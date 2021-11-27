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Сотрудникам столичного метро повысят зарплату в 2022 году
Сотрудникам столичного метро повысят зарплату в 2022 году
В феврале также проведут дополнительную аттестацию среди руководителей, инженеров и других сотрудников, чтобы проверить их знания и квалификацию.
2021-11-27T11:30+0500
2021-11-27T11:30+0500
общество
метро
зарплата
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. С 1 января следующего года сотрудникам метро Ташкента увеличат зарплату за счет введения дополнительных поощрительных выплат.Меры призваны улучшить эффективность работы подземки, оказать социальную поддержку сотрудникам, а также повысить ответственность у работников, отвечающих за безопасность передвижения, и общее качество обслуживания.В феврале 2022 года в столичном метро также проведут дополнительную аттестацию среди руководителей, инженеров и других сотрудников в целях проверки знаний и квалификаций.Пассажиры сегодня могут приобрести разовые билеты, использовать QR-коды, а также специальные транспортные карты. Оплатить проезд также "лицом": сейчас в метро активно тестируют технологию Face Pay.К 1 июля 2022 года возле семи станций метро ("Беруни", "Чорсу", "Пахтакор", "Олмазор", "Туркистон", "Куйлик бозори" и "Чиланзар") построят транспортно-пересадочные узлы.До 1 октября 2022-го для транспортных средств, въезжающих в Ташкент, близ шести станций ("Туркистон", "Юнусабад", "Чиланзар" и 3, 4, 5, станций наземного метро) построят автостоянки.Модернизировать столичный метрополитен помогает в том числе Россия.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/metro-tashkenta-s-1-dekabrya-otkajetsya-ot-jetonov-dlya-oplaty-proezda-21499545.html
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метро, зарплата

Сотрудникам столичного метро повысят зарплату в 2022 году

11:30 27.11.2021
© Пресс-служба президента РУзВагоны метро
Вагоны метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2021
© Пресс-служба президента РУз
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В феврале также проведут дополнительную аттестацию среди руководителей, инженеров и других сотрудников, чтобы проверить их знания и квалификацию.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. С 1 января следующего года сотрудникам метро Ташкента увеличат зарплату за счет введения дополнительных поощрительных выплат.
Меры призваны улучшить эффективность работы подземки, оказать социальную поддержку сотрудникам, а также повысить ответственность у работников, отвечающих за безопасность передвижения, и общее качество обслуживания.
В феврале 2022 года в столичном метро также проведут дополнительную аттестацию среди руководителей, инженеров и других сотрудников в целях проверки знаний и квалификаций.
Ташкентский метрополитен активно развивается. За последние два года все станции подземки были оборудованы стационарными валидаторами — они позволяют осуществлять платежи с помощью технологий беспроводной передачи данных (NFC).
Пассажиры сегодня могут приобрести разовые билеты, использовать QR-коды, а также специальные транспортные карты. Оплатить проезд также "лицом": сейчас в метро активно тестируют технологию Face Pay.

К 1 июля 2022 года возле семи станций метро ("Беруни", "Чорсу", "Пахтакор", "Олмазор", "Туркистон", "Куйлик бозори" и "Чиланзар") построят транспортно-пересадочные узлы.

До 1 октября 2022-го для транспортных средств, въезжающих в Ташкент, близ шести станций ("Туркистон", "Юнусабад", "Чиланзар" и 3, 4, 5, станций наземного метро) построят автостоянки.
Модернизировать столичный метрополитен помогает в том числе Россия.
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