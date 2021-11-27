Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211127/chemu-saratov-mojet-nauchit-uzbekskix-predprinimateley-21542161.html
Чему Саратов может научить узбекских предпринимателей
Чему Саратов может научить узбекских предпринимателей
Товарооборот Саратовской области и Узбекистана составляет более 27,5 млн долларов. Эту цифру можно увеличить минимум на 20% до конца года.
2021-11-27T10:30+0500
2021-11-27T10:30+0500
экономика
узбекистан
товарооборот
предприниматели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21545663_1821:554:3068:1255_1920x0_80_0_0_886350d29dcd6d031b0b3c5ead1eba30.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Бизнесмены Саратовской области и предприниматели Узбекистана провели переговоры. Во главе бизнес-миссии республики — зампред Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, руководитель ассоциации "Хунарманд" Улугбек Абдуллаев и глава территориального управления ТПП Ташкента Улмас Джалилов. В составе делегации — также узбекские компании из IT-сферы, которые крайне заинтересованы в закупке саратовской продукции по этой линии.Организатор встреч — АНО "Центр поддержки экспорта Саратовской области" при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области и Торгово-промышленной палаты региона. Так реализуют национальный проект, нацеленный на международную кооперацию и экспорт.Глава бизнес-миссии Узбекистана — заместитель председателя ТПП Улугбек Абдуллаев рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о том, что товарооборот Саратовской области и Узбекистана составляет более 27,5 млн долларов. Эту цифру можно увеличить минимум на 20% уже в этом году.Зампредседателя ТПП Узбекистана также упомянул, с какими российскими регионами налажено сотрудничество:Советник министра экономического развития Саратовской области Юрий Аршинов подвел итоги визита, отметив, что это "знаковая" встреча для всего Поволжья. В пандемию таких реверсных бизнес-миссий в регион не было, а формат онлайн-встреч не дает желаемого эффекта."Сегодня речь идет о заключении конкретных российско-узбекских контрактов между предприятиями нефтегазового комплекса, строительной отрасли, пожарной сигнализации. Общая сумма договоров составляет более $3 млн. Это более 15% от всего товарооборота Саратовской области и Узбекистана, который составляет 25 млн долларов" — пояснил он.Делегация Узбекистана также посетила профильные предприятия и встретилась с представителями саратовских компаний.
https://uz.sputniknews.ru/20211119/saratov-i-uzbekistan-narastili-tovarooborot-do-276-mln-chto-postavlyali-regiony-21429719.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21545663_1815:505:3068:1445_1920x0_80_0_0_59f3f4342541fc59a8c9f1be52b583f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, товарооборот, предприниматели

Чему Саратов может научить узбекских предпринимателей

10:30 27.11.2021
© Depositphotos / DmitryPochБизнесмены, иллюстративное фото
Бизнесмены, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2021
© Depositphotos / DmitryPoch
Подписаться на
Анна Черкасова
Все материалы
Товарооборот Саратовской области и Узбекистана составляет более 27,5 млн долларов. Эту цифру можно увеличить минимум на 20% до конца года.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Бизнесмены Саратовской области и предприниматели Узбекистана провели переговоры.
Во главе бизнес-миссии республики — зампред Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, руководитель ассоциации "Хунарманд" Улугбек Абдуллаев и глава территориального управления ТПП Ташкента Улмас Джалилов.
В составе делегации — также узбекские компании из IT-сферы, которые крайне заинтересованы в закупке саратовской продукции по этой линии.
© Пресс-служба Центра поддержки экспорта Саратовской областиБизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области
Бизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
Бизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области
© Пресс-служба Центра поддержки экспорта Саратовской области
Организатор встреч — АНО "Центр поддержки экспорта Саратовской области" при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области и Торгово-промышленной палаты региона. Так реализуют национальный проект, нацеленный на международную кооперацию и экспорт.
Глава бизнес-миссии Узбекистана — заместитель председателя ТПП Улугбек Абдуллаев рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о том, что товарооборот Саратовской области и Узбекистана составляет более 27,5 млн долларов. Эту цифру можно увеличить минимум на 20% уже в этом году.

"Геофизика, химия, нефтехимия, фармацевтика, развитие геологии, проработка полезных ископаемых — для Узбекистана важен опыт Саратовской области в этих отраслях, — отметил Абдуллаев. — Также у Саратова хорошо развита логистика, что для узбекских предпринимателей сейчас особенно важно развивать".

© Пресс-служба Центра поддержки экспорта Саратовской областиБизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области
Бизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
Бизнес-миссия Узбекистана в Саратовской области
© Пресс-служба Центра поддержки экспорта Саратовской области
Зампредседателя ТПП Узбекистана также упомянул, с какими российскими регионами налажено сотрудничество:
"В Ивановскую область на ткацкие фабрики мы поставляем пряжу. Из Челябинска идут поставки оборудования для металлопроката. С Крымом сотрудничаем в строительной сфере, а с Пермью — в деревообработке", — перечислил он.
Советник министра экономического развития Саратовской области Юрий Аршинов подвел итоги визита, отметив, что это "знаковая" встреча для всего Поволжья. В пандемию таких реверсных бизнес-миссий в регион не было, а формат онлайн-встреч не дает желаемого эффекта.
"Сегодня речь идет о заключении конкретных российско-узбекских контрактов между предприятиями нефтегазового комплекса, строительной отрасли, пожарной сигнализации. Общая сумма договоров составляет более $3 млн. Это более 15% от всего товарооборота Саратовской области и Узбекистана, который составляет 25 млн долларов" — пояснил он.
Делегация Узбекистана также посетила профильные предприятия и встретилась с представителями саратовских компаний.
Внешнеторговый оборот - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
Экономика
Саратов и Узбекистан нарастили товарооборот до $27,6 млн: что поставляли регионы
19 ноября, 12:42
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:59Хокимият Ташкента продаст России 100% доли двух банков
10:30Чему Саратов может научить узбекских предпринимателей
07:00Самый легкий и вкусный осенний десерт
ВчераМилые, пушистые, стильные: в Бангкоке прошла выставка животных
ВчераПодготовка к Новому году: пять дел, которые нужно успеть в ноябре
ВчераТретьяковка будет проводить проекты в Узбекистане
ВчераНарбаева и Матвиенко обменялись высокими государственными наградами
ВчераБердымухамедов пригласил Мирзиёева в Ашхабад - для чего?
ВчераЭкипаж самолета, следовавшего в Наманган, принял роды на борту
ВчераЮный узбекистанец взял два "золота" в Ярославле
ВчераКогда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России
ВчераМирзиёев поздравил Назарбаева с личным праздником
ВчераКуда пойти работать узбекистанцам в 2022 году — видео
ВчераВидео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС
Вчера"Спецназ и кибератаки". Европа хочет отомстить США за "удар в спину"
ВчераПрезиденту придется ответить за оскорбления верующих
ВчераУзбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных - видео
ВчераЖителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
ВчераСрочное совещание ВОЗ: в Африке обнаружили новый штамм коронавируса
ВчераПод Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года