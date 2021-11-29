Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211129/kakuyu-vygodu-poluchat-tashkent-i-moskva-ot-stroitelstva-novoy-ges--video-21571696.html
Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – ВИДЕО
Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – ВИДЕО
Сможет ли Узбекистан сократить объемы импорта электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана с вводом в эксплуатацию новой ГЭС в 2026 году – эксперт поделился мнением.
2021-11-29T21:09+0500
2021-11-29T21:09+0500
видео
мультимедиа
электроэнергия
ташкент
москва
гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1d/21571654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6713a07e8c5ace23f9095d5d184a6d4c.jpg
Россия и Узбекистан строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташкентской области – Пскемскую ГЭС. Сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и каков будет экономический эффект для региона, корреспондент Sputnik Узбекистан узнала у заместителя руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергея Кондратьева. Ожидается, что Пскемская ГЭС, которую строят в сотрудничестве с Россией, будет вырабатывать 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. По мнению эксперта, новая станция улучшит не только выработку электроэнергии, но и сможет регулировать обеспечение водой населения, промышленных объектов и сельхозпредприятий.Сдать в эксплуатацию Пскемскую ГЭС планируют уже в 2026 году. Гидроэлектростанция - это недорогой источник выработки электроэнергии. Однако для этого нужно обеспечить ее бесперебойное производство: создать условия, в которых поток воды будет стабилен круглый год.Как отметил Кондратьев, Пскемская ГЭС вероятнее всего сможет работать в сезонном режиме. Станция будет вырабатывать больше электроэнергии весной и меньше зимой и летом – в зависимости от речного стока. Также эксперт заметил, что социально-экономический эффект от Пскемской ГЭС в масштабах Ташкентской области будет не очень велик, но для районов, где идет строительство, это достаточно значимый крупный инвестиционный проект. Россия тоже получит выгоду от реализации проекта. Основное оборудование для строительства ГЭС – например, гидроагрегаты – постсоветские страны обычно закупают у российских машиностроительных и монтажных предприятий. Поэтому можно ожидать дополнительные экспортные поступления из Узбекистана в российский бюджет.Как запуск Пскемской ГЭС отразится на энергосистемах соседних стран? Сократит ли Узбекистан объемы импорта электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана? Успеют ли построить и сдать в эксплуатацию ГЭС до 2026 года? Подробно о том, какие плюсы принесет новая электростанция населению, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211126/video-v-tashoblasti-nachali-stroit-novuyu-ges-21537609.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1d/21571654_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce59896e1ec6046bfc89e41804b72daf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , электроэнергия, ташкент, москва, гэс

Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – ВИДЕО

21:09 29.11.2021
© Sputnik
Подписаться на
Анна Черкасова
Все материалы
Сможет ли Узбекистан сократить объемы импорта электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана с вводом в эксплуатацию новой ГЭС в 2026 году – эксперт поделился мнением.
Россия и Узбекистан строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташкентской области – Пскемскую ГЭС. Сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и каков будет экономический эффект для региона, корреспондент Sputnik Узбекистан узнала у заместителя руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергея Кондратьева.
Ожидается, что Пскемская ГЭС, которую строят в сотрудничестве с Россией, будет вырабатывать 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. По мнению эксперта, новая станция улучшит не только выработку электроэнергии, но и сможет регулировать обеспечение водой населения, промышленных объектов и сельхозпредприятий.
Данная ГЭС будет иметь местное значение и в первую очередь обеспечит электричеством Ташкентскую область. Возможно, она поможет улучшить энергоснабжение потребителей в соседних районах.
Сергей Кондратьев - Sputnik Узбекистан
Сергей Кондратьев
Заместитель руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов"
Сдать в эксплуатацию Пскемскую ГЭС планируют уже в 2026 году. Гидроэлектростанция - это недорогой источник выработки электроэнергии. Однако для этого нужно обеспечить ее бесперебойное производство: создать условия, в которых поток воды будет стабилен круглый год.
Как отметил Кондратьев, Пскемская ГЭС вероятнее всего сможет работать в сезонном режиме. Станция будет вырабатывать больше электроэнергии весной и меньше зимой и летом – в зависимости от речного стока.
Также эксперт заметил, что социально-экономический эффект от Пскемской ГЭС в масштабах Ташкентской области будет не очень велик, но для районов, где идет строительство, это достаточно значимый крупный инвестиционный проект.
Эта электростанция в момент строительства создаст новые рабочие места для местного населения, увеличит спрос на специализированное оборудование и материалы, которые производятся в регионе.
Сергей Кондратьев - Sputnik Узбекистан
Сергей Кондратьев
Заместитель руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов"
Россия тоже получит выгоду от реализации проекта. Основное оборудование для строительства ГЭС – например, гидроагрегаты – постсоветские страны обычно закупают у российских машиностроительных и монтажных предприятий. Поэтому можно ожидать дополнительные экспортные поступления из Узбекистана в российский бюджет.
Как запуск Пскемской ГЭС отразится на энергосистемах соседних стран? Сократит ли Узбекистан объемы импорта электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана? Успеют ли построить и сдать в эксплуатацию ГЭС до 2026 года?
Подробно о том, какие плюсы принесет новая электростанция населению, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане перекрыли реку для строительства новой ГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
Видео
Видео: в Ташобласти начали строить новую ГЭС
26 ноября, 15:00
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:30ФОТО: как наряжают рождественские ели в разных странах
22:13Что делать, если в пасмурную погоду болит голова?
21:20Готовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину?
21:09Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – ВИДЕО
19:26Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители
18:14За истязание животных узбекистанцев могут посадить на полгода в тюрьму
17:56Ученые обсуждают алтайские раскопки, проливающие свет на раннюю историю тюрков
17:35Когда Ереван и Баку начнут полноценное сотрудничество — мнение эксперта
17:33Очередная аномалия в начале зимы — прогнозы синоптиков
17:06Узбекистанцы отдохнут в декабре на два дня больше
16:16Скончался известный кинорежиссер Владимир Наумов
15:53В Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили — видео
15:41Байден окончательно испортил воздух в Европе
15:21Почему узбекистанские предприниматели выбирают Россию — мнение
13:55Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО
13:50Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в Интернете
13:36Киев опять сумел облапошить МВФ: как это было
13:11Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"
12:31Археологи нашли в Перу 800-летнюю связанную мумию
12:05В Москве пройдет Евразийский конгресс