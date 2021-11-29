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https://uz.sputniknews.ru/20211129/premera-baleta-lazgi-v-dubae-kak-vstretili-postanovku-zriteli-21570312.html
Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители
Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители
"Балет начинает свои международные гастроли. Dubai Opera — первая остановка. Уверена в его триумфальном шествии", — написала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
2021-11-29T19:26+0500
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культура
лазги
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. На сцене Dubai Opera состоялась международная премьера балетной постановки "Лазги — танец Души и Любви". Об этом сообщила в своем Telegram-канале инициатор международного проекта зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева. Согласно сюжету, в знойной пустыне под песни шаманов пробуждается и танцует Душа. Вслед за ней оживает Любовь — которой теперь суждено следовать за этим танцем, сквозь годы и расстоянии.Зрители оценили виртуозную интерпретацию хорезмского танца "Лазги" роскошными овациями.Поделилась впечатлениями от премьеры балета и Саида Мирзиёева, признавшись, что ее вдохновляет, с каким теплом и восхищением за рубежом воспринимают культуру Узбекистана. Впервые балет был представлен зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа. Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал российский дизайнер Фрол Буримский.А теперь артисты совершают мировое турне. Планируется также показать спектакль российскому зрителю в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.В конце 2019 года танец Лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/kogda-tantsuet-dusha-v-gabte-imnavoi-sostoyalas-premera-baletnogo-spektaklya-lazgi-20389355.html
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Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители

19:26 29.11.2021 (обновлено: 19:35 29.11.2021)
© Мухиддин АлиЗрительский зал Dubai Opera
Зрительский зал Dubai Opera - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
© Мухиддин Али
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"Балет начинает свои международные гастроли. Dubai Opera — первая остановка. Уверена в его триумфальном шествии", — написала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. На сцене Dubai Opera состоялась международная премьера балетной постановки "Лазги — танец Души и Любви". Об этом сообщила в своем Telegram-канале инициатор международного проекта зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева.
Согласно сюжету, в знойной пустыне под песни шаманов пробуждается и танцует Душа. Вслед за ней оживает Любовь — которой теперь суждено следовать за этим танцем, сквозь годы и расстоянии.
Зрители оценили виртуозную интерпретацию хорезмского танца "Лазги" роскошными овациями.
© Мухиддин Али

Слева направо: сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек.

Слева направо: сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек. - Sputnik Узбекистан
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© Мухиддин Али

Слева направо: сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек.

© Мухиддин Али

Dubai Opera в Дубаи, где прошла премьера балетного спектакля.

Dubai Opera в Дубаи, где прошла премьера балетного спектакля. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Мухиддин Али

Dubai Opera в Дубаи, где прошла премьера балетного спектакля.

© Мухиддин Али

Зрительский зал Dubai Opera.

Зрительский зал Dubai Opera. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Мухиддин Али

Зрительский зал Dubai Opera.

© Мухиддин Али
Премьера балета Лазги — танец Души и Любви в Дубае - Sputnik Узбекистан
4/6
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Премьера балета Лазги — танец Души и Любви в Дубае - Sputnik Узбекистан
5/6
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Премьера балета Лазги — танец Души и Любви в Дубае - Sputnik Узбекистан
6/6
© Мухиддин Али
1/6
© Мухиддин Али

Слева направо: сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек.

2/6
© Мухиддин Али

Dubai Opera в Дубаи, где прошла премьера балетного спектакля.

3/6
© Мухиддин Али

Зрительский зал Dubai Opera.

4/6
© Мухиддин Али
5/6
© Мухиддин Али
6/6
© Мухиддин Али
Поделилась впечатлениями от премьеры балета и Саида Мирзиёева, признавшись, что ее вдохновляет, с каким теплом и восхищением за рубежом воспринимают культуру Узбекистана.
Мы дарим мировой общественности самое лучшее, что у нас есть, и это становится достоянием мира.
Фотосессия в стиле этно: Саида Мирзиёева предстала в необычном образе - Sputnik Узбекистан
Саида Мирзиёева
Заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Впервые балет был представлен зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.
Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал российский дизайнер Фрол Буримский.
А теперь артисты совершают мировое турне. Планируется также показать спектакль российскому зрителю в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.
В конце 2019 года танец Лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Балетный спектакль Лазги - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
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Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"
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