https://uz.sputniknews.ru/20211201/mirziyoev-vstretilsya-s-glavoy-fsb-21608601.html
Мирзиёев встретился с главой ФСБ
Мирзиёев встретился с главой ФСБ
Встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.
2021-12-01T21:32+0500
2021-12-01T21:32+0500
2021-12-01T21:32+0500
политика
узбекистан
фсб россии
мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/15/20577187_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_52086b2e52c330b3e12ecdf7e786094e.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе на фоне обстановки в Афганистане.Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также высоко оценили плодотворные результаты двусторонних переговоров на высшем уровне, прошедших 19 ноября в Москве.В ходе визита президента Узбекистана в Россию подписано в общей сложности 18 документов. Главы государств, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.Также лидеры двух стран договорились продолжать двусторонние консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/antiterroristicheskiy-tsentr-sng-vozglavil-nachalnik-akademii-fsb-rf-20925921.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/15/20577187_52:0:1189:853_1920x0_80_0_0_a2f60a39aef1973c04e6052c0dab30cd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, фсб россии, мирзиёев
Мирзиёев встретился с главой ФСБ
Встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова.
По данным
пресс-службы узбекистанского лидера, встреча прошла в среду. Руководитель российских спецслужб находится в Узбекистане с рабочим визитом.
“Особое внимание уделено поддержанию регулярных контактов и развитию практического сотрудничества между компетентными органами двух стран по противодействию современным угрозам безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, киберпреступлениями, наркотрафиком и другими вызовами”, — говорится в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе на фоне обстановки в Афганистане.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также высоко оценили плодотворные результаты двусторонних переговоров на высшем уровне, прошедших 19 ноября в Москве.
В ходе визита президента Узбекистана в Россию подписано
в общей сложности 18 документов. Главы государств, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
Также лидеры двух стран договорились продолжать двусторонние консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами.