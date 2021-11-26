https://uz.sputniknews.ru/20211126/vstrecha-matvienko-i-narbaevoy-o-chem-govorili-i-k-chemu-prishli-21527714.html

Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли

Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли

В последний раз Матвиенко была в Узбекистане осенью 2019 года.

2021-11-26T08:30+0500

2021-11-26T08:30+0500

2021-11-26T08:30+0500

узбекистан

валентина матвиенко

выборы президента

политика

совет федерации федерального собрания рф

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Накануне глава Cената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко провели переговоры.Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Нарбаева также пригласила Матвиенко с визитом в Узбекистан весной 2022 года.Она отметила, что отношения Узбекистана с Россией выходят на самый приоритетный уровень — как на уровне межправительственных, так и межпарламентских связей.Матвиенко, в свою очередь, высказалась о президентских выборах, которые недавно прошли в Узбекистане. Они показали устойчивость политической системы страны, поддержку выбранного курса на экономическое и социальное развитие. "Недавно прошедшие выборы в Узбекистане показали политическую зрелость общества, устойчивость политической системы", — сказала Матвиенко.По ее словам, члены Совета Федерации, которые в качестве наблюдателей присутствовали на выборах, отметили высочайший уровень организации, а также прозрачность избирательной системы.Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.Тогда главу государства поздравили с переизбранием лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.На прошлой неделе Путин и Мирзиёев встретились в Кремле, где российский лидер еще раз поздравил узбекского коллегу с победой на выборах. Путин отметил, что результаты выборов в Узбекистане показали, что люди доверяют своему президенту.

https://uz.sputniknews.ru/20211029/vybory-prezidenta-uzbekistana-chemu-stoit-pouchitsya-rossii--grozin-21156415.html

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узбекистан, валентина матвиенко, выборы президента, совет федерации федерального собрания рф, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана