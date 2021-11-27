https://uz.sputniknews.ru/20211127/pandemiya-ne-pomexa-kuda-chasche-puteshestvovali-uzbekistantsy-v-2021-godu-21549153.html

Пандемия не помеха: куда чаще путешествовали узбекистанцы в 2021 году

Пандемия не помеха: куда чаще путешествовали узбекистанцы в 2021 году

Самым популярным направлением, на удивление, оказался Кыргызстан.

2021-11-27T14:30+0500

2021-11-27T14:30+0500

2021-11-27T14:30+0500

общество

путешествие

узбекистанцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549503_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1212146f3da80518437d1606f7dc6dfa.jpg

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Государственном комитете статистики рассказали, в каких странах чаще всего бывали узбекские путешественники в 2021 году.Аналитики изучали туристический поток с январь по сентябрь.Самым популярным направлением стал Кыргызстан — туда отправились 808,6 тысячи узбекистанцев.Вторым направлением, вызвавшим повышенный интерес у туристов, стал Казахстан — в нем побывали 200,2 тысячи человек. На третьем месте расположилась Турция — ее посетили в этом году 118 тысяч граждан Узбекистана.Таджикистан и Россия заняли четвертую и пятую строчки — в этих странах побывали 109,6 тысячи и 101,6 тысячи узбекских туристов соотвественно.Далее страны расположились следующим образом:Впрочем, Узбекистан также пользуется большой популярностью среди иностранных путешественников. Ранее страна попала в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год.

https://uz.sputniknews.ru/20211126/evropeyskie-smi-nazvali-glavnye-turisticheskie-jemchujiny-uzbekistana-21529536.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

путешествие, узбекистанцы