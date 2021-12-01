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Еще один российский вуз открывается в Узбекистане
Еще один российский вуз открывается в Узбекистане
Ученые вуза уже читают в республике научно-популярные лекции по искусственному интеллекту и проводят мастер-классы.
2021-12-01T18:37+0500
2021-12-01T18:37+0500
общество
узбекистан
вуз
ученые
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Узбекистане откроется представительство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.Отмечается, что взаимодействие с республикой остаётся одним из важнейших направлений развития международной деятельности СКФУ. В данное время, например, ученые вуза проводят здесь "Неделю математики". Они читают школьникам и студентам научно-популярные лекции по искусственному интеллекту, а также проводят мастер-классы.Он выразил уверенность, что открытие на базе Самаркандского госуниверситета представительства СКФУ в перспективе станет важным шагом для укрепления двустороннего сотрудничества.По данным пресс-службы, СКФУ успешно сотрудничает с образовательными организациями 90 стран мира.Ранее президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан лидирует в мире по числу филиалов российский высших учебных заведений в стране — сегодня в республике их уже 14.По словам президента Российского союза ректоров, ректора МГУ Виктора Садовничего, свои представительства готовятся открыть еще девять высших учебных заведений, три из которых — в ближайшее время. Расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов двух стран, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.В свою очередь Россия увеличивает квоты на бесплатное обучение узбекистанцев в вузах на территории своей страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/studentov-iz-uzbekistana-priglasyat-na-obuchenie-v-veduschie-rossiyskie-vuzy-20667369.html
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узбекистан, вуз, ученые

Еще один российский вуз открывается в Узбекистане

18:37 01.12.2021
© Unsplash / John SchnobrichСтуденты во время обучения
Студенты во время обучения - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Unsplash / John Schnobrich
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Ученые вуза уже читают в республике научно-популярные лекции по искусственному интеллекту и проводят мастер-классы.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Узбекистане откроется представительство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Отмечается, что взаимодействие с республикой остаётся одним из важнейших направлений развития международной деятельности СКФУ. В данное время, например, ученые вуза проводят здесь "Неделю математики". Они читают школьникам и студентам научно-популярные лекции по искусственному интеллекту, а также проводят мастер-классы.
"С университетами Узбекистана нас связывает ряд успешных образовательных инициатив, в том числе программы двух дипломов", — подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Он выразил уверенность, что открытие на базе Самаркандского госуниверситета представительства СКФУ в перспективе станет важным шагом для укрепления двустороннего сотрудничества.
По данным пресс-службы, СКФУ успешно сотрудничает с образовательными организациями 90 стран мира.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан лидирует в мире по числу филиалов российский высших учебных заведений в стране — сегодня в республике их уже 14.
По словам президента Российского союза ректоров, ректора МГУ Виктора Садовничего, свои представительства готовятся открыть еще девять высших учебных заведений, три из которых — в ближайшее время.
Расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов двух стран, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.
В свою очередь Россия увеличивает квоты на бесплатное обучение узбекистанцев в вузах на территории своей страны.
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
Общество
Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы
27 сентября, 18:05
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