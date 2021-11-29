https://uz.sputniknews.ru/20211129/nedobitye-monstry-doktor-myasnikov-predupredil-lyudey-o-novoy-ugroze-21560720.html

"Недобитые монстры": доктор Мясников предупредил людей о новой угрозе

"Недобитые монстры": доктор Мясников предупредил людей о новой угрозе

По словам врача, над "врагом" почти удалось одержать победу, но все расслабились, в результате он уже не просто приподнимается, а встает в полный рост.

2021-11-29T07:30+0500

2021-11-29T07:30+0500

2021-11-29T09:30+0500

общество

вакцина

антибиотики

доктор

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Доктор Мясников назвал "недобитыми врагами" инфекции, перед которыми люди стали беспомощными из-за антибиотиков и возможности отказа от прививок, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале."Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", — отметил Мясников.По его словам, над "врагом" почти удалось одержать победу, но все расслабились. В результате он уже не просто приподнимается, а встает в полный рост, добавил врач."И это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость!" — пояснил доктор. Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от коронавируса. Речь шла о пенсионерах старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Именно им доктор рекомендовал внимательнее отнестись к вакцинации.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/oni-opasny-dlya-lyudey-myasnikov-nazval-ubiystvennye-lekarstva-21055598.html

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вакцина, антибиотики, доктор, коронавирус covid-19