https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-moskve-proydet-evraziyskiy-kongress-21564054.html

В Москве пройдет Евразийский конгресс

В Москве пройдет Евразийский конгресс

Евразийский конгресс представляет собой площадку открытого диалога между представителями органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ по вопросам развития Евразийского региона.

2021-11-29T12:05+0500

2021-11-29T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Москве 2 декабря состоится Второй Евразийский конгресс, который пройдет в 57-м павильоне ВДНХ. Организатором выступает Евразийский банк развития (ЕАБР) при поддержке правительства Российской Федерации.В ходе мероприятия участники обсудят главные инфраструктурные межгосударственные проекты в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, а также рассмотрят механизмы "зеленого" финансирования и цифровую трансформацию государств.Евразийский конгресс представляет собой площадку открытого диалога между представителями органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ по вопросам развития Евразийского региона, а также кооперации стран в целях повышения благополучия и развития национальных экономик.В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.В июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство Евразийского банка развития (ЕАБР) до конца 2021 года.Евразийский банк развития (ЕАБР) — это международная финансовая организация. Она осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве уже 15 лет. Основную долю портфеля банка составляют проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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https://uz.sputniknews.ru/20211125/svyaz-ekonomiki-s-pandemiey-oslabevaet--eabr--21520734.html

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