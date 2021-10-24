https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-kabulskom-universitete-planiruyut-razvivat-prepodavanie-uzbekskogo-yazyka-21059288.html

В Кабульском университете планируют развивать преподавание узбекского языка

В Кабульском университете планируют развивать преподавание узбекского языка

Ректор вуза Ашраф Гайрат признал проблему нехватки кадров — многие преподаватели покинули Афганистан после захвата власти боевиками. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T16:22+0500

2021-10-24T16:22+0500

2021-10-24T16:30+0500

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ректор Кабульского университета Ашраф Гайрат заявил о намерении развивать преподавание узбекского языка в вузе. Об этом стало известно в ходе заседания с участием заведующих кафедр иностранных языков, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на источник в данном образовательном учреждении.О сроках начала проведения занятий в университете глава вуза не уточнил: "Может быть завтра, а может, и весной", — сказал он. При этом Ашраф Гайрат признал проблему нехватки кадров — многие преподаватели покинули Афганистан после захвата власти боевиками. По его словам, лидеры движения "Талибан"* будут пытаться убедить педагогов вернуться, или же начнут искать новых, отметил ректор.Ранее талибы заверили власти РУз, что узбекский язык останется в Афганистане одним из официальных. Однако позднее появилась информация о том, что новые афганские власти издали временный закон, устанавливающий новую систему управления. Согласно документу, в стране якобы планировалось оставить только два официальных языка — пушту и дари. Наряду с ними имел официальный статус и узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Однако в узбекистанском МИД эту информацию не подтвердили. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не располагает данными о лишении новыми афганскими властями узбекского языка статуса официального в стране.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211008/novye-vlasti-afganistana-budut-razvivat-uzbekskiy-yazyk-i-kulturu--kamilov-20820637.html

https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekskiy-yazyk-ostanetsya-odnim-iz-ofitsialnyx-v-afganistane--mid-20313605.html

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