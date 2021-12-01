https://uz.sputniknews.ru/20211201/taliby-namereny-podderjivat-uzbekskiy-yazyk-v-afganistane-21596578.html

Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане

Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане

Об этом стало известно в ходе встречи спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с вице-премьерами афганского правительства.

2021-12-01T11:43+0500

2021-12-01T11:43+0500

2021-12-01T11:43+0500

общество

узбекистан

афганистан

узбекский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21595425_0:368:1200:1043_1920x0_80_0_0_6fe68d60f95c81a9504be7b2f4ecadfa.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Кабуле состоялась встреча спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с вице-премьерами афганского правительства Абдул-Гани Барадаром и Абдул-Саламом Ханафи, сообщает пресс-служба МИД республики. В рамках мероприятия представители Талибана* заявили, что в стране особое внимание будет уделяться изучению узбекского языка.Кроме того, Афганистан поприветствовал действия Узбекистана, направленные на благоустройство захоронений исторических личностей, значимых для обеих стран: Навои (Герат), Бабура (Кабул), Беруни (Газни) и Бобо Машраба (Тахар).В октябре этого года ректор Кабульского университета Ашраф Гайрат заявил о намерении развивать преподавание узбекского языка в вузе. Однако он не уточнил о сроках начала проведения занятий в университете.Ранее талибы заверили власти РУз, что узбекский язык останется в Афганистане одним из официальных.* - экстремистское движение, запрещенное в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20211008/novye-vlasti-afganistana-budut-razvivat-uzbekskiy-yazyk-i-kulturu--kamilov-20820637.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, узбекский язык