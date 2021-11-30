https://uz.sputniknews.ru/20211130/mirziyoev-utverdil-kontseptsiyu-obschestvennoy-bezopasnosti--glavnoe-21581815.html

Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное

Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное

Указом президента расширяются полномочия Нацгвардии и внедряется практика конвоирования арестованных в электронных браслетах. 30.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-30T15:27+0500

2021-11-30T15:27+0500

2021-11-30T15:27+0500

общество

президент

безопасность

указ

нацгвардия

мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/0b/14519485_48:161:2138:1336_1920x0_80_0_0_01896597ba82b26a5089f92db15a2548.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан".Документом утверждены Концепция общественной безопасности, Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022—2025 годы и "Дорожная карта" по реализации Стратегии в 2022 году.Указом определены два важных момента. Один из них касается Национальной гвардии. Теперь на нее возлагается осуществление охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, а также в общественных местах по всех стране. Документом также внедряется практика конвоирования арестованных и задержанных с использованием электронных браслетов. Министерству внутренних дел поручено в срок до 1 марта 2022 года создать в каждом регионе за счет средств местного бюджета как минимум одно межрайонное подразделение патрульно-постовой службы. Также документом определены задачи Департамента общественной безопасности, образованного в структуре МВД. Это:Оптимизируются задачи инспекторов по профилактике. В частности, запрещается привлекать их к мероприятиям, не связанным с их прямыми обязанностями. К тому же нельзя будет вмешиваться в их деятельность без особого основания.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/administrativnye-pravonarusheniya-nachnut-rassmatrivat-starshie-inspektory-po-profilaktike-20719978.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент, безопасность, указ, нацгвардия, мирзиёев