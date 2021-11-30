https://uz.sputniknews.ru/20211130/ministr-narodnogo-obrazovaniya-nazval-situatsiyu-v-shkolax-ne-uteshitelnoy-21585969.html

Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”

Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”

По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.

2021-11-30T17:13+0500

2021-11-30T17:13+0500

2021-11-30T17:13+0500

общество

образование

школы

учителя

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов изучил условия в школах страны и назвал ситуацию “не утешительной”.Об этом глава МНО написал в своем Telegram-канале по итогам изучения условий в школах нескольких областей.По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования в школах. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.Саидов с сожалением констатирует, что некоторые учителя не знают свой предмет. Поправить ситуацию, на его взгляд, помогли бы мастер-классы от хороших преподавателей для своих коллег.Он отметил, что перед министерством сейчас стоит задача найти преданных своему делу людей. Для этого здесь планируют беседовать с каждым выпускником педагогических вузов, чтоб привлекать к работе в школах только лучших.Помимо этого, Саидов пообещал сделать все возможное, чтобы посетить каждую школу в стране. По его словам, об этом просит общественность.Ранее глава МНО высказался о необходимости поднять престиж учителя и вызвать интерес учеников к получению образования. По его мнению, учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения. А граждане не должны быть равнодушными к сфере народного образования.

https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-mno-vyyasnili-skolko-uzbekistanskix-shkolnikov-progulivali-uroki-20930783.html

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образование, школы, учителя