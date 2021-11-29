https://uz.sputniknews.ru/20211129/premera-baleta-lazgi-v-dubae-kak-vstretili-postanovku-zriteli-21570312.html

Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители

Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители

"Балет начинает свои международные гастроли. Dubai Opera — первая остановка. Уверена в его триумфальном шествии", — написала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.

2021-11-29T19:26+0500

2021-11-29T19:26+0500

2021-11-29T19:35+0500

культура

лазги

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. На сцене Dubai Opera состоялась международная премьера балетной постановки "Лазги — танец Души и Любви". Об этом сообщила в своем Telegram-канале инициатор международного проекта зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева. Согласно сюжету, в знойной пустыне под песни шаманов пробуждается и танцует Душа. Вслед за ней оживает Любовь — которой теперь суждено следовать за этим танцем, сквозь годы и расстоянии.Зрители оценили виртуозную интерпретацию хорезмского танца "Лазги" роскошными овациями.Поделилась впечатлениями от премьеры балета и Саида Мирзиёева, признавшись, что ее вдохновляет, с каким теплом и восхищением за рубежом воспринимают культуру Узбекистана. Впервые балет был представлен зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа. Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал российский дизайнер Фрол Буримский.А теперь артисты совершают мировое турне. Планируется также показать спектакль российскому зрителю в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.В конце 2019 года танец Лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/kogda-tantsuet-dusha-v-gabte-imnavoi-sostoyalas-premera-baletnogo-spektaklya-lazgi-20389355.html

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