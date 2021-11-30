https://uz.sputniknews.ru/20211130/v-tashkente-zapustyat-skorostnoy-avtobus-ot-chilanzara-do-yunusabada-21575086.html
В Ташкенте запустят скоростной автобус от Чиланзара до Юнусабада
В Ташкенте запустят скоростной автобус от Чиланзара до Юнусабада
По данным столичного управления транспорта, протяженность маршрута составит 20,5 километра, а интервал ожидания достигнет 20–25 минут.
2021-11-30T09:34+0500
2021-11-30T09:34+0500
2021-11-30T09:37+0500
общество
ташкент
автобус
маршрут
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана запустят скоростной автобус по длинному маршруту, который свяжет два отдаленных конца города, сообщает пресс-служба транспортного управления Ташкента. По данным ведомства, автобус будет курсировать от станции "Чилонзор буюм савдо комплекси" ("Ипподром") до остановки около базара "Учкахрамон" ("Юнусабад").Отмечается, что протяженность маршрута составит 20,5 километра, а интервал ожидания достигнет 20–25 минут. Время следования в пути между двумя конечными остановками — около 50 минут.Проезд пассажирам обойдется в три тысячи сумов.На данный момент в управлении пока не сообщили, когда именно начнет курсировать автобус и какая у него будет пассажировместимость. Ранее стало известно, что в Ташкенте появятся семь новых маршрутов, разработанных с учетом обращения граждан. По ожиданиям, автобусы будут следовать по районам столицы, больше всего испытывающим нехватку в общественном транспорте.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-tashkente-do-parka-yangi-uzbekiston-20705849.html
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ташкент, автобус, маршрут
В Ташкенте запустят скоростной автобус от Чиланзара до Юнусабада
09:34 30.11.2021 (обновлено: 09:37 30.11.2021)
По данным столичного управления транспорта, протяженность маршрута составит 20,5 километра, а интервал ожидания достигнет 20–25 минут.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана запустят скоростной автобус по длинному маршруту, который свяжет два отдаленных конца города, сообщает пресс-служба транспортного управления Ташкента.
По данным ведомства, автобус будет курсировать от станции "Чилонзор буюм савдо комплекси" ("Ипподром") до остановки около базара "Учкахрамон" ("Юнусабад").
Отмечается, что протяженность маршрута составит 20,5 километра, а интервал ожидания достигнет 20–25 минут. Время следования в пути между двумя конечными остановками — около 50 минут.
Проезд пассажирам обойдется в три тысячи сумов.
На данный момент в управлении пока не сообщили, когда именно начнет курсировать автобус и какая у него будет пассажировместимость.
Ранее стало известно, что в Ташкенте появятся
семь новых маршрутов, разработанных с учетом обращения граждан. По ожиданиям, автобусы будут следовать по районам столицы, больше всего испытывающим нехватку в общественном транспорте.