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Мирзиёев встретился с главой ФСБ
Мирзиёев встретился с главой ФСБ
Встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.
2021-12-01T21:32+0500
2021-12-01T21:32+0500
политика
узбекистан
фсб россии
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе на фоне обстановки в Афганистане.Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также высоко оценили плодотворные результаты двусторонних переговоров на высшем уровне, прошедших 19 ноября в Москве.В ходе визита президента Узбекистана в Россию подписано в общей сложности 18 документов. Главы государств, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.Также лидеры двух стран договорились продолжать двусторонние консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/antiterroristicheskiy-tsentr-sng-vozglavil-nachalnik-akademii-fsb-rf-20925921.html
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узбекистан, фсб россии, мирзиёев

Мирзиёев встретился с главой ФСБ

21:32 01.12.2021
© Пресс-секретарь президента РУзПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Душанбе
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Пресс-секретарь президента РУз
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Встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев принял директора ФСБ России Александра Бортникова
Президент Шавкат Мирзиёев принял директора ФСБ России Александра Бортникова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
Президент Шавкат Мирзиёев принял директора ФСБ России Александра Бортникова
© Пресс-служба президента Узбекистана
По данным пресс-службы узбекистанского лидера, встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.
“Особое внимание уделено поддержанию регулярных контактов и развитию практического сотрудничества между компетентными органами двух стран по противодействию современным угрозам безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, киберпреступлениями, наркотрафиком и другими вызовами”, — говорится в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе на фоне обстановки в Афганистане.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также высоко оценили плодотворные результаты двусторонних переговоров на высшем уровне, прошедших 19 ноября в Москве.
В ходе визита президента Узбекистана в Россию подписано в общей сложности 18 документов. Главы государств, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
Также лидеры двух стран договорились продолжать двусторонние консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами.
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