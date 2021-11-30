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Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня
Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня
Накануне в стране зафиксировали самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.
2021-11-30T14:13+0500
2021-11-30T14:13+0500
общество
узбекистан
рекорд
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает улучшаться.За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 143 — это новый минимальный показатель с июня.Прежний минимум был отмечен 23 ноября — 174 заболевших, до этого 2 ноября — 272 инфицированных.Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 189 859. В понедельник из больниц были выписаны 195 человек. Сейчас на лечении находятся 1947 пациентов с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане также начали проводить добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.
https://uz.sputniknews.ru/20211126/jiteley-uzbekistana-nachali-privivat-sputnikom-layt-21534154.html
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узбекистан, рекорд, коронавирус covid-19

Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня

14:13 30.11.2021
© Pixabay / geraltКоронавирус
Коронавирус - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Pixabay / geralt
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Накануне в республике зафиксировали самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает улучшаться.
За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 143 — это новый минимальный показатель с июня.
Прежний минимум был отмечен 23 ноября — 174 заболевших, до этого 2 ноября — 272 инфицированных.
"В Узбекистане по итогам 29 ноября число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 193 208 (+143)", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.
В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.
Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 189 859. В понедельник из больниц были выписаны 195 человек. Сейчас на лечении находятся 1947 пациентов с COVID-19.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В Узбекистане также начали проводить добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.
Российский препарат Спутник Лайт от коронавирусной инфекции COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
Общество
Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
26 ноября, 12:53
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