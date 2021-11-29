https://uz.sputniknews.ru/20211129/kakuyu-vygodu-poluchat-tashkent-i-moskva-ot-stroitelstva-novoy-ges--video-21571696.html

Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – ВИДЕО

Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – ВИДЕО

Сможет ли Узбекистан сократить объемы импорта электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана с вводом в эксплуатацию новой ГЭС в 2026 году – эксперт поделился мнением.

2021-11-29T21:09+0500

2021-11-29T21:09+0500

2021-11-29T21:09+0500

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Россия и Узбекистан строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташкентской области – Пскемскую ГЭС. Сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и каков будет экономический эффект для региона, корреспондент Sputnik Узбекистан узнала у заместителя руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергея Кондратьева. Ожидается, что Пскемская ГЭС, которую строят в сотрудничестве с Россией, будет вырабатывать 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. По мнению эксперта, новая станция улучшит не только выработку электроэнергии, но и сможет регулировать обеспечение водой населения, промышленных объектов и сельхозпредприятий.Сдать в эксплуатацию Пскемскую ГЭС планируют уже в 2026 году. Гидроэлектростанция - это недорогой источник выработки электроэнергии. Однако для этого нужно обеспечить ее бесперебойное производство: создать условия, в которых поток воды будет стабилен круглый год.Как отметил Кондратьев, Пскемская ГЭС вероятнее всего сможет работать в сезонном режиме. Станция будет вырабатывать больше электроэнергии весной и меньше зимой и летом – в зависимости от речного стока. Также эксперт заметил, что социально-экономический эффект от Пскемской ГЭС в масштабах Ташкентской области будет не очень велик, но для районов, где идет строительство, это достаточно значимый крупный инвестиционный проект. Россия тоже получит выгоду от реализации проекта. Основное оборудование для строительства ГЭС – например, гидроагрегаты – постсоветские страны обычно закупают у российских машиностроительных и монтажных предприятий. Поэтому можно ожидать дополнительные экспортные поступления из Узбекистана в российский бюджет.Как запуск Пскемской ГЭС отразится на энергосистемах соседних стран? Сократит ли Узбекистан объемы импорта электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана? Успеют ли построить и сдать в эксплуатацию ГЭС до 2026 года? Подробно о том, какие плюсы принесет новая электростанция населению, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211126/video-v-tashoblasti-nachali-stroit-novuyu-ges-21537609.html

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

мультимедиа , электроэнергия, ташкент, москва, гэс