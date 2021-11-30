https://uz.sputniknews.ru/20211130/v-tashkente-zapustyat-skorostnoy-avtobus-ot-chilanzara-do-yunusabada-21575086.html

В Ташкенте запустят скоростной автобус от Чиланзара до Юнусабада

В Ташкенте запустят скоростной автобус от Чиланзара до Юнусабада

По данным столичного управления транспорта, протяженность маршрута составит 20,5 километра, а интервал ожидания достигнет 20–25 минут.

2021-11-30T09:34+0500

2021-11-30T09:34+0500

2021-11-30T09:37+0500

общество

ташкент

автобус

маршрут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/771/65/7716587_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7a0d4a05db9815efe4d054fab692b5c4.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана запустят скоростной автобус по длинному маршруту, который свяжет два отдаленных конца города, сообщает пресс-служба транспортного управления Ташкента. По данным ведомства, автобус будет курсировать от станции "Чилонзор буюм савдо комплекси" ("Ипподром") до остановки около базара "Учкахрамон" ("Юнусабад").Отмечается, что протяженность маршрута составит 20,5 километра, а интервал ожидания достигнет 20–25 минут. Время следования в пути между двумя конечными остановками — около 50 минут.Проезд пассажирам обойдется в три тысячи сумов.На данный момент в управлении пока не сообщили, когда именно начнет курсировать автобус и какая у него будет пассажировместимость. Ранее стало известно, что в Ташкенте появятся семь новых маршрутов, разработанных с учетом обращения граждан. По ожиданиям, автобусы будут следовать по районам столицы, больше всего испытывающим нехватку в общественном транспорте.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-tashkente-do-parka-yangi-uzbekiston-20705849.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, автобус, маршрут