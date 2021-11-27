https://uz.sputniknews.ru/20211127/kak-sledyat-za-kachestvom-produktov-kotorye-edyat-v-uzbekistane-21551381.html

Как следят за качеством продуктов, которые едят в Узбекистане

Как следят за качеством продуктов, которые едят в Узбекистане

Власти продолжают усиливать контроль за безопасностью продуктов и гигиеной предприятий пищевой промышленности.

2021-11-27T17:48+0500

2021-11-27T17:48+0500

2021-11-27T17:48+0500

общество

продукты

безопасность

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Ежегодно в последнюю неделю ноября в Узбекистане проводится "Неделя качества продовольствия".В рамках недели проходят круглые столы и брифинги, на которых участники мероприятия обсуждают вопрос качественного и безопасного питания, влияние на здоровье соленых, сладких и жирных продуктов, а также рекомендации по потреблению газированных, цветных, сладких и энергетиков детьми и подростками. В Узбекистане разработали проект общего технического регламента "О безопасности пищевых продуктов" в связи с присоединением к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и процессом вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Некоторые меры в Узбекистане уже показали высокую эффективность. Например, внедренная система добровольной маркировки пищевых продуктов. Она осуществляется в Узбекистане в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом производится продукция со специальной этикеткой — "Знак полезности". На ней указан уровень содержания соли, сахара и жира.Кроме того, сегодня 25 из 570 лабораторий санитарно-эпидемиологической службы аккредитованы в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17025.В Узбекистане также тщательно следят за качеством питания в школах и детских садах. Так, в начале октября в общеобразовательных учреждениях запретили ряд продуктов питания и блюд. Кроме того, были усилены гигиенические требования.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/vlasti-uzbekistana-usilyat-kontrol-za-pitaniem-v-shkolax-i-detsadax-18918250.html

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продукты, безопасность, узбекистан