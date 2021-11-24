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Семь новых автобусных маршрутов появятся в Ташкенте
Семь новых автобусных маршрутов появятся в Ташкенте
Автобусы начнут курсировать по районам, где больше всего ощущается нехватка в общественном транспорте.
2021-11-24T12:06+0500
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общество
ташкент
карта
автобусы
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Власти Ташкента планируют запустить семь новых автобусных маршрутов.Они, как отмечается, были разработаны с учетом обращений горожан.Автобусы начнут курсировать по районам столицы, которые больше всего испытывают нехватку в общественном транспорте.Речь идет о следующий маршрутах:Ранее в автобусах Ташкента появилась новая форма оплаты за проезд — по QR-коду.Кроме того, в начале октября четыре автобуса временно изменили маршрут. В конце октября также начал курсировать общественный транспорт до парка "Янги Узбекистон".
https://uz.sputniknews.ru/20211012/more-stanet-blije-iz-stolitsy-do-tashmorya-zapustyat-skorostnoy-avtobus-20880573.html
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ташкент, карта, автобусы

Семь новых автобусных маршрутов появятся в Ташкенте

12:06 24.11.2021 (обновлено: 12:13 24.11.2021)
© Sputnik / Амир ИсаевВ салоне автобуса, иллюстративное фото
В салоне автобуса, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Амир Исаев
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Автобусы начнут курсировать по районам, где больше всего ощущается нехватка в общественном транспорте.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Власти Ташкента планируют запустить семь новых автобусных маршрутов.
Они, как отмечается, были разработаны с учетом обращений горожан.
Автобусы начнут курсировать по районам столицы, которые больше всего испытывают нехватку в общественном транспорте.
Речь идет о следующий маршрутах:
"городок Улугбек – Экобазар" (Мирзо-Улугбекский район);
"махалля Баркамол – станция метро "Машинасозлар" (Мирзо-Улугбекский район);
"махалля Тикланиш – Юнусадабский дехканский базар" (Юнусабадский район);
"Ахангаранское шоссе (станция метро "Бекат–3") – Куйлюкский дехканский базар" (Яшнабадский район);
"махалля Гулзор – Куйлюкский дехканский базар" (Яшнабадский район);
"махалля Гулзор – станция "Бекат–5" Сергелийской ветки метро" (Янгихаётский район);
"массив Бирлик – станция метро "Чиланзар" (Учтепинский район).
Ранее в автобусах Ташкента появилась новая форма оплаты за проезд — по QR-коду.
Кроме того, в начале октября четыре автобуса временно изменили маршрут. В конце октября также начал курсировать общественный транспорт до парка "Янги Узбекистон".
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
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