Назарбаев признался, что ошибался, назначая людей на высокие должности

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун, который также является обладателем трех премий "Оскар", подготовил документальный фильм о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.Картина получила яркое название - "Qazaq: history of the golden man". В интервью Стоуну Елбасы высказался о своем бывшем зяте, покойном Рахате Алиеве, назвав его назначение на высокую должность "серьезной ошибкой"."Он оказался во главе финансовой полиции. Пользуясь этим, он зажимал бизнес, отбирал, деньги забирал у них. В какой-то момент я его предупредил: "Остановись". Представляете, мой зять. Три внука там маленьких. Все - моя дочь с тремя внуками и его отцом пришли. А я говорю: "А что я могу сделать? Вот, преступник он", - поделился воспоминаниями Назарбаев."Очень больно было. Если бы кто-то был… А тут свой, на которого надо было бы опираться, доверять… Вы же вчера были у Дариги?" - спросил Елбасы."Да, она не захотела это обсуждать", - ответил Стоун."Я понимаю, она пережила. Мне ее жаль", - заключил Назарбаев."Ведь были случаи, когда люди из вашей команды, которые занимали высокие посты, в какой-то момент начинали действовать против вас?" - спросил Назарбаева Стоун."А это повсюду такое, не только наша история. 1991 год, смотрите, Советский Союз рухнул, мы остались один на один, нам надо выживать. Все мои соратники, с кем я работал, были бывшими коммунистами. Но была прослойка ребят, которые закончили университет, кое-что смыслили в рыночной экономике, в капитализме. Чтобы старый опыт не мешал, я этих ребят 30-32 лет начал назначать на должности", - ответил Назарбаев.Именно это стало ошибкой, поделился воспоминаниями первый президент Казахстана, объясняя, что они начали красть мизерные деньги государства. Многие попались на коррупции.
Документальный фильм с воспоминаниями первого президента Казахстана показали сегодня на телеканале КТК.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун, который также является обладателем трех премий "Оскар", подготовил документальный фильм о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.
Картина получила яркое название - "Qazaq: history of the golden man". В интервью Стоуну Елбасы высказался о своем бывшем зяте, покойном Рахате Алиеве, назвав его назначение на высокую должность "серьезной ошибкой".
"Он оказался во главе финансовой полиции. Пользуясь этим, он зажимал бизнес, отбирал, деньги забирал у них. В какой-то момент я его предупредил: "Остановись". Представляете, мой зять. Три внука там маленьких. Все - моя дочь с тремя внуками и его отцом пришли. А я говорю: "А что я могу сделать? Вот, преступник он", - поделился воспоминаниями Назарбаев.
"Очень больно было. Если бы кто-то был… А тут свой, на которого надо было бы опираться, доверять… Вы же вчера были у Дариги?" - спросил Елбасы.
"Да, она не захотела это обсуждать", - ответил Стоун.
"Я понимаю, она пережила. Мне ее жаль", - заключил Назарбаев.
Кто такой Рахат Алиев?
Алиев ранее был женат на дочери президента Казахстана Дариге Назарбаевой.
В 2008 году, пока он находился в Австрии, зятя президента приговорили на родине к длительному сроку заключения за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Однако суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.
В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Основной версией причины было самоубийство.
"Ведь были случаи, когда люди из вашей команды, которые занимали высокие посты, в какой-то момент начинали действовать против вас?" - спросил Назарбаева Стоун.
"А это повсюду такое, не только наша история. 1991 год, смотрите, Советский Союз рухнул, мы остались один на один, нам надо выживать. Все мои соратники, с кем я работал, были бывшими коммунистами. Но была прослойка ребят, которые закончили университет, кое-что смыслили в рыночной экономике, в капитализме. Чтобы старый опыт не мешал, я этих ребят 30-32 лет начал назначать на должности", - ответил Назарбаев.
Именно это стало ошибкой, поделился воспоминаниями первый президент Казахстана, объясняя, что они начали красть мизерные деньги государства. Многие попались на коррупции.