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В Кабульском университете планируют развивать преподавание узбекского языка
В Кабульском университете планируют развивать преподавание узбекского языка
Ректор вуза Ашраф Гайрат признал проблему нехватки кадров — многие преподаватели покинули Афганистан после захвата власти боевиками. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T16:22+0500
2021-10-24T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ректор Кабульского университета Ашраф Гайрат заявил о намерении развивать преподавание узбекского языка в вузе. Об этом стало известно в ходе заседания с участием заведующих кафедр иностранных языков, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на источник в данном образовательном учреждении.О сроках начала проведения занятий в университете глава вуза не уточнил: "Может быть завтра, а может, и весной", — сказал он. При этом Ашраф Гайрат признал проблему нехватки кадров — многие преподаватели покинули Афганистан после захвата власти боевиками. По его словам, лидеры движения "Талибан"* будут пытаться убедить педагогов вернуться, или же начнут искать новых, отметил ректор.Ранее талибы заверили власти РУз, что узбекский язык останется в Афганистане одним из официальных. Однако позднее появилась информация о том, что новые афганские власти издали временный закон, устанавливающий новую систему управления. Согласно документу, в стране якобы планировалось оставить только два официальных языка — пушту и дари. Наряду с ними имел официальный статус и узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Однако в узбекистанском МИД эту информацию не подтвердили. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не располагает данными о лишении новыми афганскими властями узбекского языка статуса официального в стране.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211008/novye-vlasti-afganistana-budut-razvivat-uzbekskiy-yazyk-i-kulturu--kamilov-20820637.html
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В Кабульском университете планируют развивать преподавание узбекского языка

16:22 24.10.2021 (обновлено: 16:30 24.10.2021)
© Sputnik / Александр ГращенковЗдание Кабульского университета
Здание Кабульского университета - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Александр Гращенков
Ректор вуза Ашраф Гайрат признал проблему нехватки кадров — многие преподаватели покинули Афганистан после захвата власти боевиками.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ректор Кабульского университета Ашраф Гайрат заявил о намерении развивать преподавание узбекского языка в вузе. Об этом стало известно в ходе заседания с участием заведующих кафедр иностранных языков, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на источник в данном образовательном учреждении.
О сроках начала проведения занятий в университете глава вуза не уточнил: "Может быть завтра, а может, и весной", — сказал он.
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При этом Ашраф Гайрат признал проблему нехватки кадров — многие преподаватели покинули Афганистан после захвата власти боевиками. По его словам, лидеры движения "Талибан"* будут пытаться убедить педагогов вернуться, или же начнут искать новых, отметил ректор.
Ранее талибы заверили власти РУз, что узбекский язык останется в Афганистане одним из официальных. Однако позднее появилась информация о том, что новые афганские власти издали временный закон, устанавливающий новую систему управления. Согласно документу, в стране якобы планировалось оставить только два официальных языка — пушту и дари. Наряду с ними имел официальный статус и узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций.
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Однако в узбекистанском МИД эту информацию не подтвердили. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не располагает данными о лишении новыми афганскими властями узбекского языка статуса официального в стране.
* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран
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