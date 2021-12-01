https://uz.sputniknews.ru/20211201/mirziyoev-vstretilsya-s-glavoy-fsb-21608601.html

Мирзиёев встретился с главой ФСБ

Мирзиёев встретился с главой ФСБ

Встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.

2021-12-01T21:32+0500

2021-12-01T21:32+0500

2021-12-01T21:32+0500

политика

узбекистан

фсб россии

мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/15/20577187_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_52086b2e52c330b3e12ecdf7e786094e.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе на фоне обстановки в Афганистане.Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также высоко оценили плодотворные результаты двусторонних переговоров на высшем уровне, прошедших 19 ноября в Москве.В ходе визита президента Узбекистана в Россию подписано в общей сложности 18 документов. Главы государств, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.Также лидеры двух стран договорились продолжать двусторонние консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами.

https://uz.sputniknews.ru/20211015/antiterroristicheskiy-tsentr-sng-vozglavil-nachalnik-akademii-fsb-rf-20925921.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, фсб россии, мирзиёев