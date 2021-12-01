https://uz.sputniknews.ru/20211201/sbornaya-kitaya-ne-priedet-na-chempionat-mira-po-tyajeloy-atletike-v-tashkent-21608798.html

Сборная Китая не приедет на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкент

Сборная Китая не приедет на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкент

Почему китайская сборная по тяжелой атлетике, в составе которой мировой рекордсмен, отказалась от выступления на чемпионате мира в Ташкенте.

2021-12-01T21:59+0500

2021-12-01T21:59+0500

2021-12-01T21:59+0500

спорт

ташкент

китай

тяжелая атлетика

африка

сборная

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Сборная Китая отказалась от выступления в чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте.Эту информацию в среду подтвердили РИА Новости в оргкомитет соревнований. Под вопросом также остается участие ряда команд из Африки. Как пояснили в ассоциации тяжелой атлетики Китая (CWA), это связано с трудностями переезда в условиях ковид-ограничений.Он также добавил, что в настоящий момент "под вопросом" находится участие в ЧМ ряда африканских команд.Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте с 7 по 17 декабря. Китай должны были представить восемь спортсменов, в том числе рекордсмен мира в рывке Ли Даинь в весовой категории до 81 килограмма.В среду стало известно, что специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом запретила въезд в Узбекистан из ряда стран из-за распространения в них нового штамма COVID-19 "омикрон".В список попали ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Лесото, Эсватини, Танзания и Гонконг. В республику не смогут попасть также лица без гражданства, постоянно там проживающие, и граждане третьих стран, которые находились там в течение последних 14 дней.Также, Узбекистан приостановил с ними авиасообщение. Ограничения временные и будут действовать с 3 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.

https://uz.sputniknews.ru/20211008/diyorbek-ermatov-zavoeval-zoloto-na-chm-po-tyajeloy-atletike-sredi-yuniorov--20832791.html

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