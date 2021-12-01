https://uz.sputniknews.ru/20211201/taliby-namereny-podderjivat-uzbekskiy-yazyk-v-afganistane-21596578.html
Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане
Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане
Об этом стало известно в ходе встречи спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с вице-премьерами афганского правительства.
2021-12-01T11:43+0500
2021-12-01T11:43+0500
2021-12-01T11:43+0500
общество
узбекистан
афганистан
узбекский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21595425_0:368:1200:1043_1920x0_80_0_0_6fe68d60f95c81a9504be7b2f4ecadfa.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Кабуле состоялась встреча спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с вице-премьерами афганского правительства Абдул-Гани Барадаром и Абдул-Саламом Ханафи, сообщает пресс-служба МИД республики. В рамках мероприятия представители Талибана* заявили, что в стране особое внимание будет уделяться изучению узбекского языка.Кроме того, Афганистан поприветствовал действия Узбекистана, направленные на благоустройство захоронений исторических личностей, значимых для обеих стран: Навои (Герат), Бабура (Кабул), Беруни (Газни) и Бобо Машраба (Тахар).В октябре этого года ректор Кабульского университета Ашраф Гайрат заявил о намерении развивать преподавание узбекского языка в вузе. Однако он не уточнил о сроках начала проведения занятий в университете.Ранее талибы заверили власти РУз, что узбекский язык останется в Афганистане одним из официальных.* - экстремистское движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211008/novye-vlasti-afganistana-budut-razvivat-uzbekskiy-yazyk-i-kulturu--kamilov-20820637.html
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21595425_0:255:1200:1155_1920x0_80_0_0_15accd3e8120baee9dcbe102e8717f55.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, афганистан, узбекский язык
Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане
Афганистан поприветствовал действия Узбекистана, направленные на благоустройство захоронений исторических личностей, значимых для обеих стран.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
В Кабуле состоялась встреча спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с вице-премьерами афганского правительства Абдул-Гани Барадаром и Абдул-Саламом Ханафи, сообщает
пресс-служба МИД республики.
В рамках мероприятия представители Талибана* заявили, что в стране особое внимание будет уделяться изучению узбекского языка.
Кроме того, Афганистан поприветствовал действия Узбекистана, направленные на благоустройство захоронений исторических личностей, значимых для обеих стран: Навои (Герат), Бабура (Кабул), Беруни (Газни) и Бобо Машраба (Тахар).
В октябре этого года ректор Кабульского университета Ашраф Гайрат заявил
о намерении развивать преподавание узбекского языка в вузе. Однако он не уточнил о сроках начала проведения занятий в университете.
Ранее талибы заверили власти РУз, что узбекский язык останется в Афганистане одним из официальных.
* - экстремистское движение, запрещенное в России и ряде других стран.