https://uz.sputniknews.ru/20211202/fk-navbaxor-nazval-provokatsiey-zayavlenie-kanchelskisa-ob-ugrozax-21625519.html

ФК "Навбахор" назвал провокацией заявление Канчельскиса об угрозах

ФК "Навбахор" назвал провокацией заявление Канчельскиса об угрозах

В ФК "Навбахор" назвали заявление экс-тренера об угрозах вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против клуба.

2021-12-02T20:18+0500

2021-12-02T20:18+0500

2021-12-02T20:18+0500

спорт

заявление

акция

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. В пресс-службе узбекского футбольного клуба "Навбахор" прокомментировали заявление экс-тренера команды Андрея Канчельскиса об угрозах расправы, назвав его провокационным.Накануне в СМИ появилась информация, что Канчельскис обратился в полицию после угрозы расправой, поступившей ему с требованием отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу.Он проработал там с 2018 по 2020 год и уволился из-за долгов по зарплате. Впоследствии ФИФА обязала “Навбахор” выплатить тренеру 1,6 млн евро включая проценты.В то же время там заявили, что задолго до появления информации в СМИ клуб был проинформирован об инциденте юристом Канчельскиса. Представители "Навбахора" заявили, что непричастны к делу и выразили готовность оказать содействие в его разрешении. Вместе с тем, отмечается в сообщении, клуб подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение ФИФА по иску бывшего тренера и привлек для своей защиты иностранных юристов.Там заявили, что представили доказательства в КАС, позволяющие с высокой вероятностью оспорить решение ФИФА.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/afu-nakazal-navbaxor-posle-skandalnogo-matcha-s-paxtakorom-18305283.html

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