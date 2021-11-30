https://uz.sputniknews.ru/20211130/opyat-rekord-uzbekistan-sovershil-novyy-kovidnyy-proryv-s-iyunya-21581376.html
Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня
Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня
Накануне в стране зафиксировали самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.
2021-11-30T14:13+0500
2021-11-30T14:13+0500
2021-11-30T14:13+0500
общество
узбекистан
рекорд
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21582008_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_49d92a2982f230301ce1cb8d7eb25e88.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает улучшаться.За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 143 — это новый минимальный показатель с июня.Прежний минимум был отмечен 23 ноября — 174 заболевших, до этого 2 ноября — 272 инфицированных.Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 189 859. В понедельник из больниц были выписаны 195 человек. Сейчас на лечении находятся 1947 пациентов с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане также начали проводить добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.
https://uz.sputniknews.ru/20211126/jiteley-uzbekistana-nachali-privivat-sputnikom-layt-21534154.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21582008_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1bd0bde6d89b2863ee2ccd2b96224c7e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, рекорд, коронавирус covid-19
Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня
Накануне в республике зафиксировали самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает улучшаться.
За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 143 — это новый минимальный показатель с июня.
Прежний минимум был отмечен 23 ноября — 174 заболевших, до этого 2 ноября — 272 инфицированных.
"В Узбекистане по итогам 29 ноября число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 193 208 (+143)", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.
В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.
Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 189 859. В понедельник из больниц были выписаны 195 человек. Сейчас на лечении находятся 1947 пациентов с COVID-19.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В Узбекистане также начали проводить
добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.