", Фергане — на рынке "Марказий дехкон бозори”, а также в Ташкенте на рынке "Миробод дехкон бозори".
Также на этих рынках можно купить хлопковое масло по цене в диапазоне от 14 до 20 тысяч сумов за литр — за столько его продают частные предприниматели.
Максимальная цена составила 24 тысячи сумов за литр (это уже импортное подсолнечное масло). Столько литр продукта стоит в Ташкенте на рынке "Миробод дехкон бозори", в Чирчике — на рынке "Чирчик дехкон бозори", в Янгиюле — на рынке "Ихтисослашган Янгийўл шахар дехкон бозори".
Стоимость более дешевого подсолнечного масла на этих рынках варьируется в пределах от 17 до 20 тысяч сумов за литр.
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Напомним, на совещании в среду президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство продуктов питания — в частности, растительного масла. Перед ответственными лицами поставлена задача заготовить 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла.
До этого власти ограничили экспорт масла и освободили от НДС завозимый из-за границы продукт.
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