https://uz.sputniknews.ru/20211127/chemu-saratov-mojet-nauchit-uzbekskix-predprinimateley-21542161.html

Чему Саратов может научить узбекских предпринимателей

Чему Саратов может научить узбекских предпринимателей

Товарооборот Саратовской области и Узбекистана составляет более 27,5 млн долларов. Эту цифру можно увеличить минимум на 20% до конца года.

2021-11-27T10:30+0500

2021-11-27T10:30+0500

2021-11-27T10:30+0500

экономика

узбекистан

товарооборот

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Бизнесмены Саратовской области и предприниматели Узбекистана провели переговоры. Во главе бизнес-миссии республики — зампред Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, руководитель ассоциации "Хунарманд" Улугбек Абдуллаев и глава территориального управления ТПП Ташкента Улмас Джалилов. В составе делегации — также узбекские компании из IT-сферы, которые крайне заинтересованы в закупке саратовской продукции по этой линии.Организатор встреч — АНО "Центр поддержки экспорта Саратовской области" при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области и Торгово-промышленной палаты региона. Так реализуют национальный проект, нацеленный на международную кооперацию и экспорт.Глава бизнес-миссии Узбекистана — заместитель председателя ТПП Улугбек Абдуллаев рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о том, что товарооборот Саратовской области и Узбекистана составляет более 27,5 млн долларов. Эту цифру можно увеличить минимум на 20% уже в этом году.Зампредседателя ТПП Узбекистана также упомянул, с какими российскими регионами налажено сотрудничество:Советник министра экономического развития Саратовской области Юрий Аршинов подвел итоги визита, отметив, что это "знаковая" встреча для всего Поволжья. В пандемию таких реверсных бизнес-миссий в регион не было, а формат онлайн-встреч не дает желаемого эффекта."Сегодня речь идет о заключении конкретных российско-узбекских контрактов между предприятиями нефтегазового комплекса, строительной отрасли, пожарной сигнализации. Общая сумма договоров составляет более $3 млн. Это более 15% от всего товарооборота Саратовской области и Узбекистана, который составляет 25 млн долларов" — пояснил он.Делегация Узбекистана также посетила профильные предприятия и встретилась с представителями саратовских компаний.

https://uz.sputniknews.ru/20211119/saratov-i-uzbekistan-narastili-tovarooborot-do-276-mln-chto-postavlyali-regiony-21429719.html

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Анна Черкасова

узбекистан, товарооборот, предприниматели