https://uz.sputniknews.ru/20211201/kak-silk-avia-mojet-obespechit-grajdan-deshevymi-biletami---ekspert-21606330.html
Как Silk Avia может обеспечить граждан дешевыми билетами - видео
Как Silk Avia может обеспечить граждан дешевыми билетами - видео
Сейчас Узбекистану невыгодно производить собственные самолеты для новой авиакомпании.
2021-12-01T18:49+0500
2021-12-01T18:49+0500
2021-12-01T19:59+0500
видео
мультимедиа
узбекистан
авиабилет
авиакомпания
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На прошлой неделе пресс-служба UzAirports объявила, что по инициативе Министерства транспорта Узбекистана в стране появится новая региональная авиакомпания Silk Avia.Известно о проекте пока немного: по данным организации, новый перевозчик начнет полеты уже в следующем году, а тарифы будут сопоставимы с железнодорожными. Однако, как сделать билет на самолет равным по цене билету на поезд?Ответ на этот вопрос в интервью Sputnik Узбекистан попытался дать заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", кандидат технических наук Владимир Попов.Поезд или самолет – что доступнее?В Узбекистане есть государственный авиаперевозчик Uzbekistan Airways, частная компания Qanot Sharq, а теперь планируется запуск авиалиний для внутренних перелетов.Генерал-майор Владимир Попов, который не раз бывал в Узбекистане как военный летчик, нашел данную инициативу эффективной. По его мнению, развитие внутренней авиации удобно для местного населения.В Узбекистане между областями курсирует высокоскоростной поезд – Afrosiyob, отличающийся вполне доступными ценами. К примеру, стоимость билета эконом-класса на Afrosiyob по направлению Ташкент-Самарканд в декабре текущего года начинается со 100 000 сумов.Как считает Владимир Попов, для обеспечения рентабельности полетов между областями цены на билеты можно сделать бюджетными за счет использования небольших самолетов. Они менее прихотливы в обслуживании, чем Boeing и Superjet.Эксперт считает, что такой флот принесет прибыль и самой авиакомпании, и обеспечит пассажиров недорогими билетами.Зачем Узбекистану еще один авиаперевозчикВладимир Попов также считает плюсом наличие конкретных задач у каждой авиакомпании. По его мнению, если в стране один перевозчик отвечает за международные рейсы, а другой – за внутренние, такая система повышает качество их услуг.Кроме того, региональную авиакомпанию можно использовать в нуждах санитарной авиации, например, перевозить больных из сел в городские больницы, предполагает эксперт. Также часто внутренними рейсами доставляют срочную или конфиденциальную почту, организуют перелеты глав административных центров на экстренные встречи.Где найти самолеты и пилотовЭксперт напомнил, что открытие авиакомпании, пусть и для внутренних перелетов, требует больших затрат. Нужно иметь парк воздушных судов, материальную и техническую базу, авиационно-технический персонал.Владимир Попов также заметил, что в настоящее время Узбекистану экономически невыгодно производить свои самолеты. Здесь для государства может быть выходом использование лизинга.Авиаэксперт приводит в пример российский опыт. Уральский завод гражданской авиации выпускает самолеты L-410, модернизированные под региональную авиацию России.Узбекистан вполне может заказать у России эти самолеты, предполагает Попов.В конце беседы Владимир Попов отметил, что страны СНГ могут вместе восстановить авиационное производство и начать выпускать самолеты и вертолеты. Как это сделать – смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , узбекистан, авиабилет, авиакомпания, видео
Как Silk Avia может обеспечить граждан дешевыми билетами - видео
18:49 01.12.2021 (обновлено: 19:59 01.12.2021)
Сейчас Узбекистану невыгодно производить собственные самолеты для новой авиакомпании. В этом стране может помочь Россия, считает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
На прошлой неделе пресс-служба UzAirports объявила
, что по инициативе Министерства транспорта Узбекистана в стране появится новая региональная авиакомпания Silk Avia.
Известно о проекте пока немного: по данным организации, новый перевозчик начнет полеты уже в следующем году, а тарифы будут сопоставимы с железнодорожными. Однако, как сделать билет на самолет равным по цене билету на поезд?
Ответ на этот вопрос в интервью Sputnik Узбекистан
попытался дать заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", кандидат технических наук Владимир Попов.
Поезд или самолет – что доступнее?
В Узбекистане есть государственный авиаперевозчик Uzbekistan Airways, частная компания Qanot Sharq, а теперь планируется запуск авиалиний для внутренних перелетов.
Генерал-майор Владимир Попов, который не раз бывал в Узбекистане как военный летчик, нашел данную инициативу эффективной. По его мнению, развитие внутренней авиации удобно для местного населения.
Узбекистанцы получат альтернативу в перемещении по стране. Захотел - поехал на Afrosiyob или авто. Торопишься - садись на самолет, и за 2 часа ты на другом конце страны.
Владимир Попов
Заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", кандидат технических наук
В Узбекистане между областями курсирует высокоскоростной поезд – Afrosiyob, отличающийся вполне доступными ценами. К примеру, стоимость билета эконом-класса на Afrosiyob по направлению Ташкент-Самарканд в декабре текущего года начинается со 100 000 сумов.
Как считает Владимир Попов, для обеспечения рентабельности полетов между областями цены на билеты можно сделать бюджетными за счет использования небольших самолетов. Они менее прихотливы в обслуживании, чем Boeing и Superjet.
Узбекистану не обязательно иметь Superjet 100 или Boeing 737. Для региональных рейсов подойдут воздушные суда вместительностью на 10-20 посадочных мест: самолеты L-410 или АН-2, вертолеты серии МИ-8.
Владимир Попов
Заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", кандидат технических наук
Эксперт считает, что такой флот принесет прибыль и самой авиакомпании, и обеспечит пассажиров недорогими билетами.
Зачем Узбекистану еще один авиаперевозчик
Владимир Попов также считает плюсом наличие конкретных задач у каждой авиакомпании. По его мнению, если в стране один перевозчик отвечает за международные рейсы, а другой – за внутренние, такая система повышает качество их услуг.
Кроме того, региональную авиакомпанию можно использовать в нуждах санитарной авиации, например, перевозить больных из сел в городские больницы, предполагает эксперт. Также часто внутренними рейсами доставляют срочную или конфиденциальную почту, организуют перелеты глав административных центров на экстренные встречи.
Авиация - это оперативность и взаимодействие. Внутренняя авиакомпания работает не только для перевозок людей из пункта в пункт. Она может послужить на благо нужд, например, МВД и Комитета госбезопасности страны.
Владимир Попов
Заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", кандидат технических наук
Где найти самолеты и пилотов
Эксперт напомнил, что открытие авиакомпании, пусть и для внутренних перелетов, требует больших затрат. Нужно иметь парк воздушных судов, материальную и техническую базу, авиационно-технический персонал.
С экономической точки зрения, авиация - дорогое удовольствие. Без поддержки государства и его дотаций любая авиакомпания - узбекская, российская, перевозчик из СНГ – будет работать крайне ограниченно.
Владимир Попов
Заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", кандидат технических наук
Владимир Попов также заметил, что в настоящее время Узбекистану экономически невыгодно производить свои самолеты. Здесь для государства может быть выходом использование лизинга.
Авиаэксперт приводит в пример российский опыт. Уральский завод гражданской авиации выпускает самолеты L-410, модернизированные под региональную авиацию России.
Узбекистан вполне может заказать у России эти самолеты, предполагает Попов.
В конце беседы Владимир Попов отметил, что страны СНГ могут вместе восстановить авиационное производство и начать выпускать самолеты и вертолеты. Как это сделать – смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.