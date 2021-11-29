Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-moskve-proydet-evraziyskiy-kongress-21564054.html
В Москве пройдет Евразийский конгресс
В Москве пройдет Евразийский конгресс
Евразийский конгресс представляет собой площадку открытого диалога между представителями органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ по вопросам развития Евразийского региона.
2021-11-29T12:05+0500
2021-11-29T12:34+0500
россия
москва
евразийский экономический союз
конгресс
еабр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1d/21564060_13:65:1872:1111_1920x0_80_0_0_a3a060ad57d35ce004961240f6373c88.jpg
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Москве 2 декабря состоится Второй Евразийский конгресс, который пройдет в 57-м павильоне ВДНХ. Организатором выступает Евразийский банк развития (ЕАБР) при поддержке правительства Российской Федерации.В ходе мероприятия участники обсудят главные инфраструктурные межгосударственные проекты в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, а также рассмотрят механизмы "зеленого" финансирования и цифровую трансформацию государств.Евразийский конгресс представляет собой площадку открытого диалога между представителями органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ по вопросам развития Евразийского региона, а также кооперации стран в целях повышения благополучия и развития национальных экономик.В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.В июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство Евразийского банка развития (ЕАБР) до конца 2021 года.Евразийский банк развития (ЕАБР) — это международная финансовая организация. Она осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве уже 15 лет. Основную долю портфеля банка составляют проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
https://uz.sputniknews.ru/20211119/eabr-pomojet-v-ekspertnoy-otsenke-investproektov-v-uzbekistane-21431432.html
https://uz.sputniknews.ru/20211125/svyaz-ekonomiki-s-pandemiey-oslabevaet--eabr--21520734.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1d/21564060_2:0:1822:1365_1920x0_80_0_0_149b0437b47ddaa7668360eca9b82dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
москва, евразийский экономический союз, конгресс, еабр

В Москве пройдет Евразийский конгресс

12:05 29.11.2021 (обновлено: 12:34 29.11.2021)
© Foto : Facebook / ЕАБРЗдание ЕАБР
Здание ЕАБР - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
© Foto : Facebook / ЕАБР
Подписаться на
Это площадка открытого диалога между представителями органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ по наиболее острым вопросам развития Евразийского региона.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Москве 2 декабря состоится Второй Евразийский конгресс, который пройдет в 57-м павильоне ВДНХ. Организатором выступает Евразийский банк развития (ЕАБР) при поддержке правительства Российской Федерации.
В ходе мероприятия участники обсудят главные инфраструктурные межгосударственные проекты в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, а также рассмотрят механизмы "зеленого" финансирования и цифровую трансформацию государств.
График с финансовыми показателями, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
Экономика
ЕАБР поможет в экспертной оценке инвестпроектов в Узбекистане
19 ноября, 13:28
Евразийский конгресс представляет собой площадку открытого диалога между представителями органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ по вопросам развития Евразийского региона, а также кооперации стран в целях повышения благополучия и развития национальных экономик.
В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
Экономика
Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР
25 ноября, 15:58
В июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство Евразийского банка развития (ЕАБР) до конца 2021 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) — это международная финансовая организация. Она осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве уже 15 лет. Основную долю портфеля банка составляют проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:41Байден окончательно испортил воздух в Европе
15:21Почему узбекистанские предприниматели выбирают Россию — мнение
13:55Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО
13:50Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в Интернете
13:36Киев опять сумел облапошить МВФ: как это было
13:11Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"
12:31Археологи нашли в Перу 800-летнюю связанную мумию
12:05В Москве пройдет Евразийский конгресс
11:29В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих
10:53Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов
10:25В память о Градском Первый канал доведет десятый сезон "Голоса" до конца
09:57В Узбекистане упрощается порядок установления инвалидности детей
09:30Мирзиёев предложил открыть в Ташкенте Центр инвестиций и торговли стран ОЭС
07:30"Недобитые монстры": доктор Мясников предупредил людей о новой угрозе
ВчераДесерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад
ВчераУченые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции
ВчераВ парке Tashkent City зажгла огни новогодняя ёлка — видео
ВчераУзбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу"
ВчераЛидеры России и Азербайджана встретились в Сочи: что обсудили Путин и Алиев
ВчераБесстрашным борцам с ковид-заговором показали их жертв