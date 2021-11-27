Экономика
Чему Саратов может научить узбекских предпринимателей
Товарооборот Саратовской области и Узбекистана составляет более 27,5 млн долларов. Эту цифру можно увеличить минимум на 20% до конца года.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Бизнесмены Саратовской области и предприниматели Узбекистана провели переговоры.
Во главе бизнес-миссии республики — зампред Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, руководитель ассоциации "Хунарманд" Улугбек Абдуллаев и глава территориального управления ТПП Ташкента Улмас Джалилов.
В составе делегации — также узбекские компании из IT-сферы, которые крайне заинтересованы в закупке саратовской продукции по этой линии.
© Пресс-служба Центра поддержки экспорта Саратовской областиБизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области
Бизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области
© Пресс-служба Центра поддержки экспорта Саратовской области
Организатор встреч — АНО "Центр поддержки экспорта Саратовской области" при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области и Торгово-промышленной палаты региона. Так реализуют национальный проект, нацеленный на международную кооперацию и экспорт.
Глава бизнес-миссии Узбекистана — заместитель председателя ТПП Улугбек Абдуллаев рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о том, что товарооборот Саратовской области и Узбекистана составляет более 27,5 млн долларов. Эту цифру можно увеличить минимум на 20% уже в этом году.
"Геофизика, химия, нефтехимия, фармацевтика, развитие геологии, проработка полезных ископаемых — для Узбекистана важен опыт Саратовской области в этих отраслях, — отметил Абдуллаев. — Также у Саратова хорошо развита логистика, что для узбекских предпринимателей сейчас особенно важно развивать".
© Пресс-служба Центра поддержки экспорта Саратовской областиБизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области
Бизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области
© Пресс-служба Центра поддержки экспорта Саратовской области
Зампредседателя ТПП Узбекистана также упомянул, с какими российскими регионами налажено сотрудничество:
"В Ивановскую область на ткацкие фабрики мы поставляем пряжу. Из Челябинска идут поставки оборудования для металлопроката. С Крымом сотрудничаем в строительной сфере, а с Пермью — в деревообработке", — перечислил он.
Советник министра экономического развития Саратовской области Юрий Аршинов подвел итоги визита, отметив, что это "знаковая" встреча для всего Поволжья. В пандемию таких реверсных бизнес-миссий в регион не было, а формат онлайн-встреч не дает желаемого эффекта.
"Сегодня речь идет о заключении конкретных российско-узбекских контрактов между предприятиями нефтегазового комплекса, строительной отрасли, пожарной сигнализации. Общая сумма договоров составляет более $3 млн. Это более 15% от всего товарооборота Саратовской области и Узбекистана, который составляет 25 млн долларов" — пояснил он.
Делегация Узбекистана также посетила профильные предприятия и встретилась с представителями саратовских компаний.