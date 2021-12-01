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Власти построят в Узбекистане свыше 20 ГЭС
Власти построят в Узбекистане свыше 20 ГЭС
Также намечено строительство миниГЭС общей мощностью до 5 мегаватт, не требующих возведения плотин.
2021-12-01T09:37+0500
2021-12-01T10:26+0500
общество
узбекистан
строительство
гэс
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекистан намерен построить свыше 20 гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 740 мегаватт, сообщает пресс-служба президента. Согласно графику, в следующем году планируется открыть семь ГЭС мощностью 170 мегаватт, в 2023–2024 гг. – 12 ГЭС (150 мегаватт), в 2025-2026 годах – две ГЭС (420 мегаватт).Кроме того, намечено строительство мини-ГЭС общей мощностью до 5 мегаватт, не требующих возведения плотин. Отмечается, что для реализации этой инициативы будет привлечен частный сектор.Помимо этого, будут установлены компактные гидростанции мощностью до 500 киловатт для электроснабжения сел вдоль рек и каналов: Угам, Нарын, Акбулак, Сох, Танхоз. Перечень данных площадок в ближайшее время объявят населению и предпринимателям.К тому же планируется подготовить квалифицированных специалистов для эксплуатации гидросооружений. Для этого создадут учебные лаборатории по строительству и гидравлике при вузах, профилирующихся в области техники, ирригации и архитектуры. Ранее в Ташкентской области приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Ее мощность составит 400 МВт, а производительность — 950 млн кВт*ч электроэнергии в год. Для возведения этого сооружения российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" выделила кредит в $75 млн. На реализацию проекта планируется затратить $788 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20211129/kakuyu-vygodu-poluchat-tashkent-i-moskva-ot-stroitelstva-novoy-ges--video-21571696.html
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узбекистан, строительство, гэс

Власти построят в Узбекистане свыше 20 ГЭС

09:37 01.12.2021 (обновлено: 10:26 01.12.2021)
© Sputnik / Илья НаймушинСброс воды на ГЭС
Сброс воды на ГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Кроме того, намечено строительство мини-ГЭС общей мощностью до 5 мегаватт, не требующих возведения плотин. Отмечается, что для реализации этой инициативы будет привлечен частный сектор.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекистан намерен построить свыше 20 гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 740 мегаватт, сообщает пресс-служба президента.
Согласно графику, в следующем году планируется открыть семь ГЭС мощностью 170 мегаватт, в 2023–2024 гг. – 12 ГЭС (150 мегаватт), в 2025-2026 годах – две ГЭС (420 мегаватт).
Кроме того, намечено строительство мини-ГЭС общей мощностью до 5 мегаватт, не требующих возведения плотин. Отмечается, что для реализации этой инициативы будет привлечен частный сектор.
Сергей Кондратьев - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
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Помимо этого, будут установлены компактные гидростанции мощностью до 500 киловатт для электроснабжения сел вдоль рек и каналов: Угам, Нарын, Акбулак, Сох, Танхоз. Перечень данных площадок в ближайшее время объявят населению и предпринимателям.
К тому же планируется подготовить квалифицированных специалистов для эксплуатации гидросооружений. Для этого создадут учебные лаборатории по строительству и гидравлике при вузах, профилирующихся в области техники, ирригации и архитектуры.
Ранее в Ташкентской области приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Ее мощность составит 400 МВт, а производительность — 950 млн кВт*ч электроэнергии в год. Для возведения этого сооружения российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" выделила кредит в $75 млн. На реализацию проекта планируется затратить $788 млн.
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