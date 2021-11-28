https://uz.sputniknews.ru/20211128/uzbekistan-zainteresovan-v-prisoedinenii-kazaxstana-k-agroekspressu-21559674.html
Узбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу"
Узбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу"
Для осуществления проекта необходимо принять двусторонние меры по увеличению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов на узбекско-казахстанской... 28.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-28T17:28+0500
2021-11-28T17:28+0500
2021-11-28T17:28+0500
экономика
узбекистан
казахстан
"агроэкспрессы"
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана выразили заинтересованность в присоединении Казахстана к работе "Агроэкспресса" по ускоренным поставкам продовольственной продукции с Россией, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.По данным госструктуры, участники узбекской и казахской делегаций рассмотрели вопросы углубления двустороннего взаимодействия в сфере транспорта и логистики в ходе заседания Совместной межправительственной комиссии. "Узбекская сторона выразила готовность поддержать Казахстан в вопросе присоединения к реализации проекта "Агроэкспресс", запущенного между Узбекистаном и Россией для регулярной и быстрой доставки свежей сельхозпродукции и других товаров", - информируется в релизе МИВТ.Отмечается, что для осуществления проекта необходимо принять двусторонние меры по увеличению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов на узбекско-казахстанской границе.Первый "Агроэкспресс" отправился из России в Узбекистан 15 ноября в рефрижераторных контейнерах от станции погрузки в Тамбове транзитом через Казахстан. Поезд прибыл в Ташкент 25 ноября. Он доставил партию замороженного мяса птицы. Обратно в Россию "Агроэкспресс" вернется с грузом плодоовощной продукции из Узбекистана."Агроэкспресс" представляет собой спецсервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в страны СНГ, а также в Китай и Турцию с помощью ускоренных контейнерных поездов.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/kazaxstan-nameren-postroit-v-uzbekistane-tri-optovoraspredelitelnyx-tsentra-21479207.html
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узбекистан, казахстан, "агроэкспрессы"
Узбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу"
Для осуществления проекта необходимо принять двусторонние меры по увеличению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов на узбекско-казахстанской границе.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
Власти Узбекистана выразили заинтересованность в присоединении Казахстана к работе "Агроэкспресса" по ускоренным поставкам продовольственной продукции с Россией, сообщает
пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
По данным госструктуры, участники узбекской и казахской делегаций рассмотрели вопросы углубления двустороннего взаимодействия в сфере транспорта и логистики в ходе заседания Совместной межправительственной комиссии.
"Узбекская сторона выразила готовность поддержать Казахстан в вопросе присоединения к реализации проекта "Агроэкспресс", запущенного между Узбекистаном и Россией для регулярной и быстрой доставки свежей сельхозпродукции и других товаров", - информируется в релизе МИВТ.
Отмечается, что для осуществления проекта необходимо принять двусторонние меры по увеличению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов на узбекско-казахстанской границе.
Первый "Агроэкспресс" отправился из России в Узбекистан 15 ноября в рефрижераторных контейнерах от станции погрузки в Тамбове транзитом через Казахстан. Поезд прибыл в Ташкент 25 ноября. Он доставил партию замороженного мяса птицы. Обратно в Россию "Агроэкспресс" вернется с грузом плодоовощной продукции из Узбекистана.
"Агроэкспресс" представляет собой спецсервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в страны СНГ, а также в Китай и Турцию с помощью ускоренных контейнерных поездов.