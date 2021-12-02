https://uz.sputniknews.ru/20211202/fk-navbaxor-nazval-provokatsiey-zayavlenie-kanchelskisa-ob-ugrozax-21625519.html
ФК "Навбахор" назвал провокацией заявление Канчельскиса об угрозах
ФК "Навбахор" назвал провокацией заявление Канчельскиса об угрозах
В ФК "Навбахор" назвали заявление экс-тренера об угрозах вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против клуба.
2021-12-02T20:18+0500
2021-12-02T20:18+0500
2021-12-02T20:18+0500
спорт
заявление
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/28/24/282471_335:0:2892:1438_1920x0_80_0_0_34fdb7e65d2cd72fb885198e69d1da76.jpg
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. В пресс-службе узбекского футбольного клуба "Навбахор" прокомментировали заявление экс-тренера команды Андрея Канчельскиса об угрозах расправы, назвав его провокационным.Накануне в СМИ появилась информация, что Канчельскис обратился в полицию после угрозы расправой, поступившей ему с требованием отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу.Он проработал там с 2018 по 2020 год и уволился из-за долгов по зарплате. Впоследствии ФИФА обязала “Навбахор” выплатить тренеру 1,6 млн евро включая проценты.В то же время там заявили, что задолго до появления информации в СМИ клуб был проинформирован об инциденте юристом Канчельскиса. Представители "Навбахора" заявили, что непричастны к делу и выразили готовность оказать содействие в его разрешении. Вместе с тем, отмечается в сообщении, клуб подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение ФИФА по иску бывшего тренера и привлек для своей защиты иностранных юристов.Там заявили, что представили доказательства в КАС, позволяющие с высокой вероятностью оспорить решение ФИФА.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/afu-nakazal-navbaxor-posle-skandalnogo-matcha-s-paxtakorom-18305283.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/28/24/282471_950:0:2892:1456_1920x0_80_0_0_4ea30408d98a0d095415e33aeb8ce6bf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
заявление, акция
ФК "Навбахор" назвал провокацией заявление Канчельскиса об угрозах
В ФК "Навбахор" назвали заявление экс-тренера об угрозах вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против клуба.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik.
В пресс-службе узбекского футбольного клуба "Навбахор" прокомментировали
заявление экс-тренера команды Андрея Канчельскиса об угрозах расправы, назвав его провокационным.
Накануне в СМИ появилась информация, что Канчельскис обратился
в полицию после угрозы расправой, поступившей ему с требованием отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу.
Он проработал там с 2018 по 2020 год и уволился из-за долгов по зарплате. Впоследствии ФИФА обязала “Навбахор” выплатить тренеру 1,6 млн евро включая проценты.
"Распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК “Навбахор” с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в КАС", — говорится в сообщении клуба.
В то же время там заявили, что задолго до появления информации в СМИ клуб был проинформирован об инциденте юристом Канчельскиса. Представители "Навбахора" заявили, что непричастны к делу и выразили готовность оказать содействие в его разрешении.
Вместе с тем, отмечается в сообщении, клуб подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение ФИФА по иску бывшего тренера и привлек для своей защиты иностранных юристов.
Там заявили, что представили доказательства в КАС, позволяющие с высокой вероятностью оспорить решение ФИФА.