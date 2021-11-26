https://uz.sputniknews.ru/20211126/vstrecha-matvienko-i-narbaevoy-o-chem-govorili-i-k-chemu-prishli-21527714.html
Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли
Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли
В последний раз Матвиенко была в Узбекистане осенью 2019 года.
2021-11-26T08:30+0500
2021-11-26T08:30+0500
2021-11-26T08:30+0500
узбекистан
валентина матвиенко
выборы президента
политика
совет федерации федерального собрания рф
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21527686_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9e4665eb2a2dbf89a1d50f273aada6e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Накануне глава Cената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко провели переговоры.Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Нарбаева также пригласила Матвиенко с визитом в Узбекистан весной 2022 года.Она отметила, что отношения Узбекистана с Россией выходят на самый приоритетный уровень — как на уровне межправительственных, так и межпарламентских связей.Матвиенко, в свою очередь, высказалась о президентских выборах, которые недавно прошли в Узбекистане. Они показали устойчивость политической системы страны, поддержку выбранного курса на экономическое и социальное развитие. "Недавно прошедшие выборы в Узбекистане показали политическую зрелость общества, устойчивость политической системы", — сказала Матвиенко.По ее словам, члены Совета Федерации, которые в качестве наблюдателей присутствовали на выборах, отметили высочайший уровень организации, а также прозрачность избирательной системы.Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.Тогда главу государства поздравили с переизбранием лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.На прошлой неделе Путин и Мирзиёев встретились в Кремле, где российский лидер еще раз поздравил узбекского коллегу с победой на выборах. Путин отметил, что результаты выборов в Узбекистане показали, что люди доверяют своему президенту.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/vybory-prezidenta-uzbekistana-chemu-stoit-pouchitsya-rossii--grozin-21156415.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21527686_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b203de57792bd49e7cdc047c88039cd0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, валентина матвиенко, выборы президента, совет федерации федерального собрания рф, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана
Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли
В последний раз Матвиенко была в Узбекистане осенью 2019 года. Похоже, что уже весной спикер Совфеда снова посетит республику.
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Накануне глава Cената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко провели переговоры.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Нарбаева также пригласила Матвиенко с визитом в Узбекистан весной 2022 года.
"Я хотела бы вас пригласить в Ташкент весной, чтобы мы вместе в торжественной обстановке подписали дорожную карту и дали старт новым нашим действиям", — сказала Нарбаева.
Она отметила, что отношения Узбекистана с Россией выходят на самый приоритетный уровень — как на уровне межправительственных, так и межпарламентских связей.
Матвиенко, в свою очередь, высказалась о президентских выборах, которые недавно прошли в Узбекистане.
Они показали устойчивость политической системы страны, поддержку выбранного курса на экономическое и социальное развитие.
"Недавно прошедшие выборы в Узбекистане показали политическую зрелость общества, устойчивость политической системы", — сказала Матвиенко.
По ее словам, члены Совета Федерации, которые в качестве наблюдателей присутствовали на выборах, отметили высочайший уровень организации, а также прозрачность избирательной системы.
"Итоги (выборов. — Прим. ред.) убедительно подтверждают поддержку курса президента на дальнейшее экономическое, социальное развитие Узбекистана", — подчеркнула Матвиенко.
Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.
Тогда главу государства поздравили с переизбранием лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.
На прошлой неделе Путин и Мирзиёев встретились
в Кремле, где российский лидер еще раз поздравил узбекского коллегу с победой на выборах.
Путин отметил, что результаты выборов в Узбекистане показали, что люди доверяют своему президенту.