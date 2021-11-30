https://uz.sputniknews.ru/20211130/opyat-rekord-uzbekistan-sovershil-novyy-kovidnyy-proryv-s-iyunya-21581376.html

Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня

Опять рекорд: Узбекистан совершил новый "ковидный" прорыв с июня

Накануне в стране зафиксировали самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.

2021-11-30T14:13+0500

2021-11-30T14:13+0500

2021-11-30T14:13+0500

общество

узбекистан

рекорд

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает улучшаться.За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 143 — это новый минимальный показатель с июня.Прежний минимум был отмечен 23 ноября — 174 заболевших, до этого 2 ноября — 272 инфицированных.Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 189 859. В понедельник из больниц были выписаны 195 человек. Сейчас на лечении находятся 1947 пациентов с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане также начали проводить добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.

https://uz.sputniknews.ru/20211126/jiteley-uzbekistana-nachali-privivat-sputnikom-layt-21534154.html

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узбекистан, рекорд, коронавирус covid-19