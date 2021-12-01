https://uz.sputniknews.ru/20211201/nazarbaev-priznalsya-chto-oshibalsya-naznachaya-lyudey-na-vysokie-doljnosti-21602723.html

Назарбаев признался, что ошибался, назначая людей на высокие должности

Назарбаев признался, что ошибался, назначая людей на высокие должности

Документальный фильм с воспоминаниями первого президента Казахстана показали сегодня на телеканале КТК.

2021-12-01T16:14+0500

2021-12-01T16:14+0500

2021-12-01T16:14+0500

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

президент

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун, который также является обладателем трех премий "Оскар", подготовил документальный фильм о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.Картина получила яркое название - "Qazaq: history of the golden man". В интервью Стоуну Елбасы высказался о своем бывшем зяте, покойном Рахате Алиеве, назвав его назначение на высокую должность "серьезной ошибкой"."Он оказался во главе финансовой полиции. Пользуясь этим, он зажимал бизнес, отбирал, деньги забирал у них. В какой-то момент я его предупредил: "Остановись". Представляете, мой зять. Три внука там маленьких. Все - моя дочь с тремя внуками и его отцом пришли. А я говорю: "А что я могу сделать? Вот, преступник он", - поделился воспоминаниями Назарбаев."Очень больно было. Если бы кто-то был… А тут свой, на которого надо было бы опираться, доверять… Вы же вчера были у Дариги?" - спросил Елбасы."Да, она не захотела это обсуждать", - ответил Стоун."Я понимаю, она пережила. Мне ее жаль", - заключил Назарбаев."Ведь были случаи, когда люди из вашей команды, которые занимали высокие посты, в какой-то момент начинали действовать против вас?" - спросил Назарбаева Стоун."А это повсюду такое, не только наша история. 1991 год, смотрите, Советский Союз рухнул, мы остались один на один, нам надо выживать. Все мои соратники, с кем я работал, были бывшими коммунистами. Но была прослойка ребят, которые закончили университет, кое-что смыслили в рыночной экономике, в капитализме. Чтобы старый опыт не мешал, я этих ребят 30-32 лет начал назначать на должности", - ответил Назарбаев.Именно это стало ошибкой, поделился воспоминаниями первый президент Казахстана, объясняя, что они начали красть мизерные деньги государства. Многие попались на коррупции.

https://uz.sputniknews.ru/20211126/mirziyoev-pozdravil-nazarbaeva-s-lichnym-prazdnikom--21538531.html

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