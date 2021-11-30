https://uz.sputniknews.ru/20211130/mirziyoev-utverdil-kontseptsiyu-obschestvennoy-bezopasnosti--glavnoe-21581815.html
Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное
Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное
Указом президента расширяются полномочия Нацгвардии и внедряется практика конвоирования арестованных в электронных браслетах. 30.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-30T15:27+0500
2021-11-30T15:27+0500
2021-11-30T15:27+0500
общество
президент
безопасность
указ
нацгвардия
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан".Документом утверждены Концепция общественной безопасности, Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022—2025 годы и "Дорожная карта" по реализации Стратегии в 2022 году.Указом определены два важных момента. Один из них касается Национальной гвардии. Теперь на нее возлагается осуществление охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, а также в общественных местах по всех стране. Документом также внедряется практика конвоирования арестованных и задержанных с использованием электронных браслетов. Министерству внутренних дел поручено в срок до 1 марта 2022 года создать в каждом регионе за счет средств местного бюджета как минимум одно межрайонное подразделение патрульно-постовой службы. Также документом определены задачи Департамента общественной безопасности, образованного в структуре МВД. Это:Оптимизируются задачи инспекторов по профилактике. В частности, запрещается привлекать их к мероприятиям, не связанным с их прямыми обязанностями. К тому же нельзя будет вмешиваться в их деятельность без особого основания.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/administrativnye-pravonarusheniya-nachnut-rassmatrivat-starshie-inspektory-po-profilaktike-20719978.html
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президент, безопасность, указ, нацгвардия, мирзиёев
Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное
Указом президента расширяются полномочия Нацгвардии и внедряется практика конвоирования арестованных в электронных браслетах.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Президент Узбекистана подписал указ
"О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан".
Документом утверждены Концепция общественной безопасности, Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022—2025 годы и "Дорожная карта" по реализации Стратегии в 2022 году.
Указом определены два важных момента. Один из них касается Национальной гвардии. Теперь на нее возлагается осуществление охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, а также в общественных местах по всех стране.
Документом также внедряется практика конвоирования арестованных и задержанных с использованием электронных браслетов.
"До 1 мая 2022 года за счет внебюджетных средств внедрить в деятельность конвойных подразделений органов внутренних дел систему контроля конвоируемых лиц с использованием электронных браслетов", — говорится в тексте документа.
Министерству внутренних дел поручено в срок до 1 марта 2022 года создать в каждом регионе за счет средств местного бюджета как минимум одно межрайонное подразделение патрульно-постовой службы.
Также документом определены задачи Департамента общественной безопасности, образованного в структуре МВД. Это:
осуществление координации и комплексного анализа деятельности подразделений общественной безопасности;
охрана общественного порядка, эффективное управление силами и средствами органов внутренних дел;
профилактика правонарушений, организация работы по социальной адаптации лиц, состоящих на профилактическом учете и находящихся под административным надзором;
предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
обеспечение безопасности дорожного движения;
обеспечение исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Оптимизируются задачи инспекторов по профилактике. В частности, запрещается
привлекать их к мероприятиям, не связанным с их прямыми обязанностями. К тому же нельзя будет вмешиваться в их деятельность без особого основания.