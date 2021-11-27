https://uz.sputniknews.ru/20211127/pandemiya-ne-pomexa-kuda-chasche-puteshestvovali-uzbekistantsy-v-2021-godu-21549153.html
Пандемия не помеха: куда чаще путешествовали узбекистанцы в 2021 году
Пандемия не помеха: куда чаще путешествовали узбекистанцы в 2021 году
Самым популярным направлением, на удивление, оказался Кыргызстан.
2021-11-27T14:30+0500
2021-11-27T14:30+0500
2021-11-27T14:30+0500
общество
путешествие
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549503_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1212146f3da80518437d1606f7dc6dfa.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Государственном комитете статистики рассказали, в каких странах чаще всего бывали узбекские путешественники в 2021 году.Аналитики изучали туристический поток с январь по сентябрь.Самым популярным направлением стал Кыргызстан — туда отправились 808,6 тысячи узбекистанцев.Вторым направлением, вызвавшим повышенный интерес у туристов, стал Казахстан — в нем побывали 200,2 тысячи человек. На третьем месте расположилась Турция — ее посетили в этом году 118 тысяч граждан Узбекистана.Таджикистан и Россия заняли четвертую и пятую строчки — в этих странах побывали 109,6 тысячи и 101,6 тысячи узбекских туристов соотвественно.Далее страны расположились следующим образом:Впрочем, Узбекистан также пользуется большой популярностью среди иностранных путешественников. Ранее страна попала в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год.
https://uz.sputniknews.ru/20211126/evropeyskie-smi-nazvali-glavnye-turisticheskie-jemchujiny-uzbekistana-21529536.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549503_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4e00b26ef6b6ecc1c398a34c7cf59d91.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
путешествие, узбекистанцы
Пандемия не помеха: куда чаще путешествовали узбекистанцы в 2021 году
Самыми популярными направлениями оказались страны Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Государственном комитете статистики рассказали, в каких странах чаще всего бывали узбекские путешественники в 2021 году.
Аналитики изучали туристический поток с январь по сентябрь.
Самым популярным направлением стал Кыргызстан — туда отправились 808,6 тысячи узбекистанцев.
Вторым направлением, вызвавшим повышенный интерес у туристов, стал Казахстан — в нем побывали 200,2 тысячи человек.
На третьем месте расположилась Турция — ее посетили в этом году 118 тысяч граждан Узбекистана.
Таджикистан и Россия заняли
четвертую и пятую строчки — в этих странах побывали 109,6 тысячи и 101,6 тысячи узбекских туристов соотвественно.
Далее страны расположились следующим образом:
6 место — ОАЭ (50,5 тысячи человек);
7 место — Египет (23,9 тысячи человек);
8 место — Южная Корея (6 тысяч человек);
9 место — Беларусь (5,2 тысячи человек);
10 место — США (4,7 тысячи человек);
11 место — Индия (3,1 тысячи человек);
12 место — Украина (2,7 тысячи человек);
другие страны — (12,1 тысячи человек).
Впрочем, Узбекистан также пользуется большой популярностью среди иностранных путешественников. Ранее страна попала
в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год.