https://uz.sputniknews.ru/20211201/vnov-na-zamke-uzbekistan-zakryl-vezd-dlya-grajdan-desyatka-stran-21601170.html

Вновь на замке: Узбекистан ввел новые ограничения на въезд

Вновь на замке: Узбекистан ввел новые ограничения на въезд

Республика приостановила авиасообщение с африканскими странами и ужесточила санитарные требования для европейцев.

2021-12-01T15:12+0500

2021-12-01T15:12+0500

2021-12-01T15:22+0500

общество

узбекистан

авиасообщение

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом запретила въезд в Узбекистан из ряда стран и территорий из-за распространения в них нового штамма COVID-19.Речь о штамме "омикрон". Вспышка мутации произошла в Африке в начале ноября. Сейчас он уже вышел за пределы континента и стремительно распространяется по планете.В список направлений, откуда закрыли въезд в Узбекистан, попали ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Лесото, Эсватини, Танзания и Гонконг.Кроме того, в республику не смогут попасть лица без гражданства, постоянно там проживающие, а также граждане третьих стран, которые находились там в течение последних 14 дней.Также, Узбекистан приостановил с ними авиасообщение. Ограничения временные и будут действовать с 3 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.Ограничения коснутся европейские и другие страны. Так пассажиры, въезжающие из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Чехии и Египта, должны будут пройти обязательный десятидневный карантин дома или в отеле. Причем за свой счет.Все прибывающие из этих стран также должны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия, либо пройти экспресс-тестирование в аэропортах, на вокзалах и пограничных пунктах пропуска.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.По данным организации, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий". Вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.Замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Отабеков ранее заявил, что случаи заражения новым штаммом коронавируса в республике не зарегистрированы.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/vrach-obyasnil-naskolko-shtamm-omikron-opasnee-delty--video-21595782.html

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узбекистан, авиасообщение, ситуация с коронавирусом в узбекистане