Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. На сцене Dubai Opera состоялась международная премьера балетной постановки "Лазги — танец Души и Любви". Об этом сообщила в своем Telegram-канале инициатор международного проекта зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева. Согласно сюжету, в знойной пустыне под песни шаманов пробуждается и танцует Душа. Вслед за ней оживает Любовь — которой теперь суждено следовать за этим танцем, сквозь годы и расстоянии.Зрители оценили виртуозную интерпретацию хорезмского танца "Лазги" роскошными овациями.Поделилась впечатлениями от премьеры балета и Саида Мирзиёева, признавшись, что ее вдохновляет, с каким теплом и восхищением за рубежом воспринимают культуру Узбекистана. Впервые балет был представлен зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа. Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал российский дизайнер Фрол Буримский.А теперь артисты совершают мировое турне. Планируется также показать спектакль российскому зрителю в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.В конце 2019 года танец Лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
"Балет начинает свои международные гастроли. Dubai Opera — первая остановка. Уверена в его триумфальном шествии", — написала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. На сцене Dubai Opera состоялась международная премьера балетной постановки "Лазги — танец Души и Любви". Об этом сообщила в своем Telegram-канале инициатор международного проекта зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева.
Согласно сюжету, в знойной пустыне под песни шаманов пробуждается и танцует Душа. Вслед за ней оживает Любовь — которой теперь суждено следовать за этим танцем, сквозь годы и расстоянии.
Поделилась впечатлениями от премьеры балета и Саида Мирзиёева, признавшись, что ее вдохновляет, с каким теплом и восхищением за рубежом воспринимают культуру Узбекистана.
Мы дарим мировой общественности самое лучшее, что у нас есть, и это становится достоянием мира.
Саида Мирзиёева
Заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Впервые балет был представлен зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.
Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал российский дизайнер Фрол Буримский.
А теперь артисты совершают мировое турне. Планируется также показать спектакль российскому зрителю в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.
В конце 2019 года танец Лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.