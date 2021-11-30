https://uz.sputniknews.ru/20211130/ministr-narodnogo-obrazovaniya-nazval-situatsiyu-v-shkolax-ne-uteshitelnoy-21585969.html
Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”
Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”
По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.
2021-11-30T17:13+0500
2021-11-30T17:13+0500
2021-11-30T17:13+0500
общество
образование
школы
учителя
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов изучил условия в школах страны и назвал ситуацию “не утешительной”.Об этом глава МНО написал в своем Telegram-канале по итогам изучения условий в школах нескольких областей.По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования в школах. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.Саидов с сожалением констатирует, что некоторые учителя не знают свой предмет. Поправить ситуацию, на его взгляд, помогли бы мастер-классы от хороших преподавателей для своих коллег.Он отметил, что перед министерством сейчас стоит задача найти преданных своему делу людей. Для этого здесь планируют беседовать с каждым выпускником педагогических вузов, чтоб привлекать к работе в школах только лучших.Помимо этого, Саидов пообещал сделать все возможное, чтобы посетить каждую школу в стране. По его словам, об этом просит общественность.Ранее глава МНО высказался о необходимости поднять престиж учителя и вызвать интерес учеников к получению образования. По его мнению, учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения. А граждане не должны быть равнодушными к сфере народного образования.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-mno-vyyasnili-skolko-uzbekistanskix-shkolnikov-progulivali-uroki-20930783.html
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образование, школы, учителя
Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”
По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования в школах. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов изучил условия в школах страны и назвал ситуацию “не утешительной”.
Об этом глава МНО написал
в своем Telegram-канале по итогам изучения условий в школах нескольких областей.
“На прошлой неделе вместе с рабочей группой, состоящей из представителей министерства, мы посетили три области. Мы изучали условия в школах. Если честно, ситуация неутешительная”, — написал он.
По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования в школах. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.
Саидов с сожалением констатирует, что некоторые учителя не знают свой предмет. Поправить ситуацию, на его взгляд, помогли бы мастер-классы от хороших преподавателей для своих коллег.
“Возможно вы сейчас скажите, что в школах нет необходимых условий. Но, учитель так или иначе проводит там свое время. А если у педагога нет преданности к своей профессии, зачем выбирать её? Ведь в его руках судьба человека! Если мы будем ждать улучшения условий и инфраструктуры в школах, мы потеряем детей”, — сказал министр.
Он отметил, что перед министерством сейчас стоит задача найти преданных своему делу людей. Для этого здесь планируют беседовать с каждым выпускником педагогических вузов, чтоб привлекать к работе в школах только лучших.
Помимо этого, Саидов пообещал сделать все возможное, чтобы посетить каждую школу в стране. По его словам, об этом просит общественность.
Ранее глава МНО высказался
о необходимости поднять престиж учителя и вызвать интерес учеников к получению образования.
По его мнению, учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения. А граждане не должны быть равнодушными к сфере народного образования.