https://uz.sputniknews.ru/20211124/sem-novyy-avtobusnyx-marshrutov-poyavyatsya-v-tashkente-21497865.html

Семь новых автобусных маршрутов появятся в Ташкенте

Семь новых автобусных маршрутов появятся в Ташкенте

Автобусы начнут курсировать по районам, где больше всего ощущается нехватка в общественном транспорте.

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Власти Ташкента планируют запустить семь новых автобусных маршрутов.Они, как отмечается, были разработаны с учетом обращений горожан.Автобусы начнут курсировать по районам столицы, которые больше всего испытывают нехватку в общественном транспорте.Речь идет о следующий маршрутах:Ранее в автобусах Ташкента появилась новая форма оплаты за проезд — по QR-коду.Кроме того, в начале октября четыре автобуса временно изменили маршрут. В конце октября также начал курсировать общественный транспорт до парка "Янги Узбекистон".

https://uz.sputniknews.ru/20211012/more-stanet-blije-iz-stolitsy-do-tashmorya-zapustyat-skorostnoy-avtobus-20880573.html

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ташкент, карта, автобусы