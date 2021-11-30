https://uz.sputniknews.ru/20211130/lionel-messi-v-sedmoy-raz-stal-obladatelem-zolotogo-myacha-21576037.html

Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

В 2021 году аргентинец выиграл с "Барсой" Кубок Испании и завершил сезон лучшим бомбардиром Ла Лиги с тридцатью голами

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лионель месси

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси, ранее выступавший за "Барселону", в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча", сообщает пресс-служба ФК "ПСЖ". В 2021 году Месси выиграл с "Барсой" Кубок Испании и завершил сезон лучшим бомбардиром Ла Лиги с тридцатью голами, а вместе со сборной Аргентины впервые победил на Кубке Америки.Четыре "Золотых мяча" подряд Месси получил с 2009-го по 2012-й, и еще два в 2015-м и 2019-м. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году награду решили не вручать.Второе место по количеству "Золотых мячей" занимает Криштиану Роналду: у него в настоящее время уже есть пять подобных наград. К тому же форвард является рекордсменом по числу забитых голов за сборную — их в арсенале португальского футболиста 111.Также на "Золотой мяч" претендовал форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Однако он был удостоен нового приза от журнала France Football — "Лучший нападающий года".В августе этого года аргентинец Лионель Месси ушел от испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен". Он подписал контракт сроком на два года с возможностью его последующего продления до июня 2024-го.

https://uz.sputniknews.ru/20210811/20038646.html

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футбол, лионель месси