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"Недобитые монстры": доктор Мясников предупредил людей о новой угрозе
"Недобитые монстры": доктор Мясников предупредил людей о новой угрозе
По словам врача, над "врагом" почти удалось одержать победу, но все расслабились, в результате он уже не просто приподнимается, а встает в полный рост.
2021-11-29T07:30+0500
2021-11-29T09:30+0500
общество
вакцина
антибиотики
доктор
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Доктор Мясников назвал "недобитыми врагами" инфекции, перед которыми люди стали беспомощными из-за антибиотиков и возможности отказа от прививок, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале."Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", — отметил Мясников.По его словам, над "врагом" почти удалось одержать победу, но все расслабились. В результате он уже не просто приподнимается, а встает в полный рост, добавил врач."И это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость!" — пояснил доктор. Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от коронавируса. Речь шла о пенсионерах старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Именно им доктор рекомендовал внимательнее отнестись к вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/oni-opasny-dlya-lyudey-myasnikov-nazval-ubiystvennye-lekarstva-21055598.html
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вакцина, антибиотики, доктор, коронавирус covid-19

"Недобитые монстры": доктор Мясников предупредил людей о новой угрозе

07:30 29.11.2021 (обновлено: 09:30 29.11.2021)
© pexels / cottonbroПандемия коронавируса
Пандемия коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
© pexels / cottonbro
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По словам врача, над "врагом" почти удалось одержать победу, но все расслабились, в результате он уже не просто приподнимается, а встает в полный рост.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Доктор Мясников назвал "недобитыми врагами" инфекции, перед которыми люди стали беспомощными из-за антибиотиков и возможности отказа от прививок, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
"Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", — отметил Мясников.
По его словам, над "врагом" почти удалось одержать победу, но все расслабились. В результате он уже не просто приподнимается, а встает в полный рост, добавил врач.
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"И это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость!" — пояснил доктор.
Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от коронавируса. Речь шла о пенсионерах старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Именно им доктор рекомендовал внимательнее отнестись к вакцинации.
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