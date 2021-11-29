https://uz.sputniknews.ru/20211129/kak-rossiya-vyderjivaet-konkurentsiyu-na-uzbekskom-rynke--mnenie-21566821.html
Почему узбекистанские предприниматели выбирают Россию — мнение
Почему узбекистанские предприниматели выбирают Россию — мнение
Представитель российской компании объяснил, почему, на его взгляд, по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики, в первую очередь, обращаются к российским партнерам.
2021-11-29T15:21+0500
2021-11-29T15:21+0500
2021-11-29T15:43+0500
экономика
узбекистан
бизнес-миссия
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Российские производители техники могут сохранить лидирующие позиции на рынке Узбекистана, несмотря на конкуренцию со стороны Китая и Турции. Об этом заявил представитель российской компании "Турбоэлектроремонт" Владимир Клепиков, выступая на бизнес-форуме станкостроительных компаний из России.По его словам, задача российских производственников поддержать и укрепить связи с узбекскими предприятиями.Узбекистан, по словам спикера, близок России и по историческому прошлому, и по менталитету. Поэтому по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики в первую очередь обращаются к российским партнерам. Как мы сообщали ранее, мероприятия в рамках двустороннего бизнес-форума пройдут в Ташкенте 29 и 30 ноября 2021. Участники проведут, в том числе панельную дискуссию, в рамках которой обсудят возможности экспорта российской продукции станкоинструментальной промышленности в Узбекистан. Эту цель планируют достичь также посредством участия в госзакупках и локализации производства с использованием российского оборудования и технологических решений.Ранее, как отмечал президент Шавкат Мирзиёев, благодаря активной совместной работе даже в условиях пандемии Узбекистану и России удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит $6 млрд.Объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, бизнес-миссия
Почему узбекистанские предприниматели выбирают Россию — мнение
15:21 29.11.2021 (обновлено: 15:43 29.11.2021)
Представитель российской компании объяснил, почему, на его взгляд, по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики, в первую очередь, обращаются к российским партнерам.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Российские производители техники могут сохранить лидирующие позиции на рынке Узбекистана, несмотря на конкуренцию со стороны Китая и Турции. Об этом заявил представитель российской компании "Турбоэлектроремонт" Владимир Клепиков, выступая на бизнес-форуме станкостроительных компаний из России.
По его словам, задача российских производственников поддержать и укрепить связи с узбекскими предприятиями.
Узбекские предприятия и предприниматели очень хорошо относятся к российской технике, они хорошо смотрят в нашу сторону, поэтому важно с нашей стороны не уронить это реноме.
Владимир Клепиков
Представитель компании "Турбоэлектроремонт"
Узбекистан, по словам спикера, близок России и по историческому прошлому, и по менталитету. Поэтому по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики в первую очередь обращаются к российским партнерам.
Нам нельзя их подвести и нужно сделать все возможное, чтобы помочь, принести новые инвестиции и технологии для совместного развития.
Владимир Клепиков
Представитель компании "Турбоэлектроремонт"
Как мы сообщали ранее, мероприятия в рамках двустороннего бизнес-форума пройдут
в Ташкенте 29 и 30 ноября 2021.
Участники проведут, в том числе панельную дискуссию, в рамках которой обсудят возможности экспорта российской продукции станкоинструментальной промышленности в Узбекистан. Эту цель планируют достичь также посредством участия в госзакупках и локализации производства с использованием российского оборудования и технологических решений.
Ранее, как отмечал президент Шавкат Мирзиёев, благодаря активной совместной работе даже в условиях пандемии Узбекистану и России удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит $6 млрд.
Объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.