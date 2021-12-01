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https://uz.sputniknews.ru/20211201/taliby-namereny-podderjivat-uzbekskiy-yazyk-v-afganistane-21596578.html
Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане
Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане
Об этом стало известно в ходе встречи спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с вице-премьерами афганского правительства.
2021-12-01T11:43+0500
2021-12-01T11:43+0500
общество
узбекистан
афганистан
узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Кабуле состоялась встреча спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с вице-премьерами афганского правительства Абдул-Гани Барадаром и Абдул-Саламом Ханафи, сообщает пресс-служба МИД республики. В рамках мероприятия представители Талибана* заявили, что в стране особое внимание будет уделяться изучению узбекского языка.Кроме того, Афганистан поприветствовал действия Узбекистана, направленные на благоустройство захоронений исторических личностей, значимых для обеих стран: Навои (Герат), Бабура (Кабул), Беруни (Газни) и Бобо Машраба (Тахар).В октябре этого года ректор Кабульского университета Ашраф Гайрат заявил о намерении развивать преподавание узбекского языка в вузе. Однако он не уточнил о сроках начала проведения занятий в университете.Ранее талибы заверили власти РУз, что узбекский язык останется в Афганистане одним из официальных.* - экстремистское движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211008/novye-vlasti-afganistana-budut-razvivat-uzbekskiy-yazyk-i-kulturu--kamilov-20820637.html
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узбекистан, афганистан, узбекский язык

Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане

11:43 01.12.2021
© Пресс-служба МИД УзбекистанаИсматулла Иргашев в Кабуле провел встречи с членами Временного правительства Афганистана
Исматулла Иргашев в Кабуле провел встречи с членами Временного правительства Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Афганистан поприветствовал действия Узбекистана, направленные на благоустройство захоронений исторических личностей, значимых для обеих стран.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Кабуле состоялась встреча спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с вице-премьерами афганского правительства Абдул-Гани Барадаром и Абдул-Саламом Ханафи, сообщает пресс-служба МИД республики.
В рамках мероприятия представители Талибана* заявили, что в стране особое внимание будет уделяться изучению узбекского языка.
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Кроме того, Афганистан поприветствовал действия Узбекистана, направленные на благоустройство захоронений исторических личностей, значимых для обеих стран: Навои (Герат), Бабура (Кабул), Беруни (Газни) и Бобо Машраба (Тахар).
В октябре этого года ректор Кабульского университета Ашраф Гайрат заявил о намерении развивать преподавание узбекского языка в вузе. Однако он не уточнил о сроках начала проведения занятий в университете.
Ранее талибы заверили власти РУз, что узбекский язык останется в Афганистане одним из официальных.
* - экстремистское движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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