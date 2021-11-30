Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211130/ministr-narodnogo-obrazovaniya-nazval-situatsiyu-v-shkolax-ne-uteshitelnoy-21585969.html
Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”
Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”
По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.
2021-11-30T17:13+0500
2021-11-30T17:13+0500
общество
образование
школы
учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19278838_0:132:3073:1860_1920x0_80_0_0_53b62c4d91f6dcd91551821eeacde139.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов изучил условия в школах страны и назвал ситуацию “не утешительной”.Об этом глава МНО написал в своем Telegram-канале по итогам изучения условий в школах нескольких областей.По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования в школах. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.Саидов с сожалением констатирует, что некоторые учителя не знают свой предмет. Поправить ситуацию, на его взгляд, помогли бы мастер-классы от хороших преподавателей для своих коллег.Он отметил, что перед министерством сейчас стоит задача найти преданных своему делу людей. Для этого здесь планируют беседовать с каждым выпускником педагогических вузов, чтоб привлекать к работе в школах только лучших.Помимо этого, Саидов пообещал сделать все возможное, чтобы посетить каждую школу в стране. По его словам, об этом просит общественность.Ранее глава МНО высказался о необходимости поднять престиж учителя и вызвать интерес учеников к получению образования. По его мнению, учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения. А граждане не должны быть равнодушными к сфере народного образования.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-mno-vyyasnili-skolko-uzbekistanskix-shkolnikov-progulivali-uroki-20930783.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19278838_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_ade20c7d841bb619a1a7be317fad55ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
образование, школы, учителя

Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”

17:13 30.11.2021
© CC0 / Unsplash / graduateУченица старших классов на уроке. Иллюстративное фото
Ученица старших классов на уроке. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© CC0 / Unsplash / graduate
Подписаться на
По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования в школах. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов изучил условия в школах страны и назвал ситуацию “не утешительной”.
Об этом глава МНО написал в своем Telegram-канале по итогам изучения условий в школах нескольких областей.

“На прошлой неделе вместе с рабочей группой, состоящей из представителей министерства, мы посетили три области. Мы изучали условия в школах. Если честно, ситуация неутешительная”, — написал он.

По словам министра, предстоит проделать большую работу по улучшению качества образования в школах. В частности, это касается повышения знаний и уровня учителей предметников.
Саидов с сожалением констатирует, что некоторые учителя не знают свой предмет. Поправить ситуацию, на его взгляд, помогли бы мастер-классы от хороших преподавателей для своих коллег.

“Возможно вы сейчас скажите, что в школах нет необходимых условий. Но, учитель так или иначе проводит там свое время. А если у педагога нет преданности к своей профессии, зачем выбирать её? Ведь в его руках судьба человека! Если мы будем ждать улучшения условий и инфраструктуры в школах, мы потеряем детей”, — сказал министр.

Он отметил, что перед министерством сейчас стоит задача найти преданных своему делу людей. Для этого здесь планируют беседовать с каждым выпускником педагогических вузов, чтоб привлекать к работе в школах только лучших.
Помимо этого, Саидов пообещал сделать все возможное, чтобы посетить каждую школу в стране. По его словам, об этом просит общественность.
Ранее глава МНО высказался о необходимости поднять престиж учителя и вызвать интерес учеников к получению образования.
По его мнению, учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения. А граждане не должны быть равнодушными к сфере народного образования.
Кабинет информатики. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Общество
В МНО выяснили, сколько узбекистанских школьников прогуливало уроки
15 октября, 23:50
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:17Столичные перевозчики задумались о повышении платы за проезд
18:15В Каракалпакстане бушуют лесные пожары: спасатели дежурят на месте
18:09UzAuto Motors снова заявила о задержке поставок автомобилей
17:39Сборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча
17:25Ташкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС
17:13Министр народного образования назвал ситуацию в школах “не утешительной”
16:22Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла
16:17Упор на лечение онкологии: к процессу привлекут зарубежных врачей
16:09МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии
15:36Ураган на северо-западе Турции унес жизни шести человек
15:27Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное
15:02"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой
15:00В Азербайджане разбился военный вертолет с пассажирами на борту
14:13Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня
13:59Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva
13:38Этим детям запретил рождаться суд: репродуктивная революция хочет жертв
13:01Стало известно, кто сможет работать старшим инспектором по профилактике
12:55Почему предложение Эрдогана "помирить Украину с Россией" будет отвергнуто
11:41Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
11:36Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео