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Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное
Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное
Указом президента расширяются полномочия Нацгвардии и внедряется практика конвоирования арестованных в электронных браслетах. 30.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-30T15:27+0500
2021-11-30T15:27+0500
общество
президент
безопасность
указ
нацгвардия
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан".Документом утверждены Концепция общественной безопасности, Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022—2025 годы и "Дорожная карта" по реализации Стратегии в 2022 году.Указом определены два важных момента. Один из них касается Национальной гвардии. Теперь на нее возлагается осуществление охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, а также в общественных местах по всех стране. Документом также внедряется практика конвоирования арестованных и задержанных с использованием электронных браслетов. Министерству внутренних дел поручено в срок до 1 марта 2022 года создать в каждом регионе за счет средств местного бюджета как минимум одно межрайонное подразделение патрульно-постовой службы. Также документом определены задачи Департамента общественной безопасности, образованного в структуре МВД. Это:Оптимизируются задачи инспекторов по профилактике. В частности, запрещается привлекать их к мероприятиям, не связанным с их прямыми обязанностями. К тому же нельзя будет вмешиваться в их деятельность без особого основания.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/administrativnye-pravonarusheniya-nachnut-rassmatrivat-starshie-inspektory-po-profilaktike-20719978.html
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президент, безопасность, указ, нацгвардия, мирзиёев

Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное

15:27 30.11.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровСотрудник Национальной гвардии и ДПС на посту
Сотрудник Национальной гвардии и ДПС на посту - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Указом президента расширяются полномочия Нацгвардии и внедряется практика конвоирования арестованных в электронных браслетах.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан".
Документом утверждены Концепция общественной безопасности, Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022—2025 годы и "Дорожная карта" по реализации Стратегии в 2022 году.
Указом определены два важных момента. Один из них касается Национальной гвардии. Теперь на нее возлагается осуществление охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, а также в общественных местах по всех стране.
Документом также внедряется практика конвоирования арестованных и задержанных с использованием электронных браслетов.

"До 1 мая 2022 года за счет внебюджетных средств внедрить в деятельность конвойных подразделений органов внутренних дел систему контроля конвоируемых лиц с использованием электронных браслетов", — говорится в тексте документа.

Министерству внутренних дел поручено в срок до 1 марта 2022 года создать в каждом регионе за счет средств местного бюджета как минимум одно межрайонное подразделение патрульно-постовой службы.
Также документом определены задачи Департамента общественной безопасности, образованного в структуре МВД. Это:
осуществление координации и комплексного анализа деятельности подразделений общественной безопасности;
охрана общественного порядка, эффективное управление силами и средствами органов внутренних дел;
профилактика правонарушений, организация работы по социальной адаптации лиц, состоящих на профилактическом учете и находящихся под административным надзором;
предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
обеспечение безопасности дорожного движения;
обеспечение исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Оптимизируются задачи инспекторов по профилактике. В частности, запрещается привлекать их к мероприятиям, не связанным с их прямыми обязанностями. К тому же нельзя будет вмешиваться в их деятельность без особого основания.
Документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
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