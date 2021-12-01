https://uz.sputniknews.ru/20211201/omikron-dobralsya-do-yujnoy-korei-21607607.html

"Омикрон" добрался до Южной Кореи

"Омикрон" добрался до Южной Кореи

Новый штамм коронавируса обнаружили у семейной пары, прибывшей из Нигерии. Они уже заразили несколько человек.

2021-12-01T20:07+0500

2021-12-01T20:07+0500

2021-12-01T20:07+0500

в мире

южная корея

нигерия

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Южной Корее подтвердили первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости.По данным органов здравоохранения страны, он обнаружен у пары 40-50 лет, прибывшей из Нигерии и проживающей в Инчхоне.Известно, что пара была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. 25 ноября у них нашли COVID-19. Сейчас отслеживается состояние всех пассажиров, летевших с ними одним рейсом.Также заразились два человека, близко контактировавших с ними, включая одного родственника, анализ биоматериала которого дал подозрение на штамм "омикрон".Ранее Южная Корея ограничила выдачу виз и запретила въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса. Для южнокорейских граждан, побывавших там, действует обязательный карантин, даже если они полностью привиты.Президент страны Мун Чжэ Ин приказал обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение штамма "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.По данным организации, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий". Вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/nu-ka-dyxni-uchenye-sozdali-pribor-opredelyayuschiy-koronavirus-po-vydoxu-21606830.html

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